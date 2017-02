POL-OF: Nachmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, dem 01.02.2017

Offenbach (ots) - Unfallbeteiligte schwer verletzt - Offenbach

(neu) Schwere Verletzungen hat am Mittwochnachmittag eine 24 Jahre alte Autofahrerin aus Offenbach bei einem Verkehrsunfall in der Waldstraße erlitten. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam die Frau gegen 15.50 Uhr mit ihrem blauen VW Golf aus Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 135 soll der Fahrer eines VW Touran aus einer Parklücke am Straßenrand in den fließenden Verkehr eingefahren sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Golf ins Schleudern kam, umkippte und auf dem Dach liegen blieb. Dabei wurde auch noch ein geparkter Wagen touchiert. Die 24-Jährige wurde sofort in eine Klinik eingeliefert. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim 1. Polizeirevier zu melden. Die Waldstraße war in Höhe Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt. Über die Höhe der Sachschäden liegen bislang keine Schätzungen vor.

Offenbach, 01.02.2017, Pressestelle, Rudi Neu

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell