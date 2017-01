POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 10.01.2017

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Wer hat das Auto beschädigt? - Offenbach

(ah) In der Weinbergstraße wurde ein geparktes Auto mutwillig beschädigt; die Polizei sucht nun nach Zeugen. In der Zeit zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 11.45 Uhr, hatte die 51-jährige Besitzerin ihren braunen Opel Corsa im Bereich der einstelligen Hausnummern geparkt. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie großflächige Beschädigungen feststellen, die keinesfalls durch einen Unfall verursacht worden sein können. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Diese sollen sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 melden.

2. Senior an Kasse umgestoßen - Neu-Isenburg- Gravenbruch

(iz) Im Netto-Markt am Anfang der Straße "Am Forsthaus Gravenbruch" ereignete sich zwischen den Jahren ein Vorfall, zu dem die Polizei dringend Zeugen sucht. Das Ganze spielte sich direkt nach den Weihnachtfeiertagen, also am 27. Dezember, gegen 18.50 Uhr, an einer der Kassen des Einkaufsmarktes ab. Dort wollte ein älterer Herr zu seiner bereits vorausgegangen Frau und bat einen dort stehenden Kunden, an ihm vorbeigehen zu dürfen. Der angesprochene Mann soll aber nun dem Ansinnen des 80-Jährigen nicht nachgekommen sein, sondern habe den Senior mit seinem Einkaufswagen so angerempelt, dass dieser zu Boden stürzte. Später gab die Ehefrau bei der Polizei an, der Gefallene habe sich dabei derart verletzt, dass ein Krankenhausaufenthalt erforderlich wurde. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den als rabiat beschrieben Kunden, der um die 50 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß ist. Er hatte dunkle kurze Haare und trug einen dunklen Mantel. Zeugen, die den Vorfall an der Ladenkasse mitbekommen haben, melden sich bitte bei der Wache in Neu-Isenburg, Telefon 06102 2902-0.

3. Mutmaßliche Fahrraddiebe erwischt - Neu-Isenburg

(mr) Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Montag, gegen 16.30 Uhr, einige Jungs am Bahnhof Neu-Isenburg. Nach dessen Angaben klauten die Jugendlichen am Fahrradabstellplatz des Bahnhofs mehrere Drahtesel, indem sie so lange an den abgeschlossenen Rädern zerrten, bis sich die Schlösser lösten. Mit ihrer Beute suchten sie dann das Weite. Die sofort alarmierte Polizei war schnell vor Ort. Dank einer guten Täterbeschreibung durch den Zeugen konnten nach einer kurzen Suche vier Verdächtige im Alter von 13 bis 16 Jahren in der Nähe festgenommen sowie vier Räder sichergestellt werden. Die Beamten haben nun die Ermittlungen aufgenommen und suchen neben weiteren Beteiligten auch noch die Besitzer der gestohlenen Zweiräder. Sichergestellt wurden ein rotes Damenrad, ein silbernes Citybike der Marke Fischer mit schwarzem Einkaufskorb, ein schwarz/blaues Mountainbike der Marke Torrek und ein grünes Mountainbike der Marke Balance. Wer ein solches Rad vermisst oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 melden.

4. Verkehrskontrolle - Egelsbach

(mr) Bei Geschwindigkeitsmessungen am Montagvormittag stellten Beamte der Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste am Ausbauende der Autobahn 661 in Egelsbach insgesamt 217 Verstöße fest. Bei 12 Verkehrsteilnehmern waren die Überschreitungen so hoch, dass ihnen ein Fahrverbot droht. Spitzenreiter, so die Kontrolleure, sei ein Fahrzeuglenker gewesen, der bei erlaubten 70 km/h mit 143 "Sachen" geblitzt wurde.

5. Scheiben zertrümmert und die Tasche geschnappt - Dietzenbach

(aa) Autoaufbrecher waren am Montag im Stadtgebiet unterwegs und erbeuteten auf die Schnelle drei Variationen an Taschen samt Inhalt: eine Aktentasche, eine Handtasche sowie einen Rucksack. An drei geparkten Fahrzeugen zertrümmerten sie jeweils eine Scheibe und schnappten sich die Taschen, in denen sich unter anderem Schlüssel, ein Portemonnaie mit Geld und diversen Bank- und Versichertenkarten, ein Tablet, mehrere Brillen sowie mehrere USB-Sticks befanden. In der Siemensstraße gingen die Diebe einen schwarzen Ford Focus, in der Karl-Benz-Straße einen blauen 3er-BMW und in der Albert-Einstein-Straße einen silbernen VW Polo an. Dabei schreckten die Täter nicht davor zurück, dass der BMW vor einem gut besuchten Schnellrestaurant abgestellt war. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

