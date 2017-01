POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 20.01.2017

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 4. KW 2017

(aa) Das Polizeipräsidium Südosthessen veröffentlicht auf seiner Internetseite www.polizei.hessen.de/ppsoh wöchentlich geplante Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Die Auflistung ist nicht abschließend; Verkehrsteilnehmer sollten daher mit weiteren Geschwindigkeitskontrollen der einzelnen Reviere und Stationen rechnen. Im Jahr 2015 ereigneten sich im Polizeipräsidium Südosthessen insgesamt 13.608 Verkehrsunfälle. 24 Personen wurden dabei getötet und 537 Personen schwer verletzt. Überhöhtes oder nicht angepasstes Tempo war bei 380 Verkehrsunfällen mit Personenschaden ursächlich. Vergleichbare Aktionen, wie zum Beispiel der europaweite Blitz-Marathon, bei dem auch die Messstellen vorher veröffentlicht wurden, haben gezeigt, dass dadurch das Geschwindigkeitsniveau gesenkt werden kann. Mit dieser Maßnahme leistet das Polizeipräsidium Südosthessen dauerhaft einen weiteren Beitrag zur Verkehrssicherheit. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

23. Januar: Gemarkung Rodgau, L 3097; Obertshausen, Rembrücker Weg 24. Januar: Obertshausen, Rembrücker Weg; Gemarkung Obertshausen, L 3117 25. Januar: Gemarkung Offenbach, B 448, 26. Januar: Rodgau-Weißkirchen, Alfred-Delp-Str.,

2. Bürgersprechstunden der Polizei - Offenbach

(iz) In den kommenden Wochen finden drei Bürgersprechstunden des 2. Polizeireviers statt. Am nächsten Montag, zwischen 15 und 16 Uhr, steht Polizeioberkommissar Peter Bertholdt im Stadtteilbüro Lauterborn, Richard-Wagner-Straße 95, allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort zu Fragen, die den Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung betreffen. Der gleiche Service wird den Offenbacher Mitbürgern am darauffolgenden Donnerstag, zwischen 15 und 16 Uhr, im Stadtteilbüro Nordend in der Bernardstraße 63 sowie am 2. Februar, von 15 bis 16 Uhr, im "Senefelder Quartier" (Stadtteilbüro Hermannstraße 16) angeboten.

3. Waches Auge in eiskalter Nacht - Offenbach

(iz) Ein waches Auge hatte eine Funkstreife der Polizei, die in der eiskalten Nacht zum Freitag im südlichen Offenbach nach dem Rechten schaute. Die Beamten erblickten gegen 1.45 Uhr auf der Egerländer Straße einen Mann, der bei ihrem Auftauchen aus einem BMW sprang und sofort das Weite suchte. Nach einem kurzen Blick auf die zertrümmerte Seitenscheibe des 320ers nahmen die Ordnungshüter sogleich die Verfolgung des offensichtlichen Autoknackers auf - mit Erfolg. Nachdem weitere Streifen zur Unterstützung angerückt waren, stöberten die Polizisten bei der Absuche mehrerer Gärten den Gesuchten in einem Versteck auf und nahmen ihn fest. Bei einer ersten Inaugenscheinnahme wurde festgestellt, dass in dem aufgebrochenen BMW bereits an der Halterung des Navis herumgeschraubt worden war. Der 34-jährige Verdächtige aus dem Baltikum, der in Deutschland ohne Wohnsitz ist, musste mit auf die Wache und dort den Rest der Nacht im Gewahrsam verbringen; über seinen weiteren Verbleib entscheidet der Haftrichter.

4. Durchgeschnitten? - Offenbach

(iz) Ohne ihre Umhängetasche stand am Donnerstagnachmittag plötzlich eine ältere Offenbacherin da. Die 73-Jährige war gegen 15.30 Uhr in einem Bekleidungskaufhaus am Hugenottenplatz unterwegs und hatte dabei während der ganzen Zeit die Tasche über der Schulter hängen. Deren Fehlen stellte die Frau jedoch erst an der Kasse fest, als sie bezahlen wollte; offenbar hatte jemand den Trageriemen zerschnitten und sich dann die Tasche gegriffen. Wer etwas von dem Vorfall mitbekommen oder verdächtige Personen beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Offenbacher Kripo (069 8098-1234).

5. "SINK" - negativ! - Offenbach

(iz) Zunächst in arge Erklärungsnöte geriet wohl am Dienstagabend ein junger Mann, der auf der Christian-Pleß-Straße von einer Polizeistreife überprüft wurde. Die Beamten fanden bei dem 21-Jährigen zwei Farb-Spraydosen, die der Kontrollierte offenbar kurz zuvor am ehemaligen MAN-Gelände eingesetzt hatte, wie er den Beamten gegenüber eingestand. Für die Bearbeitung des vorliegenden Falles ist im hiesigen Polizeipräsidium das "Sachgebiet Sprayer" zuständig. Die dortigen Ermittler gehen davon aus, dass der von dem Geschnappten aufgesprühte Schriftzug "SINK" noch an anderen Tatobjekten zu finden ist und bitten um entsprechende Hinweise an die Rufnummer 06181 9010-0 oder eines der beiden Stadtreviere.

6. Goldenen BMW gestreift - Offenbach

(iz) Sowohl den Verursacher als auch mögliche Zeugen eines Unfalls am Ende des Starkenburgrings sucht die Polizei seit Mittwoch. Zwischen 7.30 und 18.00 Uhr stand dort ein BMW als erstes geparktes Fahrzeug auf dem rechten Parkstreifen. Hier wurde der goldfarbene 3er von einem anderen Auto touchiert, das offenbar auf die Rechtsabbiegerspur Richtung Darmstädter Straße wechselte und dabei an der Front des geparkten Autos hängenblieb. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Nach Angaben eines ersten Zeugen hatte irgendjemand einen Zettel an der Frontscheibe des touchierten Wagens hinterlassen; das Papierstück konnte aber nicht mehr gefunden werden. Die Polizei bittet nun den Zettelschreiber sowie auch den Unfallverursacher, sich auf dem 2. Revier (069 8098-5200) zu melden.

7. Jaguar angefahren - Neu-Isenburg

(iz) Auf der Frankfurter Straße nahe der Löwengasse wurde am Donnerstagmittag ein geparkter weißer Jaguar offenbar bei einem Parkmanöver angefahren und am Heck beschädigt. Allerdings suchte der Verursacher des auf rund 3.500 Euro geschätzten Schadens das Weite und wird nun von der Polizei gesucht. Wer zwischen 12.20 und 14.15 Uhr etwas von der Unfallflucht mitbekommen hat, meldet sich bitte bei der Isenburger Wache, Telefon 06102 2902-0 oder den Unfallfluchtermittlern (06183 91155-0).

8. Am Rollator beklaut - Langen

(iz) Schäbiger geht's nicht mehr - am Donnerstag beklaute ein Diebespärchen eine Seniorin, die mit dem Rollator unterwegs war. Der Vorfall ereignete sich gegen 12.15 Uhr auf der Taunusstraße. Hier wurde die ältere Dame von den beiden Enddreißigern angesprochen und nach dem Weg gefragt. Hierbei breitete das Duo eine Straßenkarte aus und lenkte so die 76-Jährige ab. Die Langenerin bemerkte somit nicht, wie ihr das Portemonnaie aus der Handtasche gezogen wurde. Sie beschrieb später der Polizei den Mann als hellhäutig mit kurzen dunkelblonden Haaren und dunkler Jacke. Seine Begleiterin hatte schulterlange dunkelblonde Haare und war ebenfalls dunkel angezogen. Die Ordnungshüter halten es für möglich, dass der Vorfall von Passanten oder Autofahrern bemerkt wurde. Diese Zeugen werden gebeten, sich mit der Offenbacher Kripo (069 8098-1234) oder der Wache in Langen (06103 9030-0) in Verbindung zu setzen.

9. Zwanzig Fensterscheiben an Schule kaputt - Dietzenbach

(iz) Unter massiven Beschuss geriet wohl während der zurückliegenden Winterferien die Helen-Keller-Schule an der Arminiusstraße. Möglicherweise war hier jemand mit einer Zwille oder einem ähnlichen Gerät zu Werke gegangen. Insgesamt 48 Einschläge von kleineren und recht harten Geschossen wurden an dem Gebäude gezählt. Bei dem Beschuss wurden auch zwanzig Fenster getroffen, deren Scheiben jetzt Beschädigungen aufweisen; der Sachschaden wird auf mindestens 7.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Wache in Dietzenbach (06074 837-0) entgegen.

10. War es nur ein Streich? - Dietzenbach

(aa) Einen "Dummen-Jungen-Streich" schließen die Brandursachenermittler der Offenbacher Kriminalpolizei in einem Fall nicht aus, der sich bereits am 7. Januar in der Rosa-Luxemburg-Straße ereignet hat. Gegen 14.15 Uhr an diesem Samstag hatte ein Mercedes-Besitzer gerade seinen Wagen in der Garage abgestellt. Als er ein paar Minuten später zurückkam, bemerkte er ein Feuer im Motorraum. Die Ermittlungen der Kripo ergaben, dass hier Unbekannte offensichtlich einen Feuerwerkskörper auf dem Vorderrad abgestellt und angezündet hatten. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Der Mercedes-Besitzer sah noch mehrere Kinder oder Jugendliche in Richtung Bolzplatz am Theodor-Heuss-Ring davonlaufen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation (06074 837-0) oder bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

11. Schwarzer Viano in Diebeshand - Rödermark- Ober-Roden

(iz) Ein schwarzer Mercedes Viano mit Offenbacher Kennzeichen steht derzeit auf der Fahndungsliste der Polizei. Der große Van verschwand in der Nacht zum Donnerstag von seinem Parkplatz an der Rembrandtstraße im Bereich der 10er-Hausnummern. Die an dem Auto angebrachten Nummernschilder tragen die Zahl 1956. Hinweise zu dem Diebstahl oder auf den Standort des Viano bitte an die Wache in Dietzenbach (06074 837-0) oder die Offenbacher Kripo (069 8098-1234).

12. Wer sind die Sprayer? - Rodgau-Hainhausen und -Weiskirchen

Seit Mitte Dezember sind in den nördlichen Stadtteilen Rodgaus, insbesondere in Hainhausen, zuletzt aber auch in Weiskirchen Schmierfinken unterwegs. Sie besprühten bislang Brückengeländer, Schilder, Einfriedigungen von Privathäusern sowie öffentliche Gebäude, Vereinshallen und Wände rund um die S-Bahn Stationen. Immer wieder hinterließen sie hierbei die Kürzel "BBB"," Zx10r" und "#cose". Der angerichtete Sachschaden beträgt zwischenzeitlich mehrere tausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an die Wache in Heusenstamm (06104 6908-0) sowie den Polizeiposten in Dudenhofen (06106 2828-0) oder direkt an das Sachgebiet Sprayer in Hanau, Tel. 06181/9010-133.

Bereich Main-Kinzig

23. Januar: Gemarkung Nidderau, L 3347 25. Januar: Gemarkung Nidderau, K 851; Gemarkung Erlensee, K 854 26. Januar: Rodenbach, Hanauer Landstr.

2. "Ei, der guude Hund!" - Erlensee-Langendiebach

(iz) Ein Mehrfamilienhaus der Markwaldsiedlung stand am Donnerstag im Visier von Einbrechern, die dort zwischen 8 und 13.30 Uhr eine Wohnungstür aufknackten. In den dahinterliegenden Räumen richteten sie ein ziemliches Durcheinander an und sackten dabei neben Bargeld und Schmuck auch eine Playstation ein. Das Kuriose an der ganzen Sache: In der Wohnung befand sich zu dieser Zeit der Hund der Bewohnerin, der aber - vielleicht wegen seiner Größe - die Langfinger wohl nicht beeindruckte. Die Hanauer Kripo (06181 100-123) ermittelt und bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, sich zu melden.

3. Rollator geklaut - Maintal-Bischofheim

(iz) Zueignungsabsicht oder nur ein schlechter Scherz - diese Frage stellt sich die Polizei bezüglich eines Rollator-Diebstahls am Mittwoch in Bischofsheim. Die mobile Gehhilfe verschwand zwischen 11.30 und 22 Uhr auf dem Flurbereich eines Mehrfamilienhauses an der Zwingerstraße. Bei dem weggekommenen Teil handelt es sich um ein Modell Invacare Banjo. Hinweis auf den Täter oder den Standort des Rollators bitte an die Wache in Dörnigheim (06181 4302-0).

Offenbach, 20.01.2017, Pressestelle, Ingbert Zacharias

