POL-OF: Sondermeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 11.01.2017

Offenbach (ots) - Korrekturmeldung: Bei der um 14.28 Uhr veröffentlichten Sondermeldung hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Bitte beachten Sie die nun vollständige gemeinsame Pressemeldung:

Bereich Offenbach

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

Festnahme von mutmaßlichen Wohnungseinbrechern in Dreieich

(aa) Nach einem Einbruchsversuch am Montagmittag im Falltorweg gelang der Polizei die Festnahme von 4 Tatverdächtigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht am Dienstag gegen die 15 und 22 Jahre alten Männer sowie die 14 und 16 Jahre jungen Frauen, die keinen Wohnsitz in Deutschland haben, Untersuchungshaftbefehl.

Eine Bewohnerin eines Hauses am Falltorweg hatte am Montag, kurz nach 12.30 Uhr, über Notruf die Polizei verständigt. Bei ihr war geklingelt worden, worauf sie nicht reagiert hatte. Als an ihrem Schlafzimmerzimmer gehebelt wurde, hatte sich die Zeugin bemerkbar gemacht, worauf die Personen geflüchtet waren.

Im Rahmen der Fahndung kam es schließlich zusammen mit weiteren Polizeikräften aus Frankfurt zur Festnahme der Beschuldigten.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei dauern an. So wird derzeit unter anderem geprüft, ob die Beschuldigten auch als Täter einer ähnlichen Tat am Montag in Langen in Betracht kommen.

Die Kriminalpolizei ist für Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

Weitere Auskünfte können zurzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erteilt werden.

Offenbach, 11.01.2017, Pressestelle, Andrea Ackermann

