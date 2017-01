POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 23.01.2017

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Mit Hechtsprung in Sicherheit gebracht - Offenbach

(neu) Nur mit einem Hechtsprung zur Seite hat sich am Freitagnachmittag ein 22 Jahre alter Mann in der Eduard-Oehler-Straße in Sicherheit bringen können. Der Frankfurter war gegen 17.45 Uhr mit einem Longboard unterwegs, als zwischen Danziger Straße und Memeler Straße plötzlich ein entgegenkommender weißer Kastenwagen plötzlich die Spur wechselte und auf ihn zuhielt. Wie der junge Mann später bei der Polizei zu Protokoll gab, habe er nur durch einen Sprung zur Seite einen Unfall vermeiden können. Der Fahrer des Kastenwagens sei nach dem Vorfall einfach weitergefahren. Daher werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 911550 an die Unfallfluchtgruppe zu wenden.

2. Gassi-Geher als Unfallzeuge gesucht - Offenbach

(iz) Einen "Gassi-Geher" sucht die Polizei als Zeugen eines Verkehrsunfalls am späten Samstagnachmittag auf der Bieberer Straße. Der Mann war gegen 17.10 Uhr mit seinem Vierbeiner im Bereich der Eisenbahnbrücke unterwegs und könnte beobachtet haben, wie auf der Kreuzung mit der Friedhofstraße zwei Autos zusammenkrachten. Es handelte sich hierbei um einen Opel, mit dem ein 61-Jähriger auf der Bierberer Straße in Richtung City unterwegs war. Offenbar achtete der Offenbacher nicht auf die gerade auf Rotlicht umgesprungene Ampel und krachte in den Renault eines 34 Jahre alten Rodgauers, der gerade von der Friedhofstraße bei Grün in die Kreuzung eingefahren war. Während sich der Corsa-Fahrer leichte Blessuren holte, blieb der Megane-Fahrer unverletzt; an den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro. Sowohl der Mann mit dem Hund als auch weitere Zeugen des Unfalls melden sich bitte beim 1. Revier (069 8098-5100).

3. Verkehrskontrolle - Offenbach

(mr) Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagnachmittag haben Beamte der Offenbacher Polizei in der Zeit von 13.30 bis 15.30 Uhr in der Sprendlinger Landstraße insgesamt 100 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei konnten sie bei 19 Autofahrern Geschwindigkeitsverstöße im Verwarnungsbereich feststellen; drei Verkehrsteilnehmern droht ein einmonatiges Fahrverbot. 15 weitere Fahrzeuglenker wurden wegen Gurtverstößen und nicht gesicherter Kinder verwarnt. Das schnellste gemessene Fahrzeug war ein BMW, der innerorts mit 104 Stundenkilometern unterwegs war.

4. Beim Abbiegen gegen Autos und Hauswände geprallt - Rodgau

(neu) Weil er nach Einschätzung der Polizei offensichtlich viel zu schnell unterwegs war, hat ein 78 Jahre alter Opel-Fahrer aus Hanau am Samstagabend in der Udenhoutstraße in Weiskirchen mehrere Autos und zwei Hauswände beschädigt. Verletzt wurde bei dem Vorfall um 19.50 Uhr glücklicherweise niemand. Nach Ansicht der Ordnungshüter war der Rentner in Richtung Hauptstraße unterwegs und wollte dort nach links abbiegen. Zeugen gaben später an, bei dem Abbiegen hätten sie Reifenquietschen des Opels gehört. Direkt nach dem Richtungswechsel kam der Wagen des 78-Jährigen von der Fahrbahn ab, wo er gegen zwei Fahrzeuge prallte, die dort vor der Ampel warteten. Der Wagen des Unfallverursachers stieß im weiteren Verlauf gegen zwei Häuser und beschädigte zudem einen geparkten Wagen. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf rund 19.000 Euro. Bislang gibt es noch keine genauen Erkenntnisse darüber, warum der Mann so schnell fuhr. Ob möglicherweise eine medizinische Ursache der Grund war, wird derzeit noch geprüft.

5. Gemeinsame Kontrolle - Rodgau

(aa) Polizeibeamte der Stationen Heusenstamm und Dietzenbach haben sich am Freitagvormittag zusammengeschlossen und eine Geschwindigkeitskontrolle an der Mainzer Straße durchgeführt. Zwischen 10 und 11.45 Uhr nahmen die Beamten 56 Autofahrer ins Visier: Davon hielten sich 32 Lenker nicht an das Limit von 30 Stundenkilometern, das für den Bereich an der Claus-von-Stauffenberg-Schule gilt. Eine Autofahrerin fuhr mit über 50 Stundenkilometern an der Schule vorbei. Der Großteil der Verstöße lag aber im Verwarnbereich; ansonsten stellten die Ordnungshüter mehrere Gurtverstöße fest und in zwei Fällen müssen Mängel an den Fahrzeugen beseitigt werden. Polizeioberkommissarin Jessica Schreiter betonte: "Der Zuspruch der Bevölkerung gab uns mit der Kontrolle recht - es gab ein durchweg positives Feedback, selbst von denen, die kontrolliert wurden." Es wird auch weiterhin gemeinsame Kontrollen der beiden Polizeistationen geben.

6. Wird man aus Schaden klug? - Dietzenbach

(mr) Obwohl immer wieder davor gewarnt wird, passiert es dennoch erschreckend oft, dass Autofahrer ihre Rucksäcke, Taschen und sonstige Behältnisse offen sichtbar im Fahrzeuginnern liegen lassen. Auch wenn sich vermeintlich nichts Wertvolles darin befindet, lädt dieses Verhalten Autoaufbrecher geradezu ein. So auch wieder geschehen am Samstagabend in Dietzenbach. Hier gingen Unbekannte zwischen 19.25 und 20 Uhr einen Suzuki Swift auf dem Parkplatz eines Sonnenstudios in der Tulpenstraße an und stahlen eine Geldbörse, die allerdings leer war. Zwischen 20.35 und 21 Uhr war ein Ford Focus auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gallischen Straße Ziel von Aufbrechern. Ihnen war eine Tasche auf der Rückbank ins Auge gefallen. Dass es nur eine Babywickeltasche war, wussten die Diebe vermutlich nicht, als sie die Beifahrerscheibe einschlugen. Bei einem Peugeot 208 auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Karl-Benz-Straße lag eine blau-beige Damenhandtasche auf dem Beifahrersitz. Auch hier wurde die Scheibe zwischen 21.10 und 22.10 Uhr kurzerhand eingeschlagen und die Tasche mit diversen Personaldokumenten, Bargeld und Bankkarten gestohlen. Hinweise zu den Tätern liegen in allen drei Fällen bislang nicht vor. Die Kripo ermittelt und bittet Zeugen, die die Taten beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

7. Einbrecher waren zu hören - Neu-Isenburg

(aa) Richtig gehandelt hatte ein Anwohner der Frankfurter Straße, der am frühen Montag umgehend die Polizei verständigte, weil er komische Klopfgeräusche im Haus gehört hatte. Als die Streifen kurz vor 3 Uhr eintrafen, waren die Einbrecher, die in ein Geschäft im Bereich der geraden 100er-Hausnummern eingedrungen waren, bereits wieder weg. Die Täter hatten die Hintertür aufgebrochen. Sie stahlen einen Würfeltresor, einen Computer sowie eine Musikanlage. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

8. Mutmaßlichen Einbrecher festgenommen - Dreieich-Sprendlingen

(mr) Eine aufmerksame 91-jährige Frau wurde einem Einbrecher am frühen Sonntagabend zum Verhängnis. Der Mann hatte sich gegen 18 Uhr über ein Fenster Zutritt zum Erdgeschoss des Einfamilienhauses in der Jahnstraße verschafft und war dabei der älteren Dame aufgefallen. Die reagierte richtig und rief sofort die Polizei. Als die Beamten wenige Minuten später am Tatort eintrafen, hüpfte der Einbrecher gerade aus dem Fenster und konnte zunächst in Richtung Erich-Kästner-Straße fliehen. Kurz darauf klickten jedoch die Handschellen, als eine Streife der Isenburger Wache einen 39-Jährigen hinter einem Auto kniend in der Westendstraße erblickten. Der Verdächtige hatte "typisches Arbeitsgerät" sowie Schmuckstücke aus dem Haus bei sich. Er verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle und wurde am Morgen der Kriminalpolizei überstellt. Die Ermittlungen dauern an.