6. Hilfsbereiter Unfallbeteiligter haut ab - Dietzenbach

(ah) Nachdem es am Anfang des Jahres zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto kam, brachte der Autofahrer den Radfahrer in eine Klinik; anschließend ging er jedoch, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Bereits am vergangenen Montag, den 2. Januar, befuhr der etwa 40 Jahre alte Mann gegen 20.30 Uhr mit einem dunklen Opel Corsa die Babenhäuser Straße in Richtung Kreisel. Hinter ihm befand sich ein 19-jähriger Radfahrer. Der Corsa-Fahrer habe seine Fahrt verlangsamt, vermutlich um in ein Grundstück auf der linken Seite einzubiegen. Der Radfahrer sei in diesem Moment an ihm vorbeigefahren. Hierbei habe der Autofahrer ihn vermutlich übersehen und ihn beim Abbiegevorgang touchiert, sodass der Radler stürzte und sich leicht verletzte. Danach habe der Autofahrer sich um den Gestürzten gekümmert und ihn sogar in das Langener Krankenhaus gebracht; von hier aus sei er dann jedoch weitergefahren, ohne seinen Namen zu hinterlassen. Deshalb ermittelt die Polizei nun gegen ihn wegen Unfallflucht. Er wird als etwa 1,75 Meter groß und dunkelhaarig mit "Drei-Tage-Bart" beschrieben und soll mit einem blauen Arbeitsoverall bekleidet gewesen sein. Wer Hinweise auf ihn geben kann, wird gebeten, sich auf der Wache in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

7. Zwei Unfallfluchten am Wochenende - Hainburg-Hainstadt

(iz) Einmal Beule hinten links und einmal Außenspiegel rechts - das sind die zurückgelassenen Schäden bei zwei Unfallfluchten, die sich am Wochenende in Hainstadt abspielten. Den Hecktreffer erhielt ein blauer Renault Clio, der zwischen Samstagabend und Montagvormittag auf der Königsberger Straße in Höhe Nummer 77 abgestellt war. Im Blick nach hinten eingeschränkt ist dagegen der Besitzer eines grauen Ford Fiesta, dessen Wagen zwischen Samstag- und Sonntagabend auf der Kettelerstraße Straße, nahe der Erzbergerstraße, seitlich touchiert wurde. In beiden Fällen liegt der Schaden im dreistelligen Euro-Bereich; mögliche Unfallzeugen melden sich bitte bei der Wache in Seligenstadt (06182 8930-0).

8. Nach Unfall abgehauen - Seligenstadt

(iz) Auf gut 500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den am Montag ein unbekannter Autofahrer an einem BMW hinterließ. Der graue 520er stand zwischen 9 und 11.15 Uhr am Rand der Willi-Brehm-Straße in Höhe Hausnummer 5 und wurde dort an der Beifahrerseite touchiert. Wer etwas davon mitbekommen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Seligenstadt, Telefon 06182 8930-0.

9. Kurzes Fahrvergnügen - Seligenstadt

(mr) Nur kurz war am Montagnachmittag das Fahrvergnügen mit dem neuen Auto für einen 32-Jährigen aus dem Westerwaldkreis. Dieser hatte sich einen gebrauchten BMW M3 gekauft und war nun auf dem Heimweg nach Benndorf, als plötzlich die Elektrik seines Sportwagens auf der Autobahn 3 bei Seligenstadt Probleme machte. Kaum hatte er auf dem Standstreifen angehalten quoll auch schon Rauch in den Innenraum des Autos, das er nun schleunigst verließ. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Wagen nicht mehr retten; er brannte völlig aus. Während der Lösch- und Aufräumarbeiten wurden zwei Fahrspuren der A 3 zeitweise gesperrt, zumal das Löschwasser bei den niedrigen Temperaturen auf der Fahrbahn gefror und erst beseitigt werden musste. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei, die nun nach der Brandursache sucht, auf etwa 15.000 Euro.

Bereich Main-Kinzig

1. Rutschpartie auf glatter Straße - Hanau- Klein-Auheim

(iz) In einer großen Hecke endete am Dienstagmorgen die Rutschpartie einer Opel-Fahrerin in der Nähe des Klein-Auheimer Bahnhofs. Die Frau wollte gegen 6.45 Uhr von der Dieselstraße nach links in die Obergasse abbiegen. Allerdings sorgte die schneeglatte Fahrbahn dafür, dass der Meriva hierbei aus der Spur geriet und in die Leitplanken prallte. Nach dem Einschlag wurde der Wagen zurückgestoßen und überquerte schleudernd die Fahrbahn, um dann - nach der Kollision mit einem Geländer - in einer großen Hecke zu landen. Die in Großkrotzenburg wohnende Fahrerin holte sich bei dem Crash einen Schock und wurde vor Ort von Sanitätern behandelt. Am Opel der 36-Jährigen entstand ein Schaden von 2.000 Euro; dazu kommen noch etwa 1.500 Euro für die lädierten Leitplanken und das niedergewalzte Gehölz.

2. Automatensprenger im Kreis zugange - Rodenbach und Gründau-Rothenbergen

(iz) Einen richtig lauten Schlag könnten in der Nacht zum Dienstag verschiedene Einwohner von Niederrodenbach und Rothenbergen vernommen haben. Davon geht die Kriminalpolizei aus und fragt, wer von dem Knall wach wurde und dabei vielleicht auch auf die Uhr geschaut hat. Ursache für die beiden unliebsamen "Weckrufe" war das recht gefährliche Aufsprengen von zwei Zigarettenautomaten. Der erste Apparat, der sich im Bereich des Rodenbacher Bahnhofsvorplatzes befindet, wurde offenbar in der Nacht zum Dienstag angegangen und ziemlich demoliert. Die Attacke gegen den zweiten Automaten muss während der gleichen Nacht in der Wiesenstraße in Rothenbergen stattgefunden haben. In beiden Fällen schnappten sich die hierfür verantwortlichen Täter das Münzgeld sowie die freiliegenden Kippenschachteln. Der Wert der Beute kann noch nicht angegeben werden; fest steht dagegen, dass in beiden Fällen ein hoher Sacheschaden angerichtet wurde. Die Polizei sucht nun insbesondere nach Ohrenzeugen, die Hinweise auf die genauen Tatzeiten geben können. Gleiches gilt für mögliche Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte aufgefallen sind. Hinweise im Fall Niederrodenbach nimmt die Hanauer Kripo (06181 100-123) entgegen; für die Tat in Rothenbergen sind die Ermittler in Gelnhausen (Telefon 06051 827-0) zuständig.

3. Opel angefahren - Gelnhausen

(iz) Auf dem Bollenweg wurde am Samstag ein Opel Meriva wohl bei einem Parkmanöver angefahren und im Frontbereich beschädigt. Allerdings suchte der Verursacher des auf 1.500 Euro geschätzten Schadens das Weite und wird nun von der Polizei gesucht. Wer zwischen 10.30 und 17.30 Uhr etwas von der Unfallflucht mitbekommen hat, meldet sich bitte bei der Polizei Gelnhausen, Telefon 06051 827-0.

4. Metzgerei-Fenster hielt stand - Schlüchtern

(iz) Wohl nicht um die Wurst, sondern eher um Bares ging es für unbekannte Täter am Wochenende bei einem Einbruchsversuch in der Straße "Unter den Linden". Ziel der Ganoven war eine Metzgerei, deren Holzfenster am Montagmorgen mehr als ein Dutzend markante Hebelspuren aufwies. Allerdings schafften es deren Verursacher nicht, den Flügel aufzuknacken; sie mussten ohne jede Beute wieder abziehen. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise auf Personen, die sich am Wochenende im Bereich des Ladens herumgetrieben haben, bitte an die Wache in Schlüchtern (06661 9610-0).

5. Bei Überfall Geld erbeutet - Schöneck-Kilianstädten

(iz) Die Kripo Hanau (06181 100-123) sucht Zeugen zum einem Überfall, der sich gegen 8 Uhr am Dienstagmorgen in einer Wohnung an der Raiffeisenstraße abspielte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren zwei Männer über ein Kellerfenster in das Haus gelangt und hatten dann eine Wohnungstür aufgebrochen. Wie der Bewohner der Räumlichkeiten der Polizei gegenüber angab, hätten ihn die beiden Unbekannten mit einer Stange geschlagen und Geld gefordert. Nach seinem Hinweis auf das Depot in der Wohnung hätten sich die beiden Räuber die schwarze Box geschnappt und wären sofort in Richtung der Pestalozzistraße verschwunden. Der bei der Attacke leicht verletzte Bewohner ergänzte, dass die dunkel gekleideten Täter 1,75 und 1,85 Meter groß waren und sich in eine slawischen Sprache unterhielten; beide hätten schwarze Bomberjacken und Sturmhauben in der gleichen Farbe getragen. Wem vor oder nach der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Raiffeisenstraße aufgefallen sind, wendet sich bitte umgehend an die Kripo oder die Wache in Dörnigheim (06181 4302-0).

6. Roller geklaut - Maintal-Dörnigheim

(iz) Seinen schwarzen Piaggio-Roller vermisst derzeit ein Anwohner der Berliner Straße. Die Maschine verschwand im Verlauf des Montags, zwischen 8 und 19 Uhr, von ihrem Abstellplatz im Bereich der 40er-Hausnummern. An dem "Gilera Runner" ist ein Versicherungskennzeichen mit der Zahl 781 angebracht. Hinweise auf die Diebe oder den Standort des Rollers bitte an die Wache in Dörnigheim (06181 4302-0) oder die Hanauer Kripo (06181 100-123).

Offenbach, 10.01.2017, Pressestelle, Ingbert Zacharias

