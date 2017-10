POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 09.10.2017

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Opfer hat sich noch nicht gemeldet - Offenbach

(mm) Die Polizei ist am späten Mittwochabend des 27. Septembers von namentlich bekannten Zeugen alarmiert worden, dass zwischen 21 und 22 Uhr eine Frau von mehreren Unbekannten in der Ludwigstraße 33 in Höhe einer Hofeinfahrt sexuell genötigt und offensichtlich auch vergewaltigt worden sei. Die unmittelbar danach eintreffenden Beamten konnten allerdings weder ein Opfer noch eine tatverdächtige Personen antreffen. Da sich bis heute kein Opfer bezüglich dieser Tat bei der Polizei gemeldet hat, wendet sich das Offenbacher Fachkommissariat 12 an die Bevölkerung. Die Ermittler bitten dringend, dass sich die geschädigte Frau, die zwischen 25 und 30 Jahre alt sein und schwarze lange Haare haben soll, der Polizei anvertraut. Das unbekannte Opfer hätte ein Top und eine schwarze Lederjacke sowie eine Bluejeans mit heller Waschung getragen. Nach ersten Erkenntnissen war einer der Täter wohl 35 Jahre und 1,80 Meter groß. Er hatte eine dicke Statur und eine Glatze; bekleidet war er mit einem weißen Achsel-Shirt. Ein weiterer Straftäter soll 25 Jahre alt, schlank und 1,85 Meter groß gewesen sein. Er hatte schwarze Haare und einen Bart. Er trug eine Jogginghose. Das Opfer sowie weitere Zeugen, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, mögen bitte sich bitte auf der Kripo-Hotline 069 8098-1234.

2. Einbrecher entwenden Schmuck - Offenbach

(av) Am Wochenende wurde in eine Wohnung in der Seestraße eingebrochen; die Täter nahmen Modeschmuck und eine Armbanduhr mit. In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr und Sonntag, 12.30 Uhr hebelten die Unbekannten zunächst die Haustür und dann eine Wohnungstür im Erdgeschoss auf. Hier durchsuchten sie alle Schränke und nahmen ihre Beute an sich. Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo zu melden (069 8098-1234)

3. Mit Messer zugestochen - Offenbach

(moh) Noch völlig unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung in der Berliner Straße, die mit einem Messerstich endete. Das spätere Opfer sei mit drei Bekannten zusammen unterwegs gewesen, als er gegen 4.30 Uhr vor dem Club "Play" am Cinemaxx mit einer anderen Personengruppe in Streit geriet. Als der Streit schon fast beendet schien, habe sich einer der Gegner von hinten genähert und dem 21-Jährigen mit einem Messer in den Rücken gestochen. Der aus Frankfurt stammende Mann musste in einer Klinik behandelt werden. Weder der Täter, noch seine Begleiter sind bekannt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Streit beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 069 8098-1234 zu melden.

4. Belesene Ganoven? - Langen

(av) Zum Bücherlesen brachen Unbekannte in der Nacht zum Samstag wohl nicht in einen Buchladen in der Bahnstraße ein; ob sie die Bücherschecks, die sie stattdessen mitnahmen letztlich versuchen werden einzulösen, bleibt abzuwarten. In der Zeit zwischen 21 Uhr und 8.10 Uhr hebelten die Täter eine Hintertür auf und gelangten so in einen Büroraum. Hier fanden sie schließlich ihre Beute. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die kriminellen Bücherwürmer geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Festnahme nach Fahrraddiebstahl - Langen

(moh) Bereits am letzten Dienstag klickten bei drei Jugendlichen die Handschellen, nachdem sie zuvor mindestens ein Fahrrad gestohlen haben sollen. Gegen 19 Uhr meldete sich eine aufmerksame Anwohnerin aus der Straße "Im Ginsterbusch", die zunächst zwei Jugendliche beobachtet hatte, die sich an einem angeschlossenen Fahrrad zu schaffen gemacht haben sollen. Hierbei soll einer der Jugendlichen das Schloss des Rades aufgebrochen haben, während sein Kumpel Schmiere gestanden haben soll. Mit dem frisch geklauten Velo, einem E-Bike, sollen sie sich dann aus dem Staub gemacht haben. Noch während der Fahndung fiel einer Polizeistreife ein Trio auf, das mit zwei Fahrrädern in der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs war. Bei einer genaueren Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei einem der mitgeführten Fahrräder um das gerade gestohlene E-Bike gehandelt hatte. Der Dritte im Bunde hatte das erwähnte zweite Fahrrad dabei. Die Herkunft dieses Rades habe er nicht erklären können. Die Jugendlichen, die zwischen 15 und 17 Jahre alt sind und alle aus Langen stammen, mussten samt den sichergestellten Fahrrädern mit zur Polizei. Kurze Zeit später erschien der Eigentümer des E-Bike bei der Langener Polizei, der sein Rad als gestohlen melden wollte. Er konnte sein Velo gleich wieder mit nach Hause nehmen. Die Ermittlungen zur Herkunft des zweiten Fahrrades, einem silbernen 26-Zoll-Herrenrad, dauern an.

6. Versuchter Einbruch - Langen

(moh) In der Nacht zu Freitag versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Westendstraße einzubrechen. Vermutlich zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens versuchten die Einbrecher eine Tür aufzuhebeln. Sie richteten jedoch nur Sachschaden an, schafften es aber nicht ins Haus zu gelangen. Ohne Beute verschwanden die Einbrecher schließlich wieder. Wer im besagten Zeitraum verdächtige Personen gesehen hat, soll sich bitte bei der Kriminalpolizei (069 8098-1234) melden.

7. Laptop und Tresor gestohlen - Heusenstamm

(mm) Unbekannte stahlen aus einem Einfamilienhaus in der Borngasse (10er-Hausnummern) einen Laptop und einen nicht verankerten Tresor aus einem Kleiderschrank. Die Einbrecher hatten am Samstag, zwischen 18.15 und 23 Uhr an der Holzeingangstür die Schrauben des Schließbleches herausgehebelt und waren anschließend in das Domizil eingedrungen. Mit der Beute verschwanden die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

8. Einbruch im Erdgeschoss - Dreieich

(mm) In Sprendlingen in der Lilienstraße sind zwischen Samstag, 19.45 Uhr und Sonntag, 2 Uhr, Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Täter schlugen die Verglasung einer Balkontür ein und betraten anschließend die Wohnung. Aus dem Domizil stahlen sie unter anderem einen Autoschlüssel, ein iPhone, einen Laptop und Schmuck. Wer Hinweise auf die Einbrecher geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei (069 8098-1234).

9. Versuchter Wohnungseinbruch - Dreieich/Götzenhain

(moh) Unbekannte hatten am Freitag versucht in ein Wohnhaus in der Alpenstraße einzubrechen. In der Zeit zwischen 9 Uhr und 16 Uhr versuchten sie die Eingangstür aufzuhebeln, was ihnen jedoch misslang. Unverrichteter Dinge verschwanden die Einbrecher wieder und hinterließen einen Sachschaden an der Tür. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 069 8098-1234 zu melden.

10. Navigationssysteme ausgebaut - Dreieich

(moh) Mehrfach Beute machten Autoaufbrecher vermutlich in der Nacht zu Sonntag in Dreieich. In Buchschlag öffneten die Diebe auf unbekannte Art einen BMW 650i, der im Breitseeweg im Bereich der 50er-Hausnummern geparkt war. Anschließend bauten sie das Navigationsgerät und das Lenkrad samt Airbag aus. In Sprendlingen wurden zwei Fahrzeuge aufgebrochen. In der Kettelerstraße wurde bei einem BMW 535d zunächst die Seitenscheibe eingeschlagen und danach das Navi ausgebaut. Der Pkw war im Bereich der 40er-Hausnummern geparkt gewesen. Im Sudetenring war es ebenfalls ein BMW, der aufgebrochen wurde. Der 225i war in Höhe der 60er-Hausnummern geparkt und wurde durch das Einschlagen eines kleinen Dreieckfensters unsachgemäß geöffnet. Die Diebe bauten hier das Lenkrad und das Navigationsgerät aus. Die erlangte Beute wird nach ersten Schätzungen auf über 12.000 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Wer in den betroffenen Straßen verdächtige Personen gesehen hat, soll sich bitte bei der Kriminalpolizei unter 069 8098-1234 melden.

11. Einbruch in Mehrfamilienhaus - Dreieich/Offenthal

(moh) Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in ein Mehrfamilienhaus "In der Quelle" eingebrochen. Die Einbrecher hebelten zwischen 19 Uhr und 1 Uhr nachts zunächst die Hauseingangstür auf und begaben sich anschließend in das zweite Obergeschoss. Dort hebelten sie dann eine Wohnungstür auf und durchsuchten die Wohnung. Die Bewohner waren zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Ob etwas gestohlen wurde, kann noch nicht gesagt werden. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter 069 8098-1234 entgegen.

12. Drei Einbrüche in der Nacht zum Sonntag - Dreieich/Götzenhain

(av) Gleich drei Mal gingen Einbrecher am Samstagabend beziehungsweise in der Nacht zum Sonntag ans Werk; im Höhenweg sowie im Römerweg gelangten sie jeweils in ein Wohnhaus. Bei einem zweiten Haus im Römerweg blieb es bei einem Einbruchsversuch. Am Samstagabend zwischen 18.30 und 19.20 Uhr hebelten die Einbrecher ein gekipptes Fenster einer Souterrainwohnung im Römerweg auf und gelangten hierüber ins Gebäude, wo sie die Türen zu zwei weiteren Wohnungen aufhebelten. In den Wohnräumen durchsuchten sie sämtliche Schränke. Ob sie etwas entwendeten, kann noch nicht gesagt werden. An einem weiteren Haus im Römerweg wurde zwischen Samstag, 11 Uhr und Sonntag, 7.30 Uhr an einem Fenster gehebelt; hier gelangten die Einbrecher jedoch nicht hinein. Am gleichen Tag in der Zeit zwischen 17 Uhr und 15.25 Uhr am Folgetag warfen Unbekannte mit einem Stein ein Fenster an einem Haus im Höhenweg ein und gelangten so in die Wohnräume. Hier durchsuchten sie ebenfalls sämtliche Schränke. Auch hier kann noch nicht gesagt werden, was sie entwendeten. Zu allen drei Einbrüchen sucht die Polizei Zeugen, die sich bitte bei der Kripo (069 8098-1234) melden mögen.

13. Einbruchsversuch in Drogerie - Dietzenbach

(moh) Unbekannte versuchten wohl in der Nacht zu Freitag in eine Drogerie am Masayaplatz einzubrechen. Wie am Freitagmorgen bekannt wurde, versuchten die Einbrecher offenbar die Eingangstüren aufzuhebeln, was ihnen jedoch misslang. Die Einbrecher machten sich schließlich ohne Beute wieder aus dem Staub. Wie wir berichteten, brachen Ganoven, ebenfalls in der Nacht zu Freitag, in einen Lebensmittelmarkt am Masayaplatz ein und entwendeten dort Tabakwaren. Ob für beide Taten dieselben Täter in Frage kommen, ist bislang nicht bekannt. Wer in der Nacht zu Freitag verdächtige Personen im besagten Bereich gesehen hat, soll sich bitte bei der Polizei unter 069 8098-1234 melden.

14. Handwerklich geschickte Einbrecher - Dietzenbach

(moh) Handwerkliches Geschick hatten offenbar Einbrecher, die am Samstag in ein Zweifamilienhaus im Julius-Leber-Weg eingebrochen sind. Zwischen 13 Uhr und 20.20 Uhr bauten die unbekannten Ganoven zunächst ein Kellerfenster aus, um sich so Zutritt zum Haus zu verschaffen. Der Ausbau des Fensters gelang und die Einbrecher durchsuchten das Gebäude nach möglicher Beute. Anschließend verließen sie das Haus offenbar über ein Fenster im Erdgeschoss. Was genau die Einbrecher mitgehen ließen und wie hoch der Schaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kriminalpolizei unter 069 8098-1234 entgegen.