9. Schmuck gestohlen - Dreieich-Offenthal

(mr) Ein offenes Fenster und eine durchwühlte Wohnung - das musste am Sonntagabend um viertel vor Elf eine 74-Jährige feststellen, als sie in ihr Einfamilienhaus im Götzenhainer Weg zurückkehrte, welches sie gegen 19 Uhr verlassen hatte. Unbekannte hatten die Abwesenheit der Dame für einen Einbruch ausgenutzt und Schmuck sowie eine Uhr gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

10. Einbrecher kamen durch den Garten - Langen

(aa) Durch den Garten eines Reihenhauses im Anemonenweg schlichen sich am Samstag Einbrecher. Diese hebelten zwischen 13 und 20.50 Uhr die Terrassentür auf und durchsuchten anschließend in mehreren Zimmern die Schränke und Schubladen. Anschließend verschwanden sie vermutlich wieder durch den Garten im Bereich der ungeraden 60er-Hausnummern. Offenbar haben die Täter nichts mitgenommen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

11. Einbrecher brachen Automaten auf - Seligenstadt

(aa) Einen Spielautomaten knackten Einbrecher, die am Samstag in eine Gaststätte am Anfang der Berliner Straße eingedrungen waren. Die Diebe stahlen zwischen 0.30 und 13 Uhr den Geldbehälter aus dem Gerät und verschwanden wieder. Noch ist unklar, wie die Täter in die Gaststätte gelangten. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

1. Rentner auf Friedhof ausgeraubt - Hanau

(mr) Ein 85-jähriger Hanauer wurde am Sonntagnachmittag kurz nach 16 Uhr von drei jungen Männern auf dem Hauptfriedhof ausgeraubt. Der Mann befand sich im Bereich des Ausgangs zur Hahnenkammstraße, als er plötzlich von zwei Männern an den Armen festgehalten und zu Boden gedrückt wurde. Der dritte durchsuchte seine Taschen und nahm das Portemonnaie des Rentners an sich, aus dem er das Bargeld entwendete. Die Räuber sollen circa 20 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen sein. Sie hatten schwarze Haare und trugen dunkle Kleidung, einer von ihnen eine Winterjacke mit Kapuze. Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Gegen Vereinsheim geprallt und abgehauen - Gründau

(neu) Rund 7.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei bei einem Unfall am Sonntagmorgen am Bürgerzentrum in Lieblos, wobei der Verursacher seinen Wagen einfach zurückließ und abhaute. Zwischen 5.45 Uhr und 10 Uhr prallte der Unbekannte mit einem lilafarbenen Honda Civic gegen die Mauer eines Vereinsheims, wobei er nach Ansicht der Polizei auf der glatten Fahrbahn zu schnell gefahren sein dürfte. Der Anstoß war so heftig, dass der Wagen in der Außenwand steckenblieb und diese erheblich beschädigte. Anschließend ließ der Fahrer den Wagen einfach zurück und lief davon. Zeugen oder Anwohner, die den Vorfall beobachtet haben oder etwas zu dem Fahrer sagen können, werden nun gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 911550 in Verbindung zu setzen.

3. Rangelei mit einem Einbrecher - Nidderau/Heldenbergen

(aa) Eine Schürfwunde im Gesicht zog sich am Sonntagabend in der Straße "An der Naßburg" ein Hausbewohner zu, der zwei Einbrecher verfolgt und mit einem Täter eine Rangelei hatte. Als der Hausherr kurz nach 18 Uhr heimkehrte, überraschte er zwei 45 bis 50 Jahre alte und etwa 1,90 Meter große Männer in der Wohnung. Die komplett schwarz gekleideten Einbrecher flüchteten in Richtung Büdinger Straße. Der Zeuge rannte hinterher und konnte nur kurz einen der Unbekannten festhalten. Beide Diebe verschwanden schließlich. Die Einbrecher hatten zuvor die Terrassentür aufgehebelt. Ob etwas gestohlen wurde, stand noch nicht fest. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 zu erreichen.

4. Einbrecher sehnt sich nach einem Gewinn... - Bruchköbel/Oberissigheim

(aa) Einen Losschein für die nächste Samstagsglückspielziehung stahlen Einbrecher, die zwischen Samstag, 15 Uhr und Sonntag, 2.40 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Schulweg eingedrungen waren. Die Diebe hatten zwei Türen aufgebrochen und anschließend die Schränke und Schubladen durchwühlt. Ob noch mehr fehlt als der Schein, muss überprüft werden. Ohne Beute mussten Einbrecher abziehen, die zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen in der Hauptstraße zugange waren. Die Täter versuchten mit brachialer Gewalt die Eingangstür zu einem Elektrogeschäft aufzuhebeln. Vielleicht haben Anwohner oder Passanten etwas davon mitgekriegt, zum Beispiel etwas gehört. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06181 100-123 um Hinweise zu beiden Fällen.

5. Wegen eines Transporters ausgewichen - Gemarkung Langenselbold

(aa) Weil der Fahrer eines weißen Transporters am Freitagmorgen auf der Autobahn 45 plötzlich von der rechten auf die linke Spur wechselte, musste ein Opel-Fahrer bremsen, kam ins Schleudern und prallte schließlich in die Mittelleitplanke. Während der 37-jährige aus Wuppertal offensichtlich unversehrt blieb, wird der Schaden an seinem schwarzen Astra auf 1.500 Euro geschätzt. Der Verursacher jedoch kümmerte sich nicht darum und fuhr in Richtung Aschaffenburg davon. Der Unfall ereignete sich gegen 9.50 Uhr zwischen Langenselbold-West und dem Autobahndreieck Langenselbold. Wer Hinweise zu dem weißen Transporter und dessen Lenker geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiautobahnstation unter 06183 91155-0.

6. BMW angefahren und geflüchtet - Langenselbold

(neu) Nach einem bislang unbekannten Autofahrer, der am vergangenen Donnerstag auf dem Parkplatz der Klosterberghalle einen BMW angefahren und anschließend einfach weggefahren ist, fahndet derzeit die Polizei. Die Besitzerin hatte eine Veranstaltung besucht und ihren Wagen gegen 18.50 Uhr geparkt. Als sie gegen 21.45 Uhr zurückkam, stellte sie einen erheblichen Schaden an der linken Seite und dem linken Heck fest. Die Polizei geht davon aus, dass vermutlich ein anderes Fahrzeug ausparkte und gegen den BMW prallte. Bislang hat sich jedoch kein Verursacher gemeldet. Zeugen oder Anwohner, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 90100 oder der Unfallfluchtgruppe in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 911550 in Verbindung zu setzen.

7. Gartenzaun und Stromverteilerkasten umgefahren - Biebergemünd

(neu) Einen 18 Meter langen Gartenzaun sowie einen Stromverteilerkasten hat vermutlich ein 25 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Samstag in Bieber umgefahren. Um kurz vor 1 Uhr war der Mann mit einem roten Ford Transit in der Straße "Gassen" in Richtung Röhrig unterwegs und soll dabei von der Fahrbahn abgekommen sein, wobei nach Einschätzung der Polizei der Alkoholgenuss des 25-Jährigen mit eine Ursache gespielt hat. Als etwa eine halbe Stunde später die Polizei erschien, gab der Fahrer an, er habe nach dem Unfall Alkohol getrunken. Ein erster Test ergab einen Wert von knapp unter zwei Promille. Eine ausführliche Blutuntersuchung soll nun Aufschluss darüber geben, ob der Mann bereits zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand. Den entstanden Schaden schätzen die Ordnungshüter auf rund 13.500 Euro.

8. Mercedes mit Heckschaden gesucht - Maintal-Dörnigheim

(iz) Um gut einen Meter nach rechts verschoben fand am späten Freitagvormittag ein Dörnigheimer seinen geparkten Audi vor. Der Mann hatte seinen A4 gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Uferpromenade am Leinpfad nahe der Schwanengasse abgestellt. Dort wurde das Auto durch einen rückwärtsfahrenden Wagen recht heftig angestoßen. An dem Audi wurde gegen 11.20 Uhr neben einem Frontschaden auch ein Achsschaden festgestellt; der Schaden beträgt etwa 4.000 Euro. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers müsste es sich aufgrund vorgefundener Trümmerteile um einen Mercedes handeln, der nun im Heckbereich einen deutlichen Schaden mit silberner Fremdfarbe aufweist. Hinweise zum Unfallhergang oder auf den abgehauenen Mercedes bitte an die Wache in Dörnigheim (06181 4302-0) oder die Unfallfluchtermittler der Polizei (06183 91155-0).

Offenbach, 23.01.2017, Pressestelle, Rudi Neu

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell