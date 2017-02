POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 02.02.2017

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Grabscher im Linienbus und auf der Straße - Offenbach

(ah) Gleich zwei Fälle von sexueller Belästigung beschäftigen derzeit die Kripo in Offenbach. Am Mittwochmorgen berührte ein Unbekannter gegen 8.15 Uhr zwei 12-jährige Mädchen unsittlich, die gerade am Bahnhof Offenbach-Ost in einen Bus einstiegen. Er machte hierbei auch anzügliche Bemerkungen, woraufhin die beiden Schülerinnen einen anderen Einstieg in den Bus wählten. Am frühen Donnerstag wurde eine 51-Jährige um 4.10 Uhr auf der Unteren Grenzstraße ebenfalls von einem Unbekannten betatscht, der sich ihr von hinten näherte und danach in Richtung Spießstraße flüchtete. Die Polizei nahm im Rahmen der Fahndung einen 27-Jährigen fest; jetzt wird geprüft, ob er für die Taten verantwortlich ist. Parallel zu den Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen, denen zu den Tatzeiten ein etwa 25-jähriger, etwa 1,65 Meter großer und schlanker Mann mit dunkler Hautfarbe aufgefallen ist. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Wer sah die Unfallflucht? - Offenbach

(aa) Eine BMW-Besitzerin kam am Mittwochabend, gegen 18.15 Uhr, zu ihrem am Aliceplatz geparkten Wagen und sah, dass daran die vordere Stoßstange verschrammt und eingedellt war. Sie hatte den blauen 663C gegen 13 Uhr in Höhe der Hausnummer 11 abgestellt. In der Zwischenzeit hat dann ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den BMW touchiert. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden von etwa 1.800 Euro und machte sich davon. Zeugen werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 8098-5200 zu melden.

3. Zweimal ohne und einmal mit Beute - Obertshausen

(aa) Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch an drei geparkten Fahrzeugen jeweils eine Dreieckscheibe zertrümmert. In der Badstraße stahlen sie aus einem Ford Transit ein mobiles Navigationsgerät samt Ladekabel und durchwühlten den Innenraum eines Renault Master, ohne jedoch etwas mitzunehmen. Auch in der Spessartstraße blieben die Täter ohne Beute, nachdem sie einen Mercedes Sprinter durchsucht hatten. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Brandursache wohl geklärt - Dietzenbach

(aa) Die Kriminalpolizei Offenbach hat zu dem Brand am Mittwochabend in der Max-Planck-Straße (wir berichteten) keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gefunden. Die Brandursachenermittler gehen derzeit davon aus, dass das Feuer durch eine Fahrlässigkeit entstand; hierbei kommen eine brennende Zigarette oder eine auf das Bett gefallene Nachtischlampe in Frage. Der 63-jährige Bewohner schwebt weiterhin in akuter Lebensgefahr; er erlitt Brandwunden und eine schwere Rauchgasvergiftung. Der Schaden wird auf gut 10.000 Euro beziffert. Der Verletzte hat schon etwas länger in dem Einzimmerappartement gewohnt. Wie die Stadtverwaltung Dietzenbach mitteilte, wird das Gebäude - entgegen unserer ersten Meldung - nicht von der Stadt zur Unterbringung von Personen genutzt.

5. Diebe stehlen Auto - Dietzenbach

(aa) In der Etruskerstraße verschwand von Dienstag auf Mittwoch ein Toyota. Diebe stahlen zwischen 21 und 15.45 Uhr den schwarzen Prius Plus, an dem Offenbach Kennzeichen angebracht waren. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des gut zwei Jahre alten Autos unter der Rufnummer 069 8098-1234.

6. Mädchen bei Unfall verletzt - Dreieich-Sprendlingen

(aa) Ein Mädchen wurde am Mittwochmorgen auf der Frankfurter Straße von einem Auto erfasst und verletzt. Gegen 7.30 Uhr soll die 12-Jährige nach ersten Erkenntnissen in Höhe der Hausnummer 52 über die Straße gelaufen sein. Eine in Richtung Neu-Isenburg fahrende 28-jährige Hyundai-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und touchierte die Dreieicherin. Das Kind erlitt Verletzungen an Hand und Fuß und kam in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin aus Dieburg erlitt einen großen Schreck. An ihrem Getz entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

7. Kletternder Einbrecher - Dreieich/Götzenhain

(ah) Die Leiter, mit der der Einbrecher am frühen Mittwochmorgen in ein Bürogebäude in der Straße Am Lachgraben einstieg, brachte er vermutlich selbst mit; er entwendete Bargeld und Elektrogeräte. In der Zeit zwischen 3.40 Uhr und 4 Uhr betrat der Ganove das Haus durch ein offenstehendes Fenster im ersten Stock, in den er mit besagter Leiter kletterte. Im Gebäude brach er dann mehrere Verbindungstüren auf und nahm aus einigen Büros Bargeld und Elektrogeräte mit. Er wurde durch einen Zeugen beobachtet, der ihn als etwa 1,80 Meter groß und etwa 45 Jahre alt beschrieb. Zur Tatzeit war er mit einer braunen Lederjacke, einer grauen Kapuze, einem dunklen Pullover und hellblauen Jeans bekleidet. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. BMW-Modelle im Visier - Hanau

(iz) Navigationsgeräte, die in BMW-Modellen fest eingebaut sind, stehen derzeit offenbar bei Autoknackern hoch im Kurs. Vier solche Fahrzeuge wurden in der Nacht zum Mittwoch in Kesselstadt auf professionelle Art und Weise ihrer Orientierungshilfen entledigt. Die Autos standen auf der Adalbert-Stifter- und der Theodor-Fontane-Straße sowie An der kleinen Hufe. Dort zertrümmerten die bislang unbekannt gebliebenen Täter jeweils eine Dreiecksscheibe, um anschließend den Wagen öffnen zu können. Das könnte von Anwohnern oder Passanten gehört worden sein; Hinweise bitte an die Hanauer Kripo (06181 100-123).

2. Audi angefahren und abgehauen - ErlenseeLangendiebach

(iz) Am Erlenpark, Höhe Nummer 16, wurde zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ein Audi A6 angefahren und an der linken Frontseite beschädigt. Allerdings suchte der Verursacher des auf 1.600 Euro geschätzten Schadens das Weite und wird nun von der Polizei gesucht. Wer zwischen 19 und 9 Uhr etwas von der Unfallflucht mitbekommen hat, meldet sich bitte bei der Wache in der Hanauer Cranachstraße, Telefon 06181 9010-0 oder dem Polizeiposten in Erlensee (06183 3054).

3. Navis und Airbags in Diebeshand - Schöneck-Büdesheim und Nidderau-Heldenbergen

(iz) Ohne wichtige Fahrzeugteile standen am Mittwochmorgen zwei BMW- und ein Mercedesbesitzer da. Automarder hatten in der Nacht zuvor ihre an der Froschbach- und der Südlichen Hauptstraße geparkten Autos aufgeknackt und die Beutestücke fachgerecht ausgebaut. Aus einem der BMW-Modelle fehlte das Navi, während am zweiten Wagen auch noch der Airbag ausgebaut wurde. Beim Mercedes hatten es die Diebe nur auf den im Lenkrad verbauten Aufprallschutz abgesehen. Ob die in Büdesheim aktiven Langfinger auch für eine solche Tat in Heldenbergen verantwortlich sind, steht noch nicht fest. Hier wurde in der gleichen Nacht aus einem am Castellring abgestellten BMW ebenfalls das Navigationsgerät ausgebaut; außerdem schnappten sich die Autoknacker noch eine Digitalkamera samt Tasche. Auch wenn die Täter in der Regel recht leise zu Werke gehen, könnten Anwohner oder Passanten etwas von den Aufbrüchen mitbekommen haben. Hinweise bitte an die Hanauer Kripo (06181 100-123).

