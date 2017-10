POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 10.10.2017

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Unfallflucht - Zeugen gesucht - Offenbach

(fg) Bereits am Freitag wurde in der Hospitalstraße in Höhe der 10er-Hausnummern zwischen 11.45 und 13 Uhr ein roter VW Sharan angefahren. Eine 29-Jährige aus Offenbach kam zu ihrem Fahrzeug zurück und musste mehrere Beschädigungen am linken Fahrzeugspiegel sowie im unmittelbaren Bereich feststellen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 750 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ein Bauarbeiter teilte der VW-Halterin vor Ort mit, dass ein schwarzes Fahrzeug mit Anhänger und polnischer Zulassung gegen den VW gefahren sei. Zeugen - insbesondere der Bauarbeiter, der den Unfall beobachtet hat - werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier Offenbach unter der Telefonnummer 069-8098-0 zu melden.

2. Einbruch am Wochenende - Dietzenbach

(moh) Ohne Beute mussten Einbrecher am Wochenende von dannen ziehen. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen begaben sich Einbrecher in der Kirchbornstraße auf das Grundstück eines Reihenhauses im Bereich der 10er-Hausnummern und versuchten ein Fenster aufzuhebeln. Ohne im Haus gewesen zu sein, verschwanden die Einbrecher wieder. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen gesehen hat, soll sich bitte bei der Polizei unter 069 8098-1234 melden.

3. Einbruchsversuch in Autohaus - Dietzenbach

(moh) Am Wochenende versuchten Einbrecher in ein Autohaus in der Assar-Gabrielsson-Straße einzubrechen. Hierzu zertrümmerten die Ganoven zunächst eine Fensterscheibe zum Reifenlager, um in das Gebäude zu gelangen. Ein vor dem Fenster stehendes Regal verhinderte aber allem Anschein nach, dass das Fenster geöffnet werden konnte. Die Einbrecher ließen daher von ihrem Vorhaben ab und flohen. Zeugen, die am Wochenende verdächtige Personen im Bereich der 10er-Hausnummern gesehen haben, sollen sich bitte bei der Kriminalpolizei unter 069 8098-1234 melden.

4. Kellerfenster als Einstieg genutzt - Rodgau/Rollwald

(av) Die lediglich zweistündige Abwesenheit der Bewohner eines Hauses in der Mainstraße nutzten Einbrecher am Montagabend aus. In der Zeit zwischen 18.40 Uhr und 20.30 Uhr traten sie ein Mäusegitter an einem Kellerfenster ein und verschafften sich hier Zutritt zum Haus. Ob sie, nachdem sie sämtliche Schränke durchwühlt hatten, auch etwas mitnahmen, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Hinweise zum Einbruch nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

1. Unfallflucht auf Apothekenparkplatz - Nidderau/Heldenbergen

(fg) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montagmittag, zwischen 12.30 und 14 Uhr, auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Windecker Straße ereignet hat. In dieser Zeit parkte ein 49-Jähriger aus Altenstadt seinen VW Touran auf dem dortigen Parkplatz. Als er zurückkam, musste er Beschädigungen am linken hinteren Radkasten sowie an der hinteren linken Tür feststellen. Ein Unbekannter hatte wohl beim Parken den schwarzen VW touchiert. Vermutlich stammen die Schäden von einem gelben Fahrzeug. Der Verursacher kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden von etwa 1.000 Euro und fuhr davon. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0.

2. Vermeintliche Handwerker stahlen Schmuck - Bad Soden-Salmünster und Bad Orb

(moh) Die Polizei warnt davor, niemanden ins Haus zu lassen, wenn Sie die Person nicht kennen oder keinen Termin mit einem Handwerker oder Vertreter gemacht haben. Lassen Sie keine fremden Personen unbeobachtet und verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei. Grund für diese Warnung sind zwei aktuelle Vorfälle mit vermeintlichen Handwerkern, die sich am Montag im Main-Kinzig-Kreis zutrugen. Vermutlich dieselben Diebe gaben sich zunächst in Bad Soden-Salmünster und später in Bad Orb als Handwerker aus. Unter dem Vorwand, im Keller sei ein Wasserrohrbruch, verschafften sich zwei Ganoven gegen 16 Uhr zunächst Zugang zum Keller eines Hauses "An den Augärten" in Bad Soden-Salmünster. Was sie eigentlich im Sinn hatten, kann nur erahnt werden, denn durch einen zufällig anwesenden Zeugen wurde schnell bekannt, dass kein Wasserrohrbruch vorlag und die Männer flüchteten. Nur kurze Zeit später, gegen 16.45 Uhr, gaben ebenfalls zwei Männer in Bad Orb an, in ein Wohnhaus in der Eduard-Graf-Straße zu müssen. Auch dort sei angeblich ein Wasserrohrbruch im Keller. Der nichts ahnende Rentner ließ die beiden Männer ins Haus und ging mit einem der beiden nach unten in den Keller. Der zweite Ganove wähnte sich scheinbar sicher und begab sich ins Schlafzimmer, wo er nach Schmuck und anderen Wertgegenständen suchte. Als er bereits Schmuck an sich genommen hatte, wurde er von der Ehefrau des Rentners überrascht. Er rannte an der Frau vorbei und beide Diebe flüchteten. Die Kriminalpolizei sucht nun nach zwei Männern. Einer soll zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein, circa 1,80 Meter groß, eine kräftige Figur gehabt haben und mit einer dunklen Strickmütze und einem grünlichen Parka bekleidet gewesen sein. Er soll zudem eine dunkle Segeltuchtasche mit sich geführt und schnell gesprochen haben. Sein Begleiter wurde mit einer Größe von 1,65 Metern bis 1,70 Meter etwas kleiner geschätzt. Er soll eine rundliche Kopfform gehabt haben und dunkel bekleidet gewesen sein. Hinweise zu den Dieben nimmt die Kriminalpolizei unter 06181 100-123 entgegen.

3. Reichlich Beute für Pkw-Aufbrecher - Neuberg/Ravolzhausen

(moh) Reichlich Beute machten Autoaufbrecher in der Nacht zu Montag. Insgesamt sieben Fahrzeuge, alle der Marke BMW, wurden in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 5.50 Uhr aufgebrochen. In der Darmstädter Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern wurde ein schwarzer BMW X5 aufgebrochen. In der Friedrich-Ebert-Straße wurde im Bereich der 50er-Hausnummern ein grauer BMW 220d aufgebrochen. In der Friedberger Straße war es ein 118d und unmittelbar daneben ein 3er, die im Bereich der einstelligen Hausnummern unsachgemäß geöffnet wurden. Bei beiden Fahrzeugen wurden nicht nur die Navis, sondern auch die Lenkräder und die Instrumententafeln ausgebaut und entwendet. In der Albert-Schweitzer-Straße nahmen sich die Automarder dann einen X5 vor, der vor den 20er-Hausnummern stand. Auto sechs und sieben fanden die Diebe schließlich in der Robert-Koch-Straße. Am Anfang der Straße wurde ein X3 nicht nur um das Navi gebracht, sondern es wurde auch der Fahrzeugschein und Bargeld gestohlen. Im Bereich der 10er-Haunummern fand ein Eigentümer seinen 116i ohne Navi und Airbag wieder. Der genaue Wer der erlangten Beute dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden, wird aber nicht unerheblich sein. Zeugen, die verdächtige Personen in den betroffenen Straßen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hanau unter 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 10.10.2017, Pressestelle, Michael Malkmus

