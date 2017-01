POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 25.01.2017

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Trekker gestohlen - Offenbach

(mr) Unbekannte haben zwischen Sonntagabend, 18 Uhr und Dienstagmittag, 12 Uhr, einen in der Bremer Straße in Bieber abgestellten Trekker gestohlen. Der grün-gelbe Kompakttraktor der Marke John Deere stand auf einem Westfalia-Anhänger in Höhe der 80er-Hausnummern. Zum Abtransport dürften die Diebe einen Pkw oder Kleinbus benutzt haben; sie knackten das Kupplungsschloss des Anhängers und stahlen beide Fahrzeuge. Der Traktor hat ein Offenbacher Saisonkennzeichen, gültig von November bis März, das mit der Zahl 908 endet, das Frankfurter Kennzeichen des Anhängers endet mit den Ziffern 586. Wer die Ganoven beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Heckscheibe eingeschlagen - Offenbach

(mr) Mit einer Spiralfeder haben Vandalen am Dienstagmorgen die Heckscheibe eines weißen Opel in der Waldstraße in Höhe der Hausnummer 217 eingeschlagen. Ob es sich hier um die Tat von Halbstarken handelt oder persönliche Motive im Hintergrund stehen, ist bisher noch nicht geklärt. Die Besitzerin des Corsa hatte ihr Auto um 7.45 Uhr noch unversehrt gewusst. Gegen 10.30 Uhr meldete ein Zeuge den Schaden der Polizei. Diese bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich beim 2. Polizeirevier (069 8098-5200) zu melden.

3. Ablauf des Unfalls noch unklar - Mühlheim

(iz) Wie hat sich der Unfall am Donnerstag letzter Woche auf der Rumpenheimer Straße in Höhe Hausnummer 17 genau abgespielt? Das fragt die Polizei und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Gegen 16.20 Uhr hatte ein 18-jähriger Offenbacher kurz hinter der Albertstraße seinen Golf mitten auf der Straße angehalten, um seinen Beifahrer aussteigen zu lassen. Zeitgleich bog aus der Albertstraße ein 68 Jahre alter Mühlheimer mit seinem Astra nach rechts in die Rumpenheimer Straße ein und stieß gegen den VW. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.500 Euro; verletzt wurde niemand. Beide Fahrer berichteten der Polizei, zum Unfallzeitpunkt wären einige Fußgänger im dortigen Bereich unterwegs gewesen. Da der Unfallhergang für die Polizei noch nicht vollständig geklärt ist, bitten die Beamten mögliche Augenzeugen, sich bei der Mühlheimer Wache (06108 6000-0) zu melden.

4. Diebe kamen durch die Terrassentür - Obertshausen-Hausen

(mr) Hochwertiger Schmuck und Elektronikartikel im Wert von mehreren Tausend Euro - das war die Beute eines Einbruchs am Dienstagabend in der Robert-Stolz-Straße in Hausen. Unbekannte verschafften sich zwischen 17.45 und 20 Uhr über die rückseitige Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus, durchsuchten dieses und türmten mit Schmuck, Notebook, Tablet und Fotokamera. Die Polizei ermittelt in der Sache und bittet Bürger, die etwas Auffälliges in Hausen bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Unfallfahrer soll sich melden - Neu-Isenburg

(iz) Der Fahrer eines weißen Wagens, der vor zwei Wochen abends einen geparkten Audi angefahren und dann das Weite gesucht hat, sollte sich schleunigst bei der Polizei melden. Der Vorfall ereignete sich bereits am 11. Januar (Mittwoch) am Ende der Frankfurter Straße auf dem Parkplatz eines Firmengebäudes an den 220er-Nummern - und wurde gefilmt. Wie die Auswertung der dortigen Überwachung zeigt, war der Fahrer des weißen Autos beim Rückwärtsausparken gegen den A3 geknallt. Anschließend stieg der Unfallverursacher aus, besah sich kurz den angerichteten Schaden und setzte sich dann wieder in sein Auto, um davonzufahren. Laut der Besitzerin des angefahrenen Audis kostet die Reparatur des deutlichen Schadens an der Front ihres Wagens etwa 3.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und gibt sich zuversichtlich, den Flüchtigen samt seinem Fahrzeug ermitteln zu können. Somit wäre es für den Gesuchten besser, sich aus eigenem Antrieb bei der Wache in Neu-Isenburg (06102 2902-0) zu melden; gleiches gilt für Zeugen, die den Anstoß möglicherweise mitbekommen haben.

6. In Untersuchungshaft - Dreieich-Sprendlingen

(mr) Am Sonntag wurde nach einem Einbruch in der Jahnstraße ein Tatverdächtiger durch Ordnungshüter der Neu-Isenburger Wache festgenommen (wir berichteten). Gegen den 39-jährigen Kroaten wurde nun wegen Wiederholungsgefahr durch das Amtsgericht Darmstadt Haftbefehl erlassen. Der Mann sitzt jetzt in Weiterstadt in Untersuchungshaft.

7. VW-Transporter gestreift - Rodgau-Weiskirchen

(iz) Von einem bislang unbekannten Auto, das die Hauptstraße in Richtung Udenhoutstraße befuhr, wurde am Wochenanfang ein geparkter Golf beschädigt. Der Benutzer des Volkswagens hatte den Wagen zwischen Montag, 19 Uhr und Dienstag, 6 Uhr, in Höhe Hausnummer 7 abgestellt. Dort streifte das unfallflüchtige andere Fahrzeug die geparkte Karosse und zertrümmerte dabei den linken Außenspiegel. Anwohner oder Passanten könnten etwas davon gehört oder gesehen haben; Hinweise bitte an den Polizeiposten in Dudenhofen (06106 2828-0) oder die Wache in Heusenstamm (06104 6908-0).

Bereich Main-Kinzig

1. Handy abgenommen - Hanau

(iz) Eine kräftige Ohrfeige erhielt in der Nacht zum Dienstag ein junger Mann, der gegen 3.30 Uhr im Bereich des Nordbahnhofs unterwegs war. Verantwortlich hierfür war einer von zwei Kerlen, die den 17-Jährigen ansprachen und ihm das Handy aus der Hand nahmen. Als dessen Besitzer sich wehren wollte, erhielt er besagten Schlag ins Gesicht und musste mit ansehen, wie die beiden Täter in Richtung Innenstadt das Weite suchten. Sie werden als dunkelhaarig und noch jugendlich beschrieben; einer war gut 1,90 Meter groß, sein Begleiter etwa eine Handbreit kleiner. Bekleidet waren die Diebe mit schwarzen Jogginghosen und Bomberjacken. Hinweise auf das Täter-Duo bitte an die Kripo Hanau (06181 100-123).

2. Ruchloses Trio - Bruchköbel

(iz) Ob das Einbrecher-Trio jemals in den Himmel kommt, wenn's soweit ist, muss wohl stark angezweifelt werden. Immerhin hatten sich die drei Männer am Dienstagabend das Pfarrhaus der Erlöserkirche an der Varangeviller Straße für ihr kriminelles Treiben ausgesucht. Die auf 25 bis 30 Jahre geschätzten Kerle hatten gegen 19.30 Uhr zunächst ein Garagendach erklettert und waren dann dabei, ein Fenster aufzuknacken, als ihr schändliches Treiben entdeckt wurde. Auf den lauten Zuruf einer Passantin hin sprangen die Männer geschwind vom Garagendach und rannten in Richtung Kinzigheimer Weg davon. Dort stiegen sie in einen abgestellten Kleinwagen, der etwa die Größe eines Corsa hatte und sausten davon. Zwei der allesamt 1,75 Meter großen Täter trugen schwarze Jacken mit Kapuzenpullis darunter; der dritte hatte eine beigefarbene Jacke an. Hinweise auf das wohl nicht gerade gottesfürchtige Trio bitte an die Hanauer Kripo (06181 100-123).

3. Anschlussstelle wegen Unfall gesperrt - Langenselbold

(mr) Vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls verlor eine 57-jährige Autofahrerin am Dienstagmittag gegen 12.40 Uhr die Kontrolle über ihren VW. Die Hofheimerin war auf der Autobahn 66 von Fulda in Richtung Hanau unterwegs, als sie plötzlich in Höhe der Anschlussstelle Langenselbold-Ost mit ihrem Wagen nach links gegen die Betongleitwand driftete und diese streifte. Nach der Berührung steuerte der Golf nach rechts über die Fahrbahn in die Anschlussstelle, wo er ausrollte und an einer weiteren Betongleitwand zum Stehen kam. Hierbei kreuzte der Wagen auch die Auffahrt in Richtung Frankfurt. Die Fahrerin wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus nach Hanau gebracht. An ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen war die Anschlussstelle voll gesperrt.

4. Zweimal Totalschaden - Landesstraße 3269, Gemarkung Niedermittlau

(iz) Mit einem Überschlag endete am frühen Dienstagmorgen ein Unfallablauf auf der Landesstraße 3269 zwischen Niedermittlau und Neuenhaßlau. Dort war gegen 7 Uhr ein 22-Jähriger mit seinem Golf hinter einem Subaru unterwegs, dessen 58Jahre alter Fahrer in einen Feldweg abbiegen wollte. Offenbar bemerkte der hinter ihm fahrende junge Mann aus Meerholz dies zu spät und krachte mit seinem Wagen in den Legacy, der hierdurch gut 15 Meter zur Seite geschleudert wurde. Auch für den VW hatte der Anstoß böse Folgen: Das Fahrzeug überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Sowohl der junge Golf-Fahrer als auch sein älterer Kontrahent aus Niedermittlau wurden bei dem Crash leicht verletzt und zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Ihre beiden Fahrzeuge müssen als Totalverlust mit jeweils 1.000 Euro abgeschrieben werden.

5. Einbruch am Rosenweg - Schlüchtern

(iz) Ein ziemliches Tohuwabohu hinterließen Einbrecher zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmorgen in einem Haus am Rosenweg. Die Täter waren über den aufgeknackten Wintergarten in das Gebäude gelangt und hatten anschließend alle Räume recht intensiv nach Beute durchsucht. Was sie genau mitgenommen haben, muss noch abschließend geklärt werden. Die Kripo ermittelt bereits und bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, sich bei der Wache in Schlüchtern (06661 9610-0) zu melden.

Offenbach, 25.01.2017, Pressestelle, Ingbert Zacharias

