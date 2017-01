POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 16.01.2017

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Sporttasche geraubt - Offenbach

(mr) Dunkel gekleidet waren die drei 12 bis 15 Jahre alten Jungs, denen eine 58-jährige Frau aus Offenbach auf ihrem Fahrrad am Sonntagabend begegnete. Die Dame war gegen 20.40 Uhr auf dem Hessenring unterwegs, als sich ihr die drei nahe der Dornbuschstraße in den Weg stellten und sie so am Weiterfahren hinderten. Derart bedrängt, bekam es die Frau mit der Angst zu tun. Die südländisch aussehenden Diebe klauten ihr die Sporttasche vom Gepäckträger und rannten in Richtung Ernst-Grießheimer-Platz in einen Fußweg davon. Begleitet wurden sie anscheinend von einem ebenfalls dunkel gekleideten Mann, der während der Tat in der Nähe wartete und mit den etwa 1,60 Meter großen Jungs wegrannte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Einbrecher klettern in 1. Stock - Offenbach

(mr) "Einfallsreichtum" bewiesen Diebe, die am Sonntag, zwischen 11.15 und 22 Uhr, die Abwesenheit der Bewohner nutzten, um in deren Wohnung in der Strahlenbergerstraße einzubrechen. Dazu bauten sie sich aus herumliegenden Paletten und einem Fass eine Art Gerüst, über das sie an ein Fenster im ersten Stock gelangten. Nachdem es eingeschlagen war, durchsuchten die Einbrecher die Räume und brachen hierbei mehrere Türen auf. Mit Schmuck, Bargeld und einem Laptop verließen sie die Wohnung wieder. Da das Haus in der Nähe des Kaiserleikreisels steht, könnten aufmerksame Passanten oder Autofahrer etwas bemerkt haben. Hinweise nimmt die Kripo Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Beim Abbiegen gegen geparkte Autos gerutscht - Offenbach

(neu) Weil er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneebedeckter Fahrbahn gegen zwei parkende Fahrzeuge prallte, ermittelt die Polizei in Offenbach derzeit gegen einen bislang unbekannten Autofahrer. Dieser war am frühen Samstagmorgen, zwischen 0 Uhr und 1.15 Uhr, in der Schubertstraße unterwegs und wollte dann nach rechts in die Jacques-Offenbach-Straße abbiegen. Dabei kam der Wagen von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen braunen Mazda CX-5, wobei dieser gegen einen grauen Ford Focus geschoben wurde. Der Unfallfahrer gab nach dem Vorfall jedoch Gas und fuhr einfach weg. Die Schäden an den parkenden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 3.000 Euro. Zeugen oder Anwohner, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 in Verbindung zu setzen.

4. Schlitterpartie auf schneebedeckter Fahrbahn - Dietzenbach

(neu) Wegen einer womöglich absichtlichen Schlitterpartie mit seinem Ford Focus auf der schneebedeckten Fahrbahn und der dabei entstandenen "Begleitschäden" ermittelt die Polizei derzeit gegen einen 24 Jahre alten Mann aus Dietzenbach. Der Verdächtige fuhr am Sonntagmorgen, gegen 6.45 Uhr, im Bereich Kurt-Schumacher-Allee und Theodor-Heuss-Ring durch mehrere Seitenstraßen und dürfte nach Einschätzung der Ordnungshüter seinen Wagen absichtlich zum Schleudern gebracht haben. Auf der Strecke prallte er offensichtlich gegen ein Baumschutzgitter, ein Verkehrsschild und einen Betonpfeiler, bis der Ford schließlich am Masayaplatz liegen blieb. Zudem soll er auch ganz knapp an geparkten Autos vorbeigerutscht sein. Der 24-Jährige zog es allerdings vor, bis zum Eintreffen der Polizei das Weite zu suchen. Gleichwohl konnte er wenig später von den Ordnungshütern angetroffen werden. Dabei stellte sich heraus, dass er zudem unter Alkoholeinfluss stand. Ein erster Test ergab einen Wert von knapp 1 Promille, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. Die bisher bekannten Schäden werden auf rund 2.200 Euro geschätzt. Weitere Zeugen des Vorfalles oder aber geschädigte Autofahrer werden nun gebeten, sich bei der Polizei in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

5. BMW touchiert - Rodgau

(mr) Auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in Hainhausen hat ein unbekannter Autofahrer einen geparkten BMW geschrammt. Die Fahrerin des 5er hatte ihr Auto am Freitag, zwischen 13.30 und 13.50 Uhr, in der Alfred-Delp-Straße abgestellt. Als sie vom Einkaufen zurückkam, sah sie einen dicken Kratzer in der vorderen Stoßstange, jedoch keinen Verursacher; der war nämlich weitergefahren. Den Schaden schätzt die Polizei auf 1.500 Euro. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

