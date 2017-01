POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 17.01.2017

Offenbach (ots) - Polizei fasst mutmaßlichen Brandstifter - Schöneck

(neu) Nach mehreren nahezu zeitgleichen Bränden in der Nacht von Montag auf Dienstag in Schöneck hat die Polizei wenig später einen Tatverdächtigen festnehmen können. Gegen 22.30 Uhr wurde zunächst gemeldet, dass in der Uferstraße ein älterer Lastwagen brennt. Etwa eine halbe Stunde später ging der Notruf über ein weiteres Feuer ein, diesmal in einem Geschäftshaus in der Südlichen Hauptstraße. Dort musste die Feuerwehr Teile der Einrichtung im Erdgeschoss löschen. Um kurz vor Mitternacht mussten die Blauröcke etwa 40 brennende Heuballen am Ortsrand von Kilianstädten löschen. Nachdem gegen 0.30 Uhr in der Südlichen Hauptstraße eine Anwohnerin vom Knall eines Böllers geweckt wurde, erkannte diese einen Mann auf der Straße und informierte die Polizei. Offensichtlich hatte ein Unbekannter den Böller in einen Briefkasten geworfen, der dabei schwer beschädigt wurde. Die Ordnungshüter konnten wenig später einen 37 Jahre alten polizeibekannten Mann aus dem Wetteraukreis festnehmen, der für die Brände in Frage kommen könnte. Er wurde ins Polizeigewahrsam eingeliefert und am Morgen von der Kriminalpolizei vernommen, wo er die Tat einräumte. Ob er für weitere Brände in Frage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Der Schaden bei allen Bränden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Für Rückfragen zu diesem Artikel wenden Sie sich bitte an den Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Hanau, Herrn Oberstaatsanwalt Jürgen Heinze, unter der Rufnummer 06181 297-385.

Offenbach, 17.01.2017, Pressestelle, Rudi Neu

