POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 14.01.2017

Einbrecher auf der Flucht festgenommen - Hanau/Steinheim

Nicht schlecht staunte der Bewohner eines Einfamilienhauses in Steinheim bei seiner Rückkehr in das Haus im Wohngebiet entlang der Offenbacher Landstraße. Er überraschte einer Einbrecher, der zuvor die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen und das Haus durchsucht hatte, als dieser gerade im Begriff war, das Haus zu verlassen. Der Hausbewohner konnte den Einbrecher zwar nicht festhalten, verständigte aber sofort telefonisch die Polizei und gab eine Personenbeschreibung und die Fluchtrichtung an. Im Zuge der sofort durch die Polizei eingeleiteten Personenfahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, konnte der mutmaßliche Täter festgenommen werden! Die Identität des ca. 30 Jährigen, der aus Osteuropa stammen könnte, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Vorführung vor den Haftrichter wird vorbereitet.

Offenbach am Main, 14.01.2017, Carlos Mußgang, Polizeiführer vom Dienst

