POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 13.01.2017

1. Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 3. KW 2017 (aa) Das Polizeipräsidium Südosthessen veröffentlicht auf seiner Internetseite www.polizei.hessen.de/ppsoh wöchentlich geplante Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Die Auflistung ist nicht abschließend; Verkehrsteilnehmer sollten daher mit weiteren Geschwindigkeitskontrollen der einzelnen Reviere und Stationen rechnen. Im Jahr 2015 ereigneten sich im Polizeipräsidium Südosthessen insgesamt 13.608 Verkehrsunfälle. 24 Personen wurden dabei getötet und 537 Personen schwer verletzt. Überhöhtes oder nicht angepasstes Tempo war bei 380 Verkehrsunfällen mit Personenschaden ursächlich. Vergleichbare Aktionen, wie zum Beispiel der europaweite Blitz-Marathon, bei dem auch die Messstellen vorher veröffentlicht wurden, haben gezeigt, dass dadurch das Geschwindigkeitsniveau gesenkt werden kann. Mit dieser Maßnahme leistet das Polizeipräsidium Südosthessen dauerhaft einen weiteren Beitrag zur Verkehrssicherheit. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten: 16. Januar: Hanau-Wolfgang, Rodenbacher Chaussee, Mühlheim, Lämmerspieler Weg, K 869, Hanau-Großauheim, Waldfriedhof 17. Januar: Offenbach, Goerdeler Str. und Bierbrauer Weg, Hanau-Großauheim, Voltastr. 18. Januar: Hanau-Großauheim, Depotstr., L 2310, Gemarkung Seligenstadt 19. Januar: Hanau, Pfaffenbrunnenweg, Hanau-Großauheim, L 3008

2. "Egon" führt zu zahlreichen Einsätzen - Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

(neu) Das Sturmtief "Egon" hat in der Nacht zu Freitag auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen die Einsatzkräfte in Atem gehalten. In der Einsatzzentrale in Offenbach wurden von 0.30 Uhr bis gegen 8 Uhr über 80 Einsätze gemeldet, die alleine mit dem Unwetter in Verbindung standen. Mehrere Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, insbesondere im Raum Seligenstadt und im östlichen Main-Kinzig-Kreis waren wegen umgestürzter Bäume unpassierbar und mussten daher zum Teil gesperrt werden, bis die Hindernisse beseitigt waren. Auf der Bahnstrecke zwischen Dreieich-Buchschlag und Sprendlingen prallte gegen 6.40 Uhr eine Regionalbahn gegen einen umgestürzten Baum und konnte ihre Fahrt nicht fortsetzen. Die 23 Fahrgäste wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. In Dietzenbach hatten sich in der Straße "Am Rathausplatz" Dachziegel gelockert und drohten von einem Haus herunter zu fallen. In Erlensee im Main-Kinzig-Kreis bestand in der Beethovenstraße Gefahr für die Bewohner zweier Wohnblöcke, wo der Sturm kurz nach 3 Uhr das Dach teilweise abgedeckt hatte. Die Feuerwehr brachte mehrere Bewohner in einem Gemeinschaftshaus in Sicherheit. Bis zum frühen Morgen wurden der Polizei glücklicherweise keine Personenschäden gemeldet.

3. Polizei schnappt mutmaßliche Einbrecher - Rodgau

(neu) Drei mutmaßliche Einbrecher sind der Polizei in der Nacht zu Freitag nach kurzer Fahndung in Nieder-Roden ins Netz gegangen. Das Trio stieg gegen 1 Uhr in der Schweriner Straße in eine Garage ein, wobei die Ganoven allerdings so viel Krach machten, dass eine Anwohnerin aufmerksam wurde und die Polizei rief. Vor dem Eintreffen der Ordnungshüter waren die Langfinger allerdings schon geflüchtet; aufgrund der guten Beschreibung konnten die Beamten ganz in der Nähe drei Männer antreffen, bei denen es sich um die Einbrecher handeln dürfte. Gegen die Verdächtigen im Alter zwischen 18 und 21 Jahren ermittelte die Polizei in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Eigentums- und Körperverletzungsdelikten. Sie wurden in Polizeigewahrsam genommen und müssen sich nun einem weiteren Strafverfahren stellen.

4. Mutmaßlichen Grapscher geschnappt - Dietzenbach

(neu) Fahndungserfolg der Polizei in Dietzenbach: Am Donnerstag nahmen die Beamten einen 26 Jahre alten Verdächtigen fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung ein. Am Vortag soll der Offenbacher an der S-Bahn-Station Dietzenbach eine 24 Jahre alte Frau unsittlich berührt haben. Allerdings fing die Frau an zu schreien und soll nach Erkenntnissen der Polizei dem Verdächtigen zudem eine Ohrfeige verpasst haben. Dieser rannte zwar schnell weg, erschien jedoch am Donnerstagmorgen wieder am Bahnhof, wo er von der 24-Jährigen sofort erkannt wurde. Die junge Frau wandte sich daraufhin an zwei Sicherheitsmitarbeiter der Bahn, die den Offenbacher bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. Er muss sich nun einem Strafverfahren stellen.

5. Waldspaziergang mit Folgen - Hainburg

(neu) Unangenehme Folgen hatte am Donnerstagnachmittag um kurz nach 13.30 Uhr ein kurzer Waldspaziergang für eine 34 Jahre alte Frau aus Hainburg: Ein Autoknacker schlug die Beifahrerscheibe ihres Wagens ein, den die Frau am Waldweg "Lange Schneise" an der Landesstraße 3416 geparkt hatte und schnappte sich einen Rucksack, der auf dem Beifahrersitz lag. Gerade einmal zehn Minuten war die Hainburgerin unterwegs und sah auf dem Rückweg den Dieb sogar noch weglaufen. Der Langfinger war etwa 1,80 Meter groß und trug eine dunkelblaue Hose, eine hellblaue Jacke und eine helle Mütze. Wer etwas zu dem Dieb sagen kann, wird gebeten, sich mit der Kripo Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

3. Verwirrter Mann schlägt auf Autofahrer ein - Gelnhausen

(neu) Ein offensichtlich verwirrter Mann hat am Donnerstagabend in der Freigerichter Straße für Aufsehen gesorgt, weil er scheinbar ohne erkennbaren Grund versuchte, wahllos vorbeifahrende Fahrzeuge anzuhalten. Als ein Autofahrer stoppte und ausstieg, soll ihm der Unbekannte unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Nach bisherigen Ermittlungen setzte sich der Angreifer kurz nach dem Vorfall in das Fahrzeug eines Bekannten, welcher wohl ebenfalls zufällig vorbei kam und fuhr mit diesem davon. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich auf der Polizeiwache in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 8270 zu melden.

4. Mehrere geparkte Autos beschädigt - Maintal

(neu) Wegen Sachbeschädigung an geparkten Fahrzeugen ermittelt derzeit die Maintaler Polizei und bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Thomas-Mann-Straße vor der Hausnummer 30 an einem weißen VW Caddy die Heckscheibe eingeschlagen und an einem Suzuki die Beifahrerseite zerkratzt. Die Tatzeit dürfte zwischen 18 Uhr und 9.30 Uhr liegen. Wer in dieser Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Maintaler Wache unter der Rufnummer 06181 43020 in Verbindung zu setzen.

5. Alarmanlage treibt Einbrecher in die Flucht - Schlüchtern

(neu) Bei einem Einbruch in eine Firma in der Königsberger Straße in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat die ausgelöste Alarmanlage offensichtlich die Täter in die Flucht geschlagen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei stiegen die Ganoven nach 18 Uhr in das Gebäude ein, nachdem sie ein Fenster auf der Rückseite aufgedrückt hatten. Als plötzlich der akustische und optische Alarm ausgelöst wurde, traten die Unbekannten den Rückzug an. Die Polizei in Schlüchtern bittet nun Zeugen, die zwischen 18 und 7.50 Uhr verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06661 96100 zu melden.