4. "Lichtscheues Gesindel" vertrieben - Freigericht-Altenmittlau

(iz) Dass der alte Ausdruck "lichtscheues Gesindel" für Einbrecher tatsächlich seine Gültigkeit hat, zeigte sich am frühen Mittwochabend in Altenmittlau. Dort wurde gegen 18.50 Uhr ein am Kirchplatz wohnender Mann auf verdächtige Geräusche an seiner Terrassentür aufmerksam und schaltete das Licht ein. Er vertrieb mit dieser Aktion unbekannte Ganoven, die sich gerade an der Tür zum Freisitz zu schaffen machten. Eine Beschreibung der abgehauenen Täter liegt nicht vor; sie könnten aber auf ihrer Flucht anderen Anwohnern oder Passanten aufgefallen sein. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Gelnhäuser Kripo (06051 827-0). "Kleine Sache - große Wirkung!" das meint Hauptkommissar Stefan Adelmann zum vorliegenden Fall. Unerwartet aufleuchtende Lichtquellen machen das verborgene Treiben der im Dunkeln agierenden Täter plötzlich sichtbar und führen fast immer zur sofortigen Flucht der Ganoven. Die Montage von Lampen oder Scheinwerfern mit Bewegungsmelder sind hierfür eine wirkungsvolle Maßnahme; allerdings sollten die Teile immer außerhalb der Reichweite der Täter angebracht sein. "Gerne zeigt Ihnen die Polizei auf, wie Sie Ihr Domizil effektiv absichern können", bietet Stefan Adelmann an. "Rufen Sie mich doch einfach unter der Telefonnummer 06181 100-233 in der Beratungsstelle an, um einen Termin mit mir zu vereinbaren."

5. Audi beschädigt - Gelnhausen-Hailer

(iz) Auf dem Parkplatzvor der Kreissparkasse an der Hindenburgstraße wurde am Mittwochvormittag ein schwarzen Audi Kombi angefahren und an der linken hinteren Seite beschädigt. Allerdings suchte der Verursacher des auf 500 Euro geschätzten Schadens das Weite und wird nun von der Polizei gesucht. Der Polizei liegen erste Hinweise auf ein blaues Auto mit HU-Kennzeichen vor. Wer gegen 10.45 Uhr etwas von der Unfallflucht mitbekommen hat, meldet sich bitte bei der Wache in Gelnhausen, Telefon 06051 827-0.

6. Fenster geknackt - Maintal-Dörnigheim

(iz) Eine an der Bahnhofstraße gelegene Anwaltskanzlei stand in der Nacht zum Mittwoch im Visier von Einbrechern. Die Täter knackten eines der Bürofenster auf und durchstöberten dann im Innenbereich sämtliche Zimmer sowie den Empfangsbereich. Hier stießen die Diebe auf zwei kleine Kassetten, in denen sich etwas Bargeld befand; mit diesen beiden Beutestücken machten sie sich anschließend aus dem Staub. Wer etwas von dem Einbruch gehört oder gesehen hat, meldet sich bitte bei der Dörnigheimer Wache (06181 4302-0) oder der Kripo in Hanau (06181 100-123).

7. Deckel geknackt - Maintal-Dörnigheim

(iz) Mit der Beute, die sich Spritdiebe in den vergangenen Tagen unter den Nagel rissen, könnte man wohl zwei normale Badewannen komplett füllen. Die derzeit noch unbekannten Langfinger schlugen zwischen Freitagmittag und Mittwochmorgen an der Philipp-Reis-Straße zu und klauten aus einem dort abgestellten Laster etwa 400 Liter Diesel. Der Fahrer des 3,5-Tonners bemerkte den Diebstahl, weil der Deckel des Kraftstofftanks gewaltsam vom Füllstutzen entfernt worden war. Hinweise auf die Diebe bitte an die Wache in Dörnigheim (06181 4302-0) oder die Hanauer Kripo (06181 100-123)

Offenbach, 02.02.2017, Pressestelle, Ingbert Zacharias

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell