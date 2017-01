POL-OF: Nachmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 23.01.2017

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

Zwei Kinder bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht! - Rödermark/Ober-Roden

(aa) Zwei Mädchen wurden am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der Dieburger Straße verletzt. Kurz nach 15 Uhr überquerten die beiden 8-Jährigen in Höhe der Hausnummer 15 die Straße an der Fußgängerampel. Dort wurden die Schülerinnen aus Rödermark vom Mercedes eines 89-jährigen Rentners aus Rödermark erfasst. Beide Kinder wurden offenbar leicht verletzt, wobei eines über Schmerzen im Bein klagte. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall und insbesondere zur Ampelschaltung machen können und fragt: Wer hatte Grün? Die Polizeistation Dietzenbach ist unter der Rufnummer 06074 837-0 zu erreichen.

Bereich Main-Kinzig

Dachstuhl brannte ab - Linsengericht

(neu) Bei einem Wohnhausbrand am Sonntagabend in der Kastanienstraße im Ortsteil Großenhaus ist am Sonntagabend ein Schaden von über 100.000 Euro entstanden. Gegen 19.50 Uhr alarmierte eine Nachbarin Feuerwehr und Polizei, nachdem sie zuvor einen lauten Knall gehört hatte. Auch die Bewohner, die zu diesem Zeitpunkt zu Hause waren, liefen nach draußen und sahen, dass ein Holzstapel Feuer gefangen hatte. Da eigene Versuche, den Brand unter Kontrolle zu bringen, fehlschlugen, mussten schließlich die Feuerwehren aus Linsengericht, Gelnhausen und Wächtersbach anrücken. Bis zu deren Eintreffen war ein Übergreifen der Flammen auf das Dach des Hauses nicht mehr zu verhindern. Nach Einschätzung der Polizei müssen wohl die Reste des Daches komplett abgetragen werden. Die Kripo in Gelnhausen prüft nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.