6. BMW übersehen - Langen

(mr) Zwei leichtverletzte Fahrerinnen, 17.000 Euro Sachschaden und eineinhalb Stunden Verkehrschaos sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Montag, gegen 9 Uhr, in der Frankfurter Straße in Höhe der Zufahrt zur Bundesstraße 486 ereignet hat. Dort wollte eine 24-jährige Langenerin, die mit ihrem 1er BMW in Richtung Sprendlingen fuhr, nach links auf die B 486 abbiegen. Dabei übersah sie anscheinend eine 40-jährige Frau aus Dreieichenhain, die ihr mit ihrem BMW entgegenkam. Die Fahrzeuge kollidierten, wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Frauen wurden leichtverletzt in die nahegelegene Asklepiosklinik gebracht. Durch den Unfall kam es für etwa eineinhalb Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen zwischen Langen und Dreieich, die sich auch auf die B 486 auswirkten.

7. Schwarze Haare, weißes Auto - Obertshausen

(iz) Eine ältere Frau mit schwarzen Haaren und Brille stieß in der späten Samstagnacht auf der Ludwigstraße gegen einen geparkten Astra, ohne sich anschließend um den Schaden zu kümmern. Dies wurde der Polizei zumindest von Zeugen geschildert, die den Vorfall gegen Mitternacht im Bereich der Hausnummer 24 beobachtet hatten. Die Frau war beim Einparken am Straßenrand mit ihrem weißen Wagen gegen das Heck des vor ihr abgestellten Opel gestoßen, wodurch ein Schaden von etwa 800 Euro entstand. Anschließend hatte die Verursacherin ihr Auto verlassen und war weggegangen; als der Besitzer des Astra am nächsten Vormittag von dem Vorfall Kenntnis erhielt, war das weiße Auto schon weg. Die Polizei fordert nun die betreffende Fahrerin auf, sich auf der Wache in Heusenstamm (06104 6908-0) zu melden. Gleiches gilt für mögliche Zeugen und Hinweisgeber, die in dieser Unfallsache weiterführende Angaben machen könnten.

8. Küchenfenster aufgebrochen - Dreieich-Buchschlag

(iz) Wann genau Einbrecher in den letzten Tagen in ein Haus am Buchweg eindrangen, ist derzeit noch völlig unklar. Fest steht dagegen, dass das von den Tätern aufgebrochene Küchenfenster am Sonntagvormittag, gegen 10.30 Uhr, entdeckt wurde. Die Halunken hatten sich nach dem Einsteigen recht intensiv im ganzen Haus umgesehen; ob sie dabei auch etwas einsackten, muss noch eingehend überprüft werden. Da derzeit noch keine Täterhinweise vorliegen, bittet die Kripo Offenbach (069 8098-1234) mögliche Zeugen, sich zu melden.

9. Elektroschrott im Visier - Egelsbach

(iz) Auch wer sich am Elektroschrott vergreift, der auf dem Bauhof gelagert ist, begeht einen Diebstahl. Ein solches Delikt wird derzeit einem 30-Jährigen vorgeworfen, der am Sonntagabend - zusammen mit einem weiteren Mann - auf dem Areal zugange war. Eine Zeugin war kurz vor Mitternacht auf das Duo aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt, die sofort eine Funkstreife in Richtung des Tatortes entsandte. Beim Eintreffen der Beamten konnte einer der angetroffenen Männer flüchten, während bei dem zweiten die Handschellen klickten. Der in Egelsbach wohnende Verdächtige musste mit auf die Wache, konnte später aber wieder gehen. Nach ersten Ermittlungen hatte das Duo wohl schon einige Elektrogeräte, darunter auch eine alte X-Box, zum Abtransport bereitgelegt, war dann aber durch die eintreffende Streife gestört worden. Zumindest der 30-Jährige muss sich nun mit einem Verfahren wegen Verdachts des Diebstahls auseinandersetzen.

10. Am Tresor gescheitert - Egelsbach

(iz) Schlau geplant und doch gescheitert - so kann man einen Einbruch am Sonntagabend in eine Drogerie am Kurt-Schumacher-Ring bezeichnen. Die Täter, die dort kurz vor 23 Uhr zu Werke gingen, hatten zunächst die Hofzufahrt mit Mülltonnen verbarrikadiert, um sich so vor möglichen Überraschungen durch Zeugen oder die Polizei zu wappnen. Anschließend versuchten sie vergeblich, ein Fenstergitter aus seiner Halterung zu brechen, bevor sie an einem anderen Fenster zum Zuge kamen. Nach dem Einschlagen der dahinterliegenden Glasscheibe drangen die Ganoven in die Geschäftsräume ein und gingen dann mit einiger Gewalt den Firmentresor an - vergeblich! Der Safe hielt allen Hebelversuchen stand, so dass sich die Langfinger eine vorgefundene Geldkassette vornahmen und sie aufknackten. Mit dem darin gefundenen Bargeld suchten sie anschließend das Weite. Zeugen, die etwas von der ganzen Aktion mitbekommen haben oder sonst Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kripo Offenbach (069 8098-1234) oder der Wache in Langen (06103 9030-0).

Bereich Main-Kinzig

1. Auf Zebrastreifen angefahren - Hanau-Großauheim

(iz) Offenbar nicht warten konnte am Donnerstagmorgen ein Autofahrer am Anfang der Rue de Conflans. Der bislang noch unbekannte Zeitgenosse hatte gegen 7.55 Uhr seinen weinroten Wagen am dortigen Zebrastreifen angehalten, um eine junge Frau passieren zu lassen. Als die 19-Jährige den Überweg gerade zur Hälfte passiert hatte, gab der Autofahrer Gas und streifte die Fußgängerin mit dem Außenspiegel seines Autos. Hierdurch zog sich die Frau aus Mömbris eine schmerzhafte Prellung im Bereich der Wirbelsäule zu. Da der Autofahrer nach der Kollision einfach weiterfuhr, sucht die Polizei bereits nach ihm und seinem Wagen. Der Mann könnte möglicherweise jemanden zur nahegelegenen Lindenauschule gebracht haben. Unfallzeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache in Großauheim (06181 9597-0).

2. Mit Gegenverkehr kollidiert - Gründau

(neu) Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Montagmorgen auf der Bundesstraße 457 bei Gründau zwei Personenwagen frontal zusammengestoßen. Ursache dürfte nach einer ersten Einschätzung der Polizei nicht angepasste Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn gewesen sein. Gegen 6 Uhr war ein 30 Jahre alter Mann mit seinem Peugeot aus Richtung Büdingen in Richtung Autobahn 66 unterwegs und kam in Höhe der Gründauer Straße plötzlich ins Schleudern. Dabei prallte er mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen, an dessen Steuer ein 60 Jahre alter Mann aus Gelnhausen saß. Beide Fahrer mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden; an den Personenwagen entstand vermutlich Totalschaden, der auf rund 16.000 Euro geschätzt wurde.

3. Den Hang hinauf gegen die Wackersteine - Erlensee

(neu) Vom ursprünglichen Gedanken her soll der Limeskreisel am Ortseingang auf die römische Vergangenheit von Erlensee hinweisen. Doch diese historische Erinnerung hat nun deutlichen Schaden genommen, denn am frühen Sonntagmorgen ist nach Ansicht der Polizei ein vermutlich ortsunkundiger Autofahrer gegen 1.45 Uhr gegen das Ensemble aus massiven Steinen und Holzelementen geprallt. Der dabei entstandene Schaden wird von den Ordnungshütern auf mindestens 6.000 Euro geschätzt. Gegen 1.45 Uhr erkannte der Hainburger den Kreisverkehr vermutlich zu spät, weswegen sein Opel Zafira zunächst den Hang hoch gegen die Steine fuhr und dann zur Seite umkippte. Mit eine Ursache für das Fahrmanöver dürfte der deutliche Alkoholspiegel gewesen sein, den die Ordnungshüter dem 35-Jährigen unterstellen: Ein erster Test ergab einen Wert von knapp unter 1,5 Promille. Sowohl er als auch sein Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Gegenüber der Polizei wollte der mutmaßliche Unfallfahrer keine Aussage machen, wie der Unfall genau passiert ist. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

4. Auf Streitschlichter eingeschlagen - Bruchköbel

(neu) Weil er angeblich nur einen Streit schlichten wollte, hat ein 20 Jahre alter Mann am Freitag bei der Kerb in Roßdorf selbst Schläge einstecken müssen. Der 20-Jährige aus Hanau gab später gegenüber der Polizei an, er habe gegen 22 Uhr eine Auseinandersetzung im Zelt am Festplatz in der Spessartstraße mitbekommen und die Streithähne eigentlich beruhigen wollen. Dabei erhielt er von einem ebenfalls 20 Jahre alten Mann einen Faustschlag gegen den Kopf. Als beide vor das Zelt gingen, um dort zu reden, habe der Angreifer erneut auf ihn eingeschlagen. Die Polizei in Hanau ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet Zeugen des Vorfalles, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Offenbach, 16.01.2017, Pressestelle, Rudi Neu

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell