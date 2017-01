POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 15.01.2017

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Mit scharfer Schusswaffe gedroht - Offenbach

Um halb vier in den frühen Sonntagmorgenstunden gerieten zwei Männer in der Ludwigstraße aus bislang unbekannten Gründen in einen handfesten Streit. Dabei zog ein 32-Jähriger einen Revolver und hielt ihn seinem Kontrahenten an den Kopf. Dem Bedrohten, einem 20-jährigen aus Offenbach, gelang es, die Polizei zu alarmieren, welche kurz darauf beim Waffenträger die Handschellen klicken ließ. Die bei ihm aufgefundene Waffe war durchgeladen. Einen Waffenschein besitzt er nicht. Darüber hinaus ist der türkischstämmige Täter ohne festen Wohnsitz und stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Zur Vorführung beim Haftrichter wurde er ins Gewahrsam genommen. Zeugen des Streits melden sich bitte bei der Polizei unter 069/8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

Kein Beitrag

Die Autobahnpolizei berichtet:

Kein Beitrag

Witterungsbedingte Unfälle

Schlüchtern:

Um Mitternacht zu Sonntag verlor eine 20-Jährige aus Schlüchtern die Kontrolle mit ihrem blauen Ford Fiesta auf winterglatter Fahrbahn (L3292), vom Diestelrasen kommend in Richtung Schlüchtern, und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Auto überschlug sich im Straßengraben und blieb auf dem Dach liegen. Die allein im Wagen befindliche Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. Sachschaden 5000,-EUR.

Offenbach am Main, 15.01.2017, Bernd Fenske, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell