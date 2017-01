POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 17.01.2017

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Bargeld aus Altenwohnheim gestohlen - Offenbach

(mr) In der Nacht zu Montag zwischen 19 und 8 Uhr brachen Diebe die Tür zu einem Büroraum im Erdgeschoß eines Altenwohnheims im Nordring auf. Wie sie zuvor in das Gebäude gelangten, ist der Polizei momentan noch unklar. Anschließend durchsuchten sie das Büro und brachen dort einen Schrank auf, aus dem sie Bargeld und einen Fotoapparat stahlen. Wer Hinweise zu den Einbrechern geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo in Offenbach zu melden.

2. Auf frischer Tat ertappt - Offenbach-Bürgel

(mr) Ein aufmerksamer Nachbar vereitelte einen Einbruch in der Rumpenheimer Straße in Bürgel. Der Mann bemerkte die beiden etwa 20-jährigen Frauen, als sie sich an einer Wohnungstür im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses zu schaffen machten. Die eine hebelte gerade die Türe auf, die andere stand Schmiere. Unverrichteter Dinge flüchteten die beiden aus dem Haus und in unbekannte Richtung. Sie wurden wie folgt beschrieben: Eine Einbrecherin war schlank, etwa 1,70 Meter groß, hatte schwarze lange lockige Haare und trug einen knielangen schwarzen Mantel. Die Komplizin war etwa 1,60 Meter groß, ebenfalls schlank, hatte dunkle Haare und war mit einer beigefarbenen Kapuzenjacke bekleidet. Zeugen, denen das Duo in Bürgel aufgefallen ist, sollen sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Polizei melden.

3. Hund aus brennender Wohnung gerettet - Offenbach

(mr) Lediglich den Hund fand ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der brennenden Wohnung seiner Nachbarin. Nachdem er den Brand am Montagabend gegen halb elf im Erdgeschoss in der Feldstraße bemerkt hatte, brach er auf der Suche nach der 67-Jährigen kurzerhand die Tür auf und rettete den Vierbeiner aus der verrauchten, verlassenen Wohnung. Alle Bewohner konnten das Gebäude sicher verlassen und wurden in einem Bus betreut. Eine Person zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurde vor Ort behandelt. Wegen der Löscharbeiten war die Feldstraße für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. An dem Gebäude entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von über 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

4. Blockbuchstaben RA - Offenbach

(iz) Offenbacher Kennzeichen mit den Blockbuchstaben RA sind wohl an dem Auto angebracht, dessen Fahrer am Montagnachmittag auf dem Hessenring einen Unfall verursachte. Diesen Hinweis erhielt die Polizei von einem Zeugen, der gegen 15.25 Uhr die Kollision zwischen dem noch flüchtigen Wagen und einem geparkten Skoda bemerkt hatte. Hierbei war das betreffende Fahrzeug rückwärts gegen die Beifahrertür des Fabias gestoßen und hatte dabei einen Schaden von etwa 1.000 Euro angerichtet. Die Polizei sucht bereits nach dem Unfallflüchtigen und bittet weitere Zeugen, sich beim 1. Revier (069 8098-5100) zu melden.

5. Nach Unfall geflüchtet - Offenbach

(iz) Auf gut 1.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den am Sonntag oder Montag ein unbekannter Autofahrer an einem Fiat hinterließ. Der Punto stand zwischen 15 und 8 Uhr am Rand der Jaques-Offenbach-Straße gegenüber der Nummer 17. Dort wurde der graue Wagen wohl bei einem Parkmanöver im Heckbereich touchiert. Wer etwas davon mitbekommen hat, meldet sich bitte beim 1. Revier, Telefon 069 8098-5100.

6. Einbruch in Erdgeschosswohnung - Neu-Isenburg

(aa) Einbrecher hebelten am frühen Montagabend in der Brunnenstraße ein Schlafzimmerfenster auf und stiegen zwischen 17.30 und 19.30 Uhr in die Erdgeschosswohnung ein. Die Täter durchsuchten eine Kommode und verschwanden schließlich mit einigen Schmuckstücken und mehrere Uhren. Die Kriminalpolizei ist für Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

7. Wer hörte oder sah noch etwas? - Dreieich-Sprendlingen

(aa) Einen lauten Schlag könnten am frühen Montagmorgen Anwohner am Berliner Ring gehört haben. Gegen 5.30 Uhr hatten Unbekannte einen in Höhe der Hausnummer 18 stehenden Zigarettenautomaten aus der Bodenverankerung gerissen, wobei der Automat jedoch umkippte. Daneben hatten die Täter einen Einkaufswagen eines Sprendlinger Baumarktes stehen; offensichtlich wollten sie das Teil damit abtransportieren. Entweder vor Schreck oder aber weil sie den Automaten nicht hochheben konnten, flüchteten die verhinderten Diebe. Ein Zeuge sah zwei schlanke Jugendliche davonlaufen. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06102 2902-0.

Bereich Main-Kinzig

1. Ladendieb schlägt um sich - Hanau

(iz) Wild um sich schlagend, gelang es am Montagnachmittag einem Ladendieb, sich aus dem Zugriff einer Mitarbeiterin des Kauflandes zu befreien und dann abzuhauen. Der Mann war gegen 14.45 Uhr von der Detektivin dabei beobachtet worden, wie er mehrere Fleischwaren in seiner Kleidung verstaute und dann den Laden verlassen wollte. Am Ausgang sei er nach einer Ansprache sofort aggressiv geworden, berichtete die Frau später der Polizei. Nur mit Hilfe anderer Kunden sei es gelungen, den Ladendieb zu überwältigen. Allerdings habe dieser dann derart heftig um sich geschlagen, dass er sich in einem günstigen Moment aus dem Zugriff befreien und flüchten konnte. Der Vorfall war von verschiedenen Kunden des Einkaufszentrums beobachtet worden. Die Polizei, die nun wegen räuberischen Diebstahl gegen den Unbekannten ermittelt, bittet diese Augenzeugen, sich als Zeugen bei der Wache am Freiheitsplatz (06181 100-611) zu melden.

2. Sprayer in der City zugange - Hanau

(iz) Drei recht großflächige Farbschmierereien an Rollläden und Hauswänden in der Innenstadt wurden der Polizei am Wochenanfang gemeldet. Betroffen sind Häuser an der Lang- und der Hirschstraße sowie an der Lautenschlägerstraße. Zumindest an einem Ort wurden von den Tätern die Großbuchstaben GEOS aufgesprüht. Die Spezialisten des Sachgebietes Sprayer bei der Hanauer Polizei an der Cranachstraße ermitteln bereits; Hinweise bitte an die Rufnummer 06181 9010-0.

3. Im Graben überschlagen - Landesstraße 3193, Gemarkung Ronneburg

(iz) Ein Auto sei ihr weit auf ihrer Fahrbahnseite entgegen gekommen und habe sie zum Ausweichen gezwungen. Das gab am Montagvormittag eine Autofahrerin aus Ronneburg der Polizei gegenüber an. Die 22-Jährige war gegen 8.40 Uhr mit ihrem Land Rover auf der Landesstraße 3193 von Langenselbold nach Hüttengesäß unterwegs, als sie etwa in Höhe des Angelteiches in die beschriebene Situation geriet. Aufgrund ihres Bremsmanövers kam der große Wagen der Frau auf der glatten Straße ins Schleudern und rutschte in den Graben, wo er umkippte und auf dem Dach liegen blieb. Die Fahrerin zog sich bei dem Unfall Verletzungen im Nackenbereich zu; der Sachschaden an ihrem Fahrzeug wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den unbekannten Wagen, der das Ausweichmanöver der Frau ausgelöst hat, nimmt die Polizei in der Hanauer Cranachstraße (06181 9010-0) entgegen.

Offenbach, 17.01.2017, Pressestelle, Ingbert Zacharias

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell