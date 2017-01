POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 22.01.2017

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

Fußgänger angefahren - Offenbach

Am Samstagmorgen, kurz vor 10 Uhr, wollte ein 26-jähriger Fußgänger den Starkenburgring in Offenbach auf dem Fußgängerüberweg bei der Hohe Straße überqueren. Dabei wurde er von einem weißen Fiat Ducato erfasst und so schwer verletzt, dass er in das naheliegende Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der 54-jährige Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069 8098-5200 bei dem 2. Polizeirevier in Offenbach zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Postbote angefahren - Langenselbold

Am Samstagmorgen, gegen 08.45 Uhr, wurde ein Postbote auf seinem Fahrrad in Langenselbold auf der Ravolzhäuser Straße von einem nachfolgenden blauen Ford Focus angefahren. Der 38-jährige Postmann stürzte und prallte dabei gegen die Schutzplanke. Hierbei wurde er schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Möglicherweise war die tiefstehende Sonne der Grund dafür, dass der 50-jährige Autofahrer aus Langenselbold den Radfahrer zu spät erkannte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06181 9010-0 bei der Polizeistation Hanau 2 zu melden.

