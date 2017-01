POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 08.01.2017

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Busfahrer überfallen - Langen

Ein Busfahrer wurde am Samstagabend Opfer von Räubern. Der 28-Jährige stand mit seinem Linienbus um 22.05 Uhr etwas abseits des Bahnhofsvorplatzes und machte eine Pause. Fahrgäste waren zu diesem Zeitpunkt nicht an Bord. Plötzlich betrat ein bislang unbekannter Mann mit einem Messer in der rechten Hand den Bus und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Überfallene gab verängstigt eine Geldtasche heraus, aus der der Kriminelle das Scheingeld nahm. Vor dem Bus stand währenddessen ein Komplize Schmiere. Auf Fahrrädern flüchteten die Täter anschließend mit einem kleinen vierstelligen Betrag vom Tatort. Beschreibung: Haupttäter zirka 1,85 Meter, zirka 27 Jahre, kräftige Statur, gepflegter Dreitagebart, Osteuropäer (mutmaßlich Bulgare), weiße Schuhe, blaue Jeans, dunkle Winterjacke, Kapuzenpullover, schwarze Handschuhe. Zum Komplizen liegen keine Erkenntnisse vor. Zeugen melden sich bitte bei der Kripo unter 069/8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

1. Einbrecher verscheucht - Schlüchtern

In der Nacht zu Sonntag erhielten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der "Benderwiese" unwillkommenen Besuch von Einbrechern. Kurz vor Mitternacht baldowerten die Kriminellen zunächst durch Klingeln an der Haustür aus, ob jemand zu Hause ist. Als sich der 60-jährige Hauseigentümer durch ein Seitenfenster verdeckt zu den späten Besuchern vergewisserte, erkannte er eine dunkle Gestalt am Haus und eine weitere auf dem Gehweg des Nachbargrundstücks, die dort augenscheinlich "Schmiere" stand. Der dadurch misstrauisch Gewordene öffnete nicht. Kurze Zeit später bemerkte die Ehefrau auf der Terrasse Taschenlampenlicht und Geräusche, die auf das Hochschieben des geschlossenen Rollladens des Terrassenfensters hindeuteten. Die verängstigten Bewohner schalteten daraufhin im Haus das Licht an und alarmierten die Polizei. Von der Anwesenheit überrascht suchten die Kriminellen durch den Garten unerkannt das Weite. Täterbeschreibung: Schmieresteher - zirka 20-25 Jahre, schlank, zirka 1,70 bis 1,75 Meter, dunkel gekleidet, schwarze Mütze, Rucksack bei sich. Täterhinweise bitte an die Kripo unter 06181/100-123.

2. Tankstelle überfallen - Wächtersbach

Ein bislang Unbekannter überfiel in der Samstagnacht eine Tankstelle in der Industriestraße. Um 22.57 Uhr betrat ein mit einem Schal im Gesicht Maskierter den Kundenraum. Unter Vorhalt einer Pistole mit Schalldämpfer verlangte der Ganove die Herausgabe des Kasseninhalts vom allein anwesenden 37-jährigen Angestellten. Mit einem erbeuteten kleinen dreistelligen Betrag flüchtete der Räuber anschließend zu Fuß in Richtung des Globus-Marktes. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Täterbeschreibung: zirka 20 bis 25 Jahre, zirka 1,60 bis 1,65 Meter, schlanke Figur, blond-rötliche, kurze Haare, osteuropäischer Akzent, dunkle Winterkleidung, grüne Strickmütze. Zeugen des Tatablaufs oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kripo unter 06181/100-123.

