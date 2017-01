POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 27.01.2017

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 5. KW 2017

(aa) Das Polizeipräsidium Südosthessen veröffentlicht auf seiner Internetseite www.polizei.hessen.de/ppsoh wöchentlich geplante Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Die Auflistung ist nicht abschließend; Verkehrsteilnehmer sollten daher mit weiteren Geschwindigkeitskontrollen der einzelnen Reviere und Stationen rechnen. Im Jahr 2015 ereigneten sich im Polizeipräsidium Südosthessen insgesamt 13.608 Verkehrsunfälle. 24 Personen wurden dabei getötet und 537 Personen schwer verletzt. Überhöhtes oder nicht angepasstes Tempo war bei 380 Verkehrsunfällen mit Personenschaden ursächlich. Vergleichbare Aktionen, wie zum Beispiel der europaweite Blitz-Marathon, bei dem auch die Messstellen vorher veröffentlicht wurden, haben gezeigt, dass dadurch das Geschwindigkeitsniveau gesenkt werden kann. Mit dieser Maßnahme leistet das Polizeipräsidium Südosthessen dauerhaft einen weiteren Beitrag zur Verkehrssicherheit. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

30.01.2017: Gemarkung Maintal, L 3328, Gemarkung Neu-Isenburg, B 44 31.01.2017: Gemarkung Neu-Isenburg, L 3317, Gemarkung Maintal, B 8 01.02.2017: Gemarkung Langen, B 486, Gemarkung Neu-Isenburg, L 3262 02.02.2017: Gemarkung Offenbach, B 459, Gemarkung Maintal, K 872

2. Erneuter Zeugenaufruf zu Raubüberfall - Offenbach

(mr) Zu dem Raubüberfall auf einen Taxifahrer am Mittwoch letzter Woche in Offenbach (wir berichteten), suchen Staatsanwaltschaft und Polizei weiterhin nach dem Täter. Die Staatsanwaltschaft geht mittlerweile von einem versuchten Raubmord aus. Ein 64-jähriger Taxifahrer hatte gegen 22 Uhr am Taxistand in der Bieberer Straße in Höhe der Hausnummer 1 (ehemaliger "Kleider-Frei") einen etwa 20-jährigen Fahrgast aufgenommen, den er in die Speyerstraße bringen sollte. Die Fahrt endete jedoch gegen 22.15 Uhr in der Sackgasse des Linsenbergs hinter dem Lilipark. Hier zog der Gast plötzlich ein Messer und forderte die Tageseinnahmen seines Offenbacher Chauffeurs. Bei der folgenden Auseinandersetzung wurde der Fahrer durch mehrere Messerstiche schwer verletzt. Als ihm ein Zeuge zu Hilfe eilte, flüchtete der Räuber ohne Beute in Richtung Herrnstraße. "Vielleicht haben Passanten den Täter auf seiner Flucht gesehen und können uns weitere Hinweise geben", sagte Kriminaloberkommissar Philipp Heid vom ermittelnden Kommissariat 11 in Offenbach. "Es wäre auch denkbar, dass jemand den Mann in der Bieberer Straße beim Einsteigen in das Taxi beobachtet hat", meinte Heid weiter. Der Täter, der schlank und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein soll, hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild, war glatt rasiert und sprach akzentfrei Deutsch. Er hatte einen schmalen Kopf, auf dem er eine schwarze Wollmütze mit breiter Krempe trug. Weiterhin war er mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke bekleidet. Die Kripo Offenbach bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Einbrecher gebrauchten rohe Gewalt - Offenbach

(ah) Einbrecher verschafften sich am Donnerstag mir roher Gewalt Zutritt zu einer Wohnung in der Gabelsberger Straße; ob sie etwas entwendeten, steht noch nicht fest. In der Zeit zwischen 7 Uhr und 13.25 Uhr nutzten die Ganoven die Abwesenheit der Bewohner aus, um die Wohnungstüre in dem Haus im Bereich der 10er-Hausnummern einzutreten. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Schränke in der gesamten Wohnung; zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht fest, ob sie dabei etwas mitgehen ließen. Da diese rabiate Vorgehensweise am Vormittag einigen Lärm verursacht haben dürfte, sieht die Kripo es als möglich an, dass die Täter gesehen oder zumindest gehört wurden. Sie bittet daher Zeugen, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Fußgänger angefahren und dann geflüchtet - Dietzenbach

(ah) Am Freitagmorgen wurde ein Fußgänger auf der Offenbacher Straße an einem Zebrastreifen von einem Auto erfasst; der Unfallverursacher flüchtete. Gegen 7 Uhr wollte ein 49-jähriger Dietzenbacher die Offenbacher Straße am Wappenkreisel aus Richtung Frankfurter Straße kommend überqueren. Wie die Polizei berichtete kam in diesem Moment ein dunkelgrauer Kleinwagen aus Richtung Velizystraße und habe seine Fahrt verlangsamt. Der Fußgänger sei davon ausgegangen, dass das Auto anhalten werde und habe den Zebrastreifen betreten. Der Autofahrer sei ihm in diesem Moment über den Fuß gefahren, sodass der 49-Jährige stürzte und sich zusätzlich Verletzungen an der Hand zuzog. Der Fahrer, ein circa 25 Jahre alter, etwa 1,70 Meter großer schlanker Mann mit kurzen schwarzen Haaren, der eine schwarze Lederjacke, eine Jeans und einen Schnurrbart trug, sei ausgestiegen und habe sich mit ausländischem Akzent nach seinem Wohlergehen erkundigt. Danach habe er gesagt, er wolle sein Auto kurz beiseite Fahren, habe anschließend jedoch Gas gegeben und sei durch den Kreisel in die Frankfurter Straße geflüchtet. An der Bushaltestelle "Ernst-Reuter-Schule" habe zum Unfallzeitpunkt ein vollbesetzter Linienbus gehalten; die Polizei schließt daher nicht aus, dass der Unfall sowie der Verursacher beobachtet worden sind. Sie bittet Zeugen, die Hinweise auf den beschriebenen Fahrer oder das Auto - einen dunkelgrauen Kleinwagen mit OF-Kennzeichen und mit auffälligem weißem Blumenmuster auf der Beifahrerseite - geben können, sich auf der Wache in Dietzenbach (06074 837-0) zu melden.

5. Feuer im Wohncontainer - Rodgau/Nieder-Roden

(aa) Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten am Donnerstagmorgen zu einem Brand in der Straße "Am Rollwald" aus. Kurz nach 8 Uhr brannte dort auf einem Firmengelände ein Wohncontainer. Der Schaden wird auf 80.000 Euro geschätzt. Der Mieter befand sich nach Erkenntnissen der Polizei zum Zeitpunkt des Feuers nicht in dem Dreizimmercontainer. Die Brandursachenermittler der Offenbacher Kriminalpolizei gehen nach der Untersuchung des Containers davon aus, dass das Feuer durch einen nicht sachgemäß betriebenen Heizlüfter ausbrach.

6. Wer fuhr gegen Verteilerkasten? - Langen

(aa) Wer einen Stromverteilerkasten touchiert und anschließend einfach abhaut, begeht eine Unfallflucht. Sofern die Polizei den Verursacher ermittelt, muss sich dieser einem Strafverfahren stellen und mit dem Führerscheinentzug rechnen. Zu solch einem Fall, der sich bereits an dem Wochenende zwischen dem 21. und 23. Januar ereignet hat, sucht die Polizei nun Zeugen. Ein Unbekannter hatte in der Ohmstraße in Höhe der Hausnummer 12 vermutlich beim Rangieren einen auf dem Gehweg stehenden Verteilerkasten touchiert. Allerdings kümmerte er sich nicht um den Schaden von gut 2.500 Euro und machte sich davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Langen (06103 9030-0) oder die Unfallfluchtermittler unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

1. Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 5. KW 2017

(aa) Das Polizeipräsidium Südosthessen veröffentlicht auf seiner Internetseite www.polizei.hessen.de/ppsoh wöchentlich geplante Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Die Auflistung ist nicht abschließend; Verkehrsteilnehmer sollten daher mit weiteren Geschwindigkeitskontrollen der einzelnen Reviere und Stationen rechnen. Im Jahr 2015 ereigneten sich im Polizeipräsidium Südosthessen insgesamt 13.608 Verkehrsunfälle. 24 Personen wurden dabei getötet und 537 Personen schwer verletzt. Überhöhtes oder nicht angepasstes Tempo war bei 380 Verkehrsunfällen mit Personenschaden ursächlich. Vergleichbare Aktionen, wie zum Beispiel der europaweite Blitz-Marathon, bei dem auch die Messstellen vorher veröffentlicht wurden, haben gezeigt, dass dadurch das Geschwindigkeitsniveau gesenkt werden kann. Mit dieser Maßnahme leistet das Polizeipräsidium Südosthessen dauerhaft einen weiteren Beitrag zur Verkehrssicherheit. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

30.01.2017: Gemarkung Maintal, L 3328, Gemarkung Neu-Isenburg, B 44 31.01.2017: Gemarkung Neu-Isenburg, L 3317, Gemarkung Maintal, B 8 01.02.2017: Gemarkung Langen, B 486, Gemarkung Neu-Isenburg, L 3262 02.02.2017: Gemarkung Offenbach, B 459, Gemarkung Maintal, K 872

2. Geparkten Wagen angefahren und abgehauen - Hanau

(neu) Rund 1.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Donnerstag im Büdesheimer Ring gegenüber der Sparkasse an einem geparkten Audi A3 hinterlassen. Die Besitzerin des silbernen Wagens mit MKK-Kennzeichen war zwischen 12.20 Uhr und 12.45 Uhr in der Bank und als sie wieder rauskam, stellte sie blaue Kratzer an der Fahrertür fest, die vermutlich von einem anderen Auto stammen. Dessen Fahrer hatte sich allerdings bereits aus dem Staub gemacht; nach ihm wird nun gefahndet. Hinweise nimmt die Wache in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-611 entgegen.

3. Diebe klauen Diesel - Hanau

(neu) Auch Dieselkraftstoff kann eine durchaus begehrte Beute sein. So geschehen am Donnerstagabend am Güterbahnhof in Hanau. Allerdings wurden die beiden Männer, die gegen 21.55 Uhr etwa 20 Liter aus einem geparkten Lastwagen in einen mitgebrachten Kanister umgefüllt hatten, von einem Zeugen beobachtet. Als dieser das Duo ansprach, ließen die Unbekannten den Behälter fallen und rannten weg. Die Polizei fahndet nun nach den beiden etwa 25-Jährigen, von denen einer eine Army-Hose trug. Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-611 entgegen genommen.

4. Ford Transit kracht gegen Limes-Kreisel - Erlensee

(neu) Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist der Limeskreisel in Ravolzhausen bei einem Unfall schwer beschädigt worden. Und wieder war es wohl ein betrunkener Autofahrer, der gegen das Ensemble aus massiven Steinen und Holzelementen krachte. Der 33 Jahre alte mutmaßliche Fahrer aus dem mecklenburgischen Zinnowitz kam gegen 4 Uhr von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den Kreisverkehr. Dabei entstand nach Ansicht der Polizei ein Schaden von rund 8.000 Euro. Gegenüber der Polizei stritt der 33-Jährige ab, am Steuer des Wagens gesessen zu haben. Da die Ordnungshüter den Eindruck hatten, dass er Mann unter Alkoholeinfluss stand, ordnete die Bereitschaftsstaatsanwältin noch in der Nacht eine Blutprobe an. Zudem wurden der Führerschein des Zinnowitzer und dessen Auto sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

5. Touchierte Seniorin zwei Autos an einem Tag in zwei Städten? - Hanau und Maintal

(aa) Wer parkte am Donnerstagnachmittag in der Nähe des St.-Vincenz Krankenhauses und hat nun an seinem Wagen einen frischen Unfallschaden? Dies fragt die Polizei, nachdem - dank einer aufmerksamen Zeugin - eine Unfallflucht in Maintal offenbar geklärt ist und sich dabei Hinweise zu einem weiteren Unfall in Hanau ergaben. Zunächst soll eine 77-jährige VW-Fahrerin in der Schulstraße einen geparkten Mercedes touchiert haben. Anschließend fuhr, so lautet der Vorwurf, die Maintalerin davon, ohne sich um den Schaden an der E-Klasse von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Die Beamten hatten an der Unfallstelle Teile des Wagens sichergestellt, die bei der späteren Halterüberprüfung offensichtlich zu dem grauen Polo gehörten. Darüber hinaus stellten die Polizisten weitere Unfallschäden an der rechten Poloseite fest, woraufhin die Frau einräumte, in Hanau ein weiteres geparktes Auto touchiert zu haben. Die 77-Jährige muss sich nun einem Strafverfahren wegen Verdachts der zweimaligen Unfallflucht stellen. Die Polizei bittet indes um Hinweise zu dem Geschehen in Hanau unter der Rufnummer der Maintaler Wache: 06181 4302-0 oder direkt an die Fluchtermittler (06183 91155-0).

6. Lagerhalle brannte komplett ab - Maintal/ Bischofsheim

(ah) Am Donnerstagnachmittag brannte im Gewerbegebiet an der Gutenbergstraße eine Lagerhalle lichterloh; der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen wohl auf 1,5 Millionen Euro. Gegen 13.25 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil es in einer Firma für Veranstaltungstechnik zu brennen begonnen hatte. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand die zweistöckige Halle in Vollbrand. Die neun anwesenden Mitarbeiter der Firma hatten sich jedoch noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Brandermittler der Kripo Hanau haben ihre Arbeit nach Beendigung der Löscharbeiten, die bis in den frühen Abend andauerten, aufgenommen. Wegen starker Rauchentwicklung kam es zeitweise auf der angrenzenden Autobahn 66 zu Sichtbeeinträchtigungen.

7. Polizei schnappt mutmaßliche Einbrecher - Schlüchtern

(neu) Die Polizei in Schlüchtern kann einen Erfolg bei ihren Ermittlungen zu aktuellen Einbrüchen vermelden: Am Donnerstag nahmen Ermittler drei Verdächtige fest, die nach Ansicht der Beamten für mehr als 37 Einbrüche im Raum Schlüchtern, aber auch im Kreis Fulda in Betracht kommen dürften. Die Männer waren in den Fokus der Beamten gerückt, nachdem seit Oktober 2016 die Zahl der Einbrüche insbesondere in der Innenstadt zugenommen hatte. Im Januar ging dann der entscheidende Hinweis auf das Trio ein, was letzten Endes zu der Festnahme führte. Dabei wurden auch deren Wohnungen durchsucht, wobei zahlreiche Beweismittel gefunden und sichergestellt wurden. Daher geht die Polizei davon aus, die Taten nun aufklären zu können. Zwei der Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt; der dritte Verdächtige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Gleichwohl steht für die Männer ein umfangreiches Gerichtsverfahren zu erwarten.

Offenbach, 27.01.2017, Pressestelle, Rudi Neu

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell