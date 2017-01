POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 09.01.2017

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Zigarettenautomat geklaut - Offenbach

(iz) Einfach weg - diese überraschende Feststellung machte am Samstagabend der Inhaber eines Restaurants in Bezug auf seinen Zigarettenautomaten. Der große und auch schwere Apparat stand im Flur des an der Waldhofstraße gelegenen Lokals und wurde dort zwischen 20 und 20.25 Uhr von bislang unbekannten Dieben einfach geklaut. Die Polizei hält es für durchaus möglich, dass von irgendeinem Mitbürger gesehen wurde, wie der Automat "Füße bekam". Wahrscheinlich wurde das Beutestück in ein Auto verladen; ein solches Auto stand für wenige Minuten auf dem Parkplatz der Gaststätte. Zeugen des dreisten Diebstahls melden sich bitte bei der Offenbacher Kripo (069 8098-1234).

2. Trotz Flucht geschnappt - Mühlheim-Lämmerspiel

(iz) Recht "betriebsam" ging es am Sonntagnachmittag für mehrere Funkstreifen im Lämmerspieler Waldgebiet nahe der Mühlheimer Straße zu. Die Polizisten suchten intensiv nach zwei jungen Männern, die eigentlich zuvor samt ihrem Auto am Reitplatz kontrolliert werden sollten. Als die beiden 16 und 17 Jahre alten Mühlheimer das Vorhaben der Ordnungshüter bemerkten, gaben sie mit ihrem Auto kurz Gas und hielten dann an einer geeigneten Stelle an, um sofort aus dem Wagen zu flüchten. Bei ihrer Verfolgung erhielten die Beamten unerwartete Unterstützung: Ein Spaziergänger zeigte ihnen den Fluchtweg des Duos, das dann auch kurz darauf an der Mühlheimer Straße geschnappt werden konnte. Wie sich in der Folge zeigte, waren die beiden Jungs in einem geklauten Wagen unterwegs, an dem auch noch gestohlene Nummernschilder angebracht waren. Die beiden Verdächtigen mussten zunächst mit auf die Wache; während der jüngere nach einer Weile wieder gehen durfte, wurde der bei der Polizei als Intensivtäter bekannte ältere am Folgetag der Kriminalpolizei überstellt. Die Ermittler überprüfen nun, ob das Duo für weitere Delikte als tatverdächtig in Frage kommt.

3. An Türe gescheitert - Heusenstamm

(iz) Von guter Qualität sind wohl die Türen eines Getränkemarktes an der Industriestraße. Das Geschäft stand in der Nacht zum Sonntag im Visier von Einbrechern, die kurz nach 2 Uhr ein Brecheisen an dem Zugang ansetzten. Allerdings gingen die Hebelversuche des diebischen Duos ins Leere - die Türe hielt allen Angriffsversuchen stand. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die beiden Täter mit einem Auto zum Tatort gekommen; wer hierzu oder sonst Hinweise auf die Kerle geben kann, meldet sich bitte bei der Kripo Offenbach (069 8098-1234).

4. Fingerschnitt nach Wodka-Bruch - Neu-Isenburg

(iz) Ungewollt blutig ist offenbar für einen jungen Mann am Samstagabend der Diebstahl einer Schnapsflasche ausgegangen. Der Vorfall spielte sich gegen 19 Uhr in einem Getränkeshop am Gärtnerweg ab. Dort hatte der etwa 17-jährige Langfinger eine Flasche Wodka eingesackt, was allerdings dem Ladenbesitzer auffiel. Als der Ertappte die Flasche herausgeben sollte, versuchte er, mit seinem Beutestück abzuhauen. Es entstand eine Rangelei mit dem Chef und dessen Sohn, wobei auch die Wodkaflasche zu Bruch ging. Schlussendlich konnte sich der Dieb dem Zugriff entwinden und sofort das Weite suchen - mit zerschnittenen Fingern. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass sich der Täter an den Scherben der Glasflasche verletzt hat. Auch der Marktbesitzer und sein Sohn blieben bei der Auseinandersetzung nicht ohne Blessuren. Die Kripo ermittelt jetzt wegen räuberischem Diebstahl; wer Hinweise auf den etwa 1,85 Meter großen und schlanken Wodka-Dieb geben kann, meldet sich bitte bei der Wache in Neu-Isenburg (06102 2902-0).

5. Rechts raus - Rödermark- Ober-Roden

(iz) "Voll abgeräumt" hat am späten Samstagabend ein Autofahrer den Gehweg der Nieder-Röder Straße im Bereich der Hausnummer 10. Er war gegen 23 Uhr in Richtung Frankfurter Straße unterwegs und knallte mit seinem Auto zunächst gegen einen Verteilerkasten und ein Verkehrsschild, bevor er zum Schluss noch einen Zaun demolierte. Als Anwohner wenige Augenblicke später nach dem Rechten sahen, war der Verursacher des 1.300 Euro teuren Schadens schon verschwunden. Ob die Kollision mit dem Wetter und den Straßenverhältnissen zusammengehangen hat, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt bereits wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise an die Wache in Dietzenbach (076074 837-0).

6. Nach Rutsch-Unfall geflüchtet - Bundesstraße 3, Gemarkung Egelsbach

(iz) Mehrere Autofahrer haben offensichtlich am Samstagabend einen Unfall an der Einmündung der Theodor-Heuss-Straße in die Bundesstraße 3 mitbekommen und sollen sich bei der Polizei melden. Kurz nach 18 Uhr hatte ein von Darmstadt her auf der B 3 kommender 64 Jahre alter Mercedes-Fahrer zum Abbiegen auf die Theodor-Heuss-Straße angesetzt. Zeitgleich kam von dort ein noch unbekannter Fahrer in einem roten Auto angefahren, der nach rechts auf die B 3 in Richtung Darmstadt abbiegen wollte. Der Wagen des zuletzt Genannten kam allerdings aufgrund der glatten Straße ins Rutschen und schlidderte geradeaus gegen den dort rollenden Mercedes, der im Heckbereich getroffen wurde. Statt nun anzuhalten, gab der Unfallverursacher Gas und machte sich in Richtung Darmstadt davon; zurück blieb ein Schaden von gut 1.000 Euro. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei in Langen, Telefon 06103 9030-0.

7. Polizei zieht völlig maroden Sattelzug aus dem Verkehr - Rodgau-Weiskirchen

(ah) Am vergangenen Freitag zog eine Streife der Verkehrsinspektion Offenbach einen Lastkraftwagen aus dem Verkehr, der als absolut verkehrsuntüchtig eingestuft wurde. Auf der Autobahn 3 geriet der niederländische Laster aufgrund seines desolaten Äußeren ins Visier der Verkehrsspezialisten, die ihn daraufhin auf der Raststätte Weiskirchen einer Kontrolle unterzogen. Bei näherem Hinsehen offenbarte sich, dass zwei der sechs Reifen großflächig keinerlei Profil mehr aufwiesen; bei zwei weiteren Reifen war die Profildecke sogar teilweise bis aufs Drahtgeflecht herausgebrochen. Das Kennzeichen des Fahrzeugs war eines, das die ehemalige Halterfirma für die Benutzung auf dem Firmenhof hatte prägen lassen und berechtigte keinesfalls dazu, damit im öffentlichen Verkehrsraum herumzufahren. Die Zulassung des Sattelaufliegers war bereits seit dem Jahr 2012 erloschen! Mit all diesen Mängeln war das Fahrzeug von den Niederlanden quer durch die Bundesrepublik bis nach Weiskirchen bewegt worden, wo der Laster schließlich stillgelegt wurde. Der Fahrer muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

8. Eine halbe Stunde genügte - Dietzenbach

(ah) Dass das Auto kein Safe ist, musste am Samstag auch eine 49-Jährige feststellen, der in kurzer Abwesenheit ihr Fahrzeug aufgebrochen worden war. Gegen 17.35 Uhr hatte sie ihren schwarzen Golf auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Otto-Hahn-Straße abgestellt und ihre Handtasche unter dem Beifahrersitz deponiert. Als sie gegen 18 Uhr zurückkehrte, fand sie die Scheibe der Beifahrertür zerborsten vor - ihre Tasche fehlte. Ob der zirka 20-Jährige, etwa 1,70 Meter große und schlanke Mann, der mit schwarzer Jogginghose und blauer Kapuzenjacke bekleidet und der ihr auf dem Parkplatz aufgefallen war, etwas mit dem Diebstahl zu tun hat, prüft derzeit die Polizei. Zeugen, die Hinweise zum Autoaufbruch geben können, werden gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kripo zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. In Bäckerei eingebrochen - Erlensee

(mr) Unbekannte Einbrecher haben in der Zeit von Samstag, 13.30 Uhr bis Sonntag, 04.25 Uhr, eine Bäckerei und eine angrenzende Metzgerei in Langendiebach heimgesucht. Sie verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten in der Straße "Am Rathaus", indem sie eine Türe aufhebelten. Im Innern durchsuchten die Ganoven die Räumlichkeiten, wobei sie auch dort Türen auftraten und Schaden anrichteten. Ob etwas gestohlen wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt. Wem etwas zur Tatzeit aufgefallen ist, wird gebeten, sich bei der Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Pannenlaster gestreift - Autobahn 45, Gemarkung Limeshain/Langen-Bergheim

(iz) Pannenhilfe auf dem Seitenstreifen kann sehr gefährlich sein - das merkte am Freitagmittag ein Mitarbeiter eines Abschleppdienstes auf der Autobahn 45. Der 26-Jährige unterstützte gegen 11.45 Uhr auf der Strecke Richtung Hanauer Kreuz zwischen Altenstadt und Hammersbach einen Lasterfahrer, der mit einer Reifenpanne auf dem Seitenstreifen stand. Hierzu hatte der Mechaniker seinen Abschleppwagen dahinter postiert und mit rotweißen Hütchen und Blinkleuchten abgesichert. Das Ganze war wohl für einen anderen herannahenden Lasterfahrer nicht genug Sicherung. Der noch unbekannte Brummi-Kapitän fuhr zu weit rechts und zertrümmerte das Sicherungsmaterial, bevor er auch noch den linken Außenspiegel des liegengebliebenen Lastzuges touchierte. Zwar hielt der Unfallfahrer ein Stück hinter dem Havaristen an, setzte dann aber nach wenigen Augenblicken seine Fahrt fort. Eine Absuche der nahegelegenen Raststätten und Autohöfe durch die Autobahnpolizei verlief bislang ergebnislos. Mögliche Zeugen des Unfalls setzen sich bitte mit der Autobahnwache in Langenselbold, Telefon 06183 91155-0, in Verbindung.

3. Geparkten Opel angefahren - Gelnhausen

(mr) Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat am Samstag zwischen 10.30 und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz der Stadthalle in Gelnhausen im Bollenweg einen geparkten Opel Meriva beschädigt. Vermutlich hat er beim Rangieren die vordere Stoßstange touchiert und einen Schaden von 1.500 Euro verursacht. Wer Angaben zu dem Unfallverursacher machen kann, wird gebeten, sich auf der Gelnhäuser Wache unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

4. Einbrecher waren auf Zigaretten aus - Bad Soden-Salmünster

(aa) Geld und eine noch nicht bekannte Menge an Zigaretten stahlen Einbrecher, die zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 16.45 Uhr, in einen Getränkemarkt "Am Palmusacker" eingedrungen waren. Die Diebe hatten die Eingangsschiebetür ausgehebelt und nach innen gedrückt, um sich durch einen Spalt in das Geschäft hineinzuzwängen. Im Kassenbereich nahmen sie das Geld und räumten die Zigarettenauslage leer. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

5. Einbrüche am Wochenende - Schlüchtern

(aa) Ein Bürogebäude, ein Kosmetikstudio, eine Kirchengemeinde und eine Kindertagesstätte wurden am Wochenende von Einbrechern durchsucht. Zwischen Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 14.10 Uhr, hebelten die Täter "Am Elmacker" ein Fenster zu dem Bürogebäude auf, nachdem sie zuvor an einer Tür gescheitert waren. Nach dem Einstieg knackten sie in einem Arbeitsraum einen Schrank und stahlen daraus eine Geldkassette. Was noch fehlt, wird derzeit überprüft. In der Nacht zum Samstag hebelten eventuell dieselben Diebe in der Bahnhofstraße die Eingangstür zum Kosmetikgeschäft und anschließend im Thekenbereich die Kasse auf. In dem Geschäftshaus wurde sodann noch versucht, in einen weiteren Laden einzudringen. Während die Täter hier scheiterten, gelang es ihnen in der Elmer Landstraße in das Büro einer kirchlichen Einrichtung einzusteigen; sie hatten zuvor ein Fenster aufgebrochen. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen wurden im Büro ein Aktenschrank sowie ein Metallcontainer aufgeknackt. Wahrscheinlich gingen die Unbekannten hier leer aus. Ebenfalls leer gingen sie in der Kurfürstenstraße aus: Nach dem Aufhebeln der Terrassentür scheiterten die Einbrecher an einer weiteren verschlossenen Tür, sodass sie wieder abrückten. Dieser Einbruch wurde am Samstagmorgen, gegen 9 Uhr, festgestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und ist für Hinweise unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu erreichen.

6. Einbrecher stahlen Geld - Maintal

(aa) Geld erbeuteten nach erster Überprüfung Einbrecher, die am Wochenende in der Robert-Bosch-Straße in ein Bürogebäude eingedrungen waren. Zwischen Freitag, 18 Uhr und Sonntag, 6.35 Uhr, waren die Eingangstür aufgehebelt und anschließend sämtliche Räume durchsucht worden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 09.01.2017, Pressestelle, Ingbert Zacharias

