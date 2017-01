POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 12.01.2017

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Einbrecher am Werk - Offenbach

(mr) Wie die Einbrecher am Mittwochabend in Tempelsee in die Wohnung im Hochparterre gekommen sind, gibt der Polizei noch Rätsel auf. Vermutlich öffneten sie zwischen 15.15 und 19 Uhr ein gekipptes Fenster im Brunnenweg, nahe der Stadthalle. In der Wohnung durchsuchten sie sämtliche Räume und entkamen mit Schmuck und einem hochwertigen Markenhandy. Schmuck war auch die Beute im Offenbacher Westend. Dort stiegen Unbekannte ebenfalls am Mittwoch in der Zeit von 17.45 bis 19.45 Uhr auf einen Balkon in der Körnerstraße, schoben den Rollladen hoch und gelangten so in die Wohnung. Bereits am Montag zwischen 13.30 Uhr und 0 Uhr suchten Diebe eine Wohnung im Kaiserlei heim. Als die 33-jährige Eigentümerin ihre Wohnungstüre öffnen wollte, fand sie diese von innen mit einer Kette verschlossen vor. Als diese durchgepetzt war, stellte die junge Dame fest, dass bei ihr eingebrochen wurde; die ganze Wohnung war durchwühlt und Bargeld fehlte. Offenbar waren die Täter auch hier über den Balkon ein- und ausgestiegen. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges an den drei Tatorten gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo zu melden.

2. Diebe nahmen Wechselgeld mit - Obertshausen

(aa) Durch die Hintertür gelangten in der Nacht zum Mittwoch Einbrecher in den Flur eines Wohn- und Geschäftshauses an der Heusenstammer Straße. Anschließend brachen die Täter zwischen 18.30 und 7 Uhr die Stahltür zu einer Wäscherei auf. Die Diebe griffen sich aus der offen stehenden Kasse das Einlegefach mit dem Wechselgeld und verschwanden wieder durch die Hintertür. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

1. Unfallflucht im Norden - Hanau

(iz) Einen mehrere hundert Euro teuren Schaden hinterließ am Dienstagvormittag, zwischen 7 und 13.30 Uhr, ein bislang unbekannter Autofahrer an der Einmündung der Ruhrstraße in die Moselstraße. Sein Wagen kam wohl aus Richtung Lamboystraße und stieß beim Abbiegen gegen eine Mauer sowie ein Verkehrsschild. Da der Verursacher des Schadens allerdings einfach weiterfuhr, sucht die Polizei nun nach ihm und seinem Fahrzeug. Parallel dazu werten die Beamten verschiedene Fahrzeugtrümmer aus, die vom flüchtigen Wagen stammen und an der Unfallstelle gefunden wurden. Hinweise bitte an die Wache in der Cranachstraße (06181 9010-0).

2. Einachsanhänger geklaut - Hanau-Großauheim

(iz) Eine "mobile Viehtränke" verschwand in der Nacht zum Mittwoch von einer Weide am Neuen Weg. Bei dem einachsigen Beutestück handelt es sich um einen weißen Heinemann-Anhänger. Das Teil ist mit einem HU-Kennzeichen versehen, das am Ende die Zahl 818 trägt. Auf der Ladefläche stand ein großes 250-Liter Fass. Hinweise auf die Diebe oder den Standort des Beutestücks bitte an die Wache in Großauheim (06181 9597-0).

3. Geradeso durchgepasst - Erlensee

(iz) Wohl nicht allzu dick angezogen waren Einbrecher, die in der Nacht zum Donnerstag durch ein Loch in der Außenwand eines Textildiscounters an der Leipziger Straße nahe dem Limeskreisel kletterten. Die Täter hatten zuvor die nur etwas mehr als halbmetergroße Öffnung in die Mauer geschlagen, um in die Geschäftsräume zu gelangen, wobei sie allerdings nur in einem kleinen Nebenraum landeten. Warum sie dann aber offensichtlich ihr weiteres Vorhaben aufgaben, kann nicht gesagt werden. Möglicherweise passte der von ihnen ins Visier genommene Tresor nicht durch das Loch; vielleicht wurden die Unbekannten aber auch bei ihrer Tatausführung gestört und suchten deshalb das Weite. Der Einbruch ereignete sich zwischen 2 und 2.30 Uhr; da der Tatort nahe der auch nachts frequentierten Leipziger Straße liegt, könnten Autofahrer oder Passanten etwas davon mitbekommen haben. Hinweise bitte an die Kripo Hanau (06181 100-123) oder den Polizeiposten Erlensee (06183 3054).

4. Zeugen zu einer Unfallflucht gesucht - Gelnhausen

(aa) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich von Mittwoch auf Donnerstag im Lohmühlenweg ereignet hat. Zwischen 18 und 10 Uhr hat ein unbekannten Fahrzeug einen in Höhe der Hausnummer 26 geparkten Volvo touchiert, sodass nun der vordere linke Scheinwerfer zerstört sowie die Stoßstange und der Kotflügel zerkratzt und eingedellt sind. Der Verursacher scherte sich jedoch nicht um den Schaden von mindestens 1.000 Euro und fuhr davon. Hinweise zum Unfall werden bei der Polizeistation Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegengenommen.

5. Unfall auf A 66 - Fahrer lässt Auto zurück - Biebergemünd

(mr) Den Fahrer eines BMW´s, der am Mittwoch auf der Autobahn 66 einen Unfall verursacht hat, sucht nun die Polizei. Der junge Mann, der von Zeugen als klein und schlank mit kurzen dunklen Haaren beschrieben wird, ließ sein verunfalltes Auto mitten auf der Fahrbahn stehen und rannte über ein angrenzendes Feld davon. Zuvor war er aus bisher ungeklärten Gründen mit seinem 5er mit dem er in Richtung Fulda unterwegs war, kurz vor der Anschlussstelle Bad Orb auf den Mittelgrünstreifen geraten. Daraufhin verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte mehrfach in die Mittelleitplanke. Der Wagen kam letztendlich stark beschädigt mitten auf der Fahrbahn zum Stehen, die zudem durch Trümmer und Erde stark verschmutzt war. Während der Aufräumarbeiten mussten beide Fahrspuren für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden; der Verkehr lief solange über die Standspur und staute sich teilweise bis auf drei Kilometer zurück. Die Ermittlungen zum Fahrer laufen noch. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Wer Hinweise zum flüchtigen Fahrer machen kann, wird gebeten, sich bei der Unfallfluchtgruppe in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

6. Rohr weg - Bad Orb

(iz) Ein zweieinhalb Meter langes Stück Fallrohr aus Kupfer fehlt seit der Nacht zum Mittwoch von einem Gebäudekomplex am Anfang des Burgrings. Das Teil hat einen Durchmesser von zehn Zentimetern. Warum die Diebe nur diese eine Stück Fallrohr klauten, bleibt rätselhaft. Möglicherweise wollten sie als reine Metalldiebe weitere Teile abmontieren, wurden aber bei der Tatausführung gestört. Anderseits könnte auch jemand ein "Ersatzteil" für seine marode Dachentwässerung gebraucht haben. Die Polizei (06052 9148-0) ermittelt und bittet um Hinweise zu dem Kupferklau.

7. Diesem Schüler war kein Weg zu weit - Bad Orb

(ah/mr) Als äußerst pflichtbewusst, aber nicht ganz ungefährlich lässt sich die Aktion eines 15-Jährigen aus Mernes beschreiben, der am Mittwochmorgen auf seinem etwas ungewöhnlichen Weg zur Schule von einer Polizeistreife gefunden wurde. Gegen 4.20 Uhr erhielt die Bad Orber Wache eine Mitteilung, dass ein Jugendlicher mit Rucksack auf der Landstraße kurz hinter der Wegscheide in Richtung Bad Orb läuft. Die Landstraße führt durch den Wald und ist unbeleuchtet; sie eignet sich daher eher nicht zum Spazierengehen und Fußgänger können bei Dunkelheit leicht übersehen werden. Die sogleich entsandten Kollegen staunten nicht schlecht, als sie etwa zehn Minuten später vor Ort auf einen durchgefrorenen 15-Jährigen trafen, der angab, auf dem Weg zur Schule zu sein. Der Junge wurde eingepackt und zum Aufwärmen auf die Dienststelle gefahren, wo er seine ganze Geschichte erzählte: Er habe sich tags zuvor mit seiner Mutter gestritten, die ihm während des Streits "Sieh zu, wie Du morgen in die Schule kommst" an den Kopf geworfen haben soll. Da die Busse streikten, nahm er diesen nicht ernst gemeinten Ausspruch wörtlich. Er stellte sich daraufhin einen Wecker, zog sich in aller Herrgottsfrühe an und machte sich auf den etwa 15 Kilometer langen Fußmarsch. Der Fahrer eines Streufahrzeuges nahm ihn unterwegs ein Stück in Richtung Wegscheide mit, wo er dann kurze Zeit später auf die Orber Kollegen traf. Auf der warmen Dienststelle durfte er dann bis zum Schulbeginn warten. In der Zwischenzeit wurde seine Mutter kontaktiert, die nicht glauben konnte, dass ihr pflichtbewusster Zögling ihren Ausspruch tatsächlich ernst genommen hatte.

Offenbach, 12.01.2017, Pressestelle, Ingbert Zacharias

