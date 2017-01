POL-OF: Pressebericht Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 21.01.2017

Offenbach (ots) - Bereich Main-Kinzig

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an mehreren Pkw - Maintal

Bislang unbekannte Täter stachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19./20.01.) bei elf Fahrzeugen eines mobilen Krankentransportunternehmens insgesamt 21 Fahrzeugreifen platt. Die frei zugänglichen Pkw waren allesamt im Marie-Curie-Ring in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 06.30 Uhr abgestellt. Zeugen zu dieser vollkommen verständnislosen Tat, bei der ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro entstand, werden gebeten, sich mit der Polizei in Maintal 06181 43020 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Einbrüche - Steinau an der Straße / Schlüchtern

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19./20.01.), zwischen 19 Uhr und 07.15 Uhr, suchten bislang unbekannte Einbrecher einen Kinderhort und ein Therapiezentrum in Steinau, sowie ein Altenwohnheim in Schlüchtern heim. Am Steinaubach hebelten die Ganoven ein Fenster der dortigen Kita auf und stiegen auf diese Weise in das Objekt ein. Die Täter durchsuchten das Büro und einen Kleingruppenraum, ehe sie ohne Beute aus dem Objekt verschwanden. In einem Therapiezentrum in der Vogelsberger Straße versuchten die Langfinger eine Terrassentüre aufzuhebeln, scheiterten jedoch an der Robustheit der Türe. Ohne Beute zogen sie von dannen. An den Lindengärten brachen die Täter ein Fenster im Erdgeschoß einer Seniorenwohnanlage auf. Im Zimmer einer 93-jährigen Seniorin erbeuteten die Schurken Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Kein Beitrag