15. Automarder unterwegs - Hainburg/Klein-Krotzenburg

(moh) Gleich viermal schlugen Automarder in der Nacht zu Freitag in Klein-Krotzenburg zu. In der Konrad-Adenauer-Straße und in der Ludwig-Erhard-Straße hatten es die Automarder jeweils auf einen geparkten VW Passat abgesehen. Bei beiden Fahrzeugen wurden die Navigationsgeräte ausgebaut und entwendet. In der Straße "Zum Wolfsloh" waren die Automarder bei zwei Fahrzeugen aktiv. Bei einem BMW 318d schlugen die Diebe zunächst ein Dreiecksfenster ein, verschafften sich so Zugang zum Fahrzeug und bauten dann das Navigationsgerät aus. Nur ein paar Häuser weiter war es wieder ein VW Passat, der die Aufmerksamkeit der Diebe auf sich zog. Auch hier wurde zunächst ein Fenster eingeschlagen und dann das Navi ausgebaut. Der Wert der erlangten Beute wird nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf circa 14.500 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden soll ebenfalls mehrere tausend Euro betragen. Wer in der Nacht zu Freitag verdächtige Personen in den betroffenen Straßen gesehen hat, soll sich bitte bei der Kriminalpolizei unter 069 8098-1234 melden.

16. Wer hatte grün? - Hainburg/Klein-Krotzenburg

(moh) Wer hatte grün und durfte die Kreuzung überqueren - das fragt sich derzeit die Polizei in Seligenstadt. Am Freitag gegen 9.30 Uhr fuhr nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein 60 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Hainburg mit seinem Audi A4 die Daimlerstraße in Richtung Ostring. An der Kreuzung zur Landesstraße 3065 habe er diese überqueren wollen, um offenbar in den Ostring fahren zu können. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 49 Jahre alte Pkw-Fahrerin mit ihrem Suzuki Swift die L 3065 in Richtung Ortsmitte. Die Hainburgerin habe die Kreuzung schließlich im selben Moment überquert, als der Audi A4 aus ihrer Sicht von links nach rechts in Richtung Ostring gefahren sei. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, der Audi schleuderte herum und kam letztlich auf einer Verkehrsinsel zum Stillstand. Die Suzuki-Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen der Polizei auf circa 18.500 Euro beziffert. Während der polizeilichen Unfallaufnahme meinten beide Autofahrer, an der Kreuzung "grün" gehabt zu haben. Daher sucht die Polizei nun Zeugen, die das Unfallgeschehen gesehen haben. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizeistation Seligenstadt unter 06182 89300 melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Mobile Navis geklaut - Hanau

(mm) In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte in der Brüder-Grimm-Straße zwei Lastkraftwagen aufgebrochen und jeweils die darin befindlichen mobilen Navigationsgeräte gestohlen. Die Täter brachten in beiden Fällen eine Scheibe zum Bersten, öffneten anschließend eine Fahrzeugtür und sackten die Geräte ein. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Einbrecher wurde gestört - Hanau

(moh) Zu riskant wurde scheinbar der Abtransport der Beute für Einbrecher, die in der Nacht zu Samstag in ein Einfamilienhaus in der Lortzingstraße einbrachen. Nach Erkenntnissen der Polizei hebelten die Ganoven gegen 1.45 Uhr mit massiver Gewalt die Eingangstür auf und verschafften sich so unberechtigten Zutritt zum Haus. Die offenbar kunstinteressierten Einbrecher trugen mehrere Gemälde und Teppiche aus dem Haus zusammen und stellten sie im Eingangsbereich zum Abtransport bereit. Hierbei wurden die Ganoven scheinbar gestört. Die beabsichtigte Beute stand zwar noch bereit, sie selbst hatten sich aber aus dem Staub gemacht. Wer die diebische Vernissage oder verdächtige Personen gesehen hat, soll sich bitte bei der Polizei unter 06181 100-123 melden.

3. Beim Einbruch offenbar verletzt - Hanau

(moh) Vermutlich mit Verletzungen endete für einen Einbrecher am Freitag ein Wohnungseinbruch in der Annastraße. Zwischen 15 Uhr und 19 Uhr verschaffte sich mindestens ein Ganove über ein Küchenfenster Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Glasscheibe war eingeschlagen und Blutspuren konnten festgestellt werden. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass sich der Einbrecher beim Einschlagen der Scheibe entsprechend verletzt und die Blutspur hinterlassen hat. Ohne das Blut zu beseitigen aber dafür mit Schmuck und Bargeld im Gepäck flüchtete der Einbrecher schließlich. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Hanau unter 06181 100-123 entgegen.

4. In Pfarrhaus eingestiegen - Maintal

(fg) Einen Akkuschrauber entwendeten Diebe am Wochenende aus einem Pfarrhaus in der Eichendorffstraße. Die Diebe hatten in der Zeit zwischen Samstag, 21 Uhr und Sonntag, 17.45 Uhr ein Fenster zu einer Toilette aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. Anschließend durchsuchten die Ganoven mehrere Räume der Pfarrgemeinde. Mit einem Akkuschrauber machten sie sich letztendlich davon. Wer verdächtige Personen bemerkt hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Hanauer Kripo (06181 100-123).

5. Einbrecher kamen über den Balkon - Gründau

(mm) Einbrecher schlugen zwischen Freitag, 16 Uhr und Samstag, 10.30 Uhr, in der Straße "An der Sportanlage" an einem Haus eine Balkontürverglasung ein und stiegen anschließend in die Wohnung. Die Eindringlinge durchsuchten sämtliche Räume und Schränke. Was die Täter im Einzelnen mitnahmen ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

6. Einbruch in Einkaufsmarkt - Linsengericht/Altenhaßlau

(fg) Auf das schnelle Geld waren Diebe aus, die am Wochenende in einen Einkaufsmarkt in der Straße "An der Wann" eingebrochen sind. In der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 7.45 Uhr hebelten die Unbekannten eine Nebeneingangstür auf und gelangten so in das Gebäude. Mehrere Büroräume wurden im Anschluss durch die Ganoven durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen flohen die Täter, die einen Sachschaden von circa 800 Euro hinterließen, samt erbeutetem Bargeld über eine Fluchttür auf der Rückseite des Gebäudes. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

7. "Ganz klarer" Sittenstrolch - Wächtersbach/ Neudorf

(av) Am Sonntagvormittag begegnete einer 62-Jährigen ein junger Mann, der sich vor ihr entblößte. Die Frau lief gegen 11.30 Uhr die Straße Am Rosengarten entlang, als ihr ein etwa 16 - 17 Jahre alter, etwa 1,70 Meter großer Jugendlicher mit schwarzen Haaren entgegen kam. Bekleidet war er mit einem grünen Parka mit Pelzbesatz und einer Baseball-Kappe. Als er auf ihrer Höhe war, zeigte er der Frau, was sich unter der Kleidung befand. Diese schrie ihn an und fragte, ob er noch ganz klar sei, was er bejahte und anschließend in Richtung Schwimmbad weiterlief. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Sittenstrolch geben können. Diese mögen sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 melden.

8. Einbruch in Pfarrhaus - Steinau an der Straße

(fg) Mehrere Büroräume im Erdgeschoss sowie eine leerstehende Wohnung im Obergeschoss durchsuchten Einbrecher, die zwischen Freitag, 12 Uhr und Samstag, 8.45 Uhr, in ein Pfarrhaus in der Straße "Spessartblick" eingedrungen waren. Zuvor hatten die Diebe ein Fenster für den Einstieg aufgehebelt. Über erlangtes Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Die Polizei in Schlüchtern bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06661 9610-0.

Offenbach, 09.10.2017, Pressestelle, Michael Malkmus

