POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, dem 27.01.2017

Offenbach (ots) - Polizei sucht Zeugen für einen Streit unter Schülern - Hanau

(neu) Im Zusammenhang mit einem tätlichen Streit unter zwei 15 Jahre alten Schülern am vergangenen Mittwoch sucht die Polizei nun nach Zeugen des Vorfalles. Nach den bisherigen Ermittlungen sollen die beiden Jungen aus noch unbekannter Ursache auf dem Nachhauseweg in der Chemnitzer Straße gegen 12.45 Uhr in Streit geraten sein. Die Mutter des einen meldete sich später bei der Polizei und gab an, ihr Sohn habe eine oberflächliche Schnittverletzung im Schulterbereich erlitten. Der angebliche Angreifer gab bei der Polizei allerdings an, mit der Sache nichts zu tun zu haben. Daher werden nun Zeugen, die etwas von der Auseinandersetzung mitbekommen haben, gebeten, sich bei der Kripo Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Rückfragen zu diesem Artikel richten Sie bitten an den Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Hanau, Herrn Oberstaatsanwalt Jürgen Heinze unter der Rufnummer 06181 297-385.

Offenbach, 27.01.2017, Pressestelle, Rudi Neu

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell