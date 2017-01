POL-OF: Nachmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 13.01.2017

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

Fluchtauto qualmte - Rodgau/Dudenhofen

(aa) Einen lauten Knall hörte am Donnerstagabend eine Anwohnerin der Freiherr-vom-Stein-Straße. Als sie gegen 21.40 Uhr vom Balkon heruntersah, standen in Höhe der Hausnummer 9 ein geparkter BMW und daneben ein grauer Wagen. Der etwa 1,80 Meter große Fahrer war zunächst ausgestiegen, schaute sich um und fuhr schließlich davon. Der Motor seines Fahrzeuges qualmte und das Auto war im Frontbereich stark beschädigt. Der Verursacher hinterließ an dem geparkten 5er einen Schaden von gut 2.500 Euro; die Stoßstange und die Kofferraumklappe waren eingedrückt und verbogen sowie die linke Rückleuchte defekt. Die Polizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer der Heusenstammer Wache (06104 6908-0) oder der Fluchtermittler (06183 91155-0) zu erreichen.

Wer sah den Mann? - Hainburg

(aa) Noch unklar sind die Hintergründe eines Vorfalls, den eine Schülerin am Donnerstagmorgen in der Daimlerstraße erlebte. Gegen 7.30 Uhr radelten sie und ihre Freundin auf dem Fahrradweg in die Schule. Da kam ihnen ein anderer Radler entgegen, der ihnen plötzlich etwas hinterher schrie, in Höhe eines Fahrradgeschäfts umdrehte und ihnen folgte. Der Unbekannte packte das Mädchen an ihrem Schal, so dass sie fast zu Boden fiel. Er schimpfte etwas in der Art "ohne Licht, gefährlich und leicht zu übersehen". Die Polizei ermittelt nun gegen diesen Mann; die Schülerin erschreckte sich, blieb aber sonst unversehrt. Der Unbekannte ist etwa 45 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hat auffallend helle Augen und Falten im Gesicht. Außerdem trug er Arbeitskleidung einer bekannten Marke. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Anrufer meldeten Schlägerei - Zeugen gesucht - Hanau

(aa) Mehrere Anrufe gingen am Mittwochabend bei der Polizei ein, in denen eine Schlägerei am Freiheitsplatz gemeldet wurde. Bei Eintreffen der ersten Streife standen an der dortigen Bushaltstelle mehrere Personen. Ein Jugendlicher gab gegenüber den Beamten an, dass er und sein Freund von etwa sechs jungen Männern geschlagen wurden. Als Passanten zur Hilfe eilten, flüchteten die Angreifer in Richtung Marktplatz. Laut dem 16-Jährigen aus Erlensee war ein Täter etwa 18 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hatte schwarze Haare. Er war mit einer grauen Jacke sowie orangefarbenen Schuhen bekleidet. Während der 16-Jährige eine Platzwunde über dem linken Auge erlitt, wurde sein ein Jahr älterer Freund wegen eines Jochbeinbruchs im Krankenhaus behandelt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Wer fuhr den Audi? - Gemarkung Niederdorfelden

(aa) Der Fahrer eines schwarzen Audis verursachte am Donnerstagvormittag auf der Landesstraße 3008 einen Unfall und machte sich davon. Gegen 11.45 Uhr war ein 20 Jahre alter Opel-Fahrer in Richtung Niederdorfelden unterwegs, als er im Kurvenbereich von dem Audi überholt wurde. Der Wagen scherte dann allerdings aufgrund des Gegenverkehrs so knapp vor dem Corsa ein, dass der junge Nidderauer stark bremsen musste und schließlich in die Leitplanke schleuderte. Der Verursacher jedoch kümmerte sich nicht um den Schaden von über 3.000 Euro. Hinweise nehmen die Polizei Maintal (06181 4302-0) oder die Fluchtermittler unter 06183 91155-0 entgegen.

Offenbach, 13.01.2017, Pressestelle, Andrea Ackermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell