POL-OF: 2. Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, dem 27.01.2017

Polizei nimmt Tatverdächtige nach Raubüberfall fest - Sinntal

(neu) Im Zusammenhang mit dem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Sinntal-Sterbfritz am Donnerstagvormittag hat die Polizei noch am gleichen Abend sowohl den mutmaßlichen Täter, als auch einen möglichen Komplizen festnehmen können. Wie bereits berichtet, betrat gegen 10.20 Uhr ein maskierter Mann alleine den Verkaufsraum und soll von der Kassiererin unter Vorhalt einer Schusswaffe den Inhalt der Kasse gefordert haben. Die Angestellte blieb bei dem Überfall zum Glück unverletzt. Mit seiner Beute in Höhe von mehreren hundert Euro konnte der Verdächtige zwar zunächst flüchten, wurde jedoch einige Zeit später im Zuge einer Fahndung im Raum Bad Brückenau von hessischen und bayerischen Polizeikräften gestellt. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 19 Jahre alten Mann aus Sinntal. In dem Zusammenhang nahm die Polizei einen weiteren, 18 Jahre alten, Mann vorläufig fest, der im dringenden Verdacht steht, mit dem 19-Jährigen gemeinsame Sache gemacht zu haben. Beide haben in Vernehmungen bei der Kriminalpolizei umfangreiche Aussagen gemacht. Neben dem aktuellen Überfall prüfen die Ermittler von Staatsanwaltschaft Hanau und Kripo Gelnhausen, ob die beiden auch für einen Überfall auf einen Einkaufsmarkt im Dezember und weiteren auf ein Fachgeschäft im Januar in Schlüchtern in Frage kommen. Ferner besteht der Verdacht, dass die beiden im Januar einen Einbruch in eine Gaststätte und einen Geldautomatenaufbruch in Bad Brückenau begangen haben. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Die Staatsanwaltschaft Hanau hat gegen die beiden Verdächtigen einen Antrag auf Untersuchungshaft gestellt; sie sollen am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden

Rückfragen zu diesem Artikel richten Sie bitten an den Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Hanau, Herrn Oberstaatsanwalt Jürgen Heinze unter der Rufnummer 06181 297-385.

Offenbach, 27.01.2017, Pressestelle, Rudi Neu

