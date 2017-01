POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 06.01.2017

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Drei Einbrüche im Industriegebiet - Mühlheim

(ah) In der Nacht zum Freitag bekamen gleich drei in Mühlheim ansässige Unternehmen ungebetenen Besuch. In einer Firma für Elektrobedarf in der Industriestraße hebelten Einbrecher in der Zeit zwischen 19.30 Uhr bis 7.20 Uhr ein Fenster auf und betraten so die Geschäftsräume. Gestohlen haben sie auf den ersten Blick nichts. Das Zeitfenster des zweiten "Besuchs" ist ähnlich: zwischen 17.30 Uhr und 7.30 Uhr wurde in einer Lackiererei in der Otto-Hahn-Straße ebenfalls ein Fenster aufgehebelt. Neben Bargeld aus der Kaffeekasse wurde auch ein Firmenwagen, ein schwarzer Skoda Citigo mit Rallyestreifen, vom Hof gestohlen. Gegen 1.30 Uhr wurde in einer Gaststätte in der Carl-Zeiss-Straße ebenfalls am Fenster gehebelt. Ob hier etwas wegkam, ist noch nicht geklärt. In allen drei Fällen sucht die Polizei Zeugen, die erhellende Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 069 8098-1234 bei der Kripo zu melden.

2. Fahrrad aus Keller geklaut - Neu-Isenburg

(mr) Aus dem Keller eines Hochhauses in der Bahnhofstraße stahlen unbekannte Diebe zwischen Dienstag und Donnerstag mehrere Weinflaschen und ein weißes Damenfahrrad. Wie die Täter in den verschlossenen Keller gelangten, ist noch unklar. Dort durchsuchten sie mehrere Abteile und wurden in einem fündig. Das Fahrrad der Marke Mifa hat schwarze Schutzbleche, einen Gelsattel mit einem orangefarbenen Regenschutz sowie einen Korb auf dem Gepäckträger. Auffällig sind auch mehrere Aufkleber von "Schalke 04", der Insel Helgoland und einem Leuchtturm. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, soll sich bitte bei der Polizei in Dreieich unter der Rufnummer 06103 5066-0 melden.

3. Diebe erklimmen Balkon - Dreieich-Sprendlingen

(mr) Wie genau die Diebe über die Balkontür im 1. Stock in das Einfamilienhaus in der Sprendlinger Kettelerstraße gekommen sind, ist nicht bekannt. Im Haus durchsuchten sie am Donnerstag zwischen 12.00 und 23.30 Uhr mehrere Zimmer und spazierten mit ihrem Diebesgut, einer Armbanduhr, zur Terrassentür hinaus. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Einbruch in Autohaus - Dreieich-Offenthal

(mr) In der Nacht zum Donnerstag haben Diebe aus einem Lagerraum eines Offenthaler Autohauses mehrere komplette Radsätze geklaut. Dazu hebelten sie ein Garagentor in der Mainzer Straße soweit auf, dass einer der Täter hineinschlüpfen und die dort gelagerten Räder stehlen konnte. Wie diese abtransportiert wurden, ist der Polizei noch unklar. Es ist aber zu vermuten, dass sie dafür einen Transporter oder kleinen Lkw benutzt haben dürften. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Wieder Werkzeuge im Visier - Seligenstadt

(mr) Erneut haben Automarder in der Nacht zum Freitag in Seligenstadt und Froschhausen zugeschlagen. Gleich sechs Mal knackten sie die Transporter von Handwerkern, die ihre Autos in der Berliner Straße in Seligenstadt und in der Straße "Am Leimenweg" in Froschhausen über Nacht abgestellt hatten. Dabei waren jedes Mal hochwertige Elektrowerkzeuge im Visier der Diebe. Allerdings blieb die Bande bei ihrem Tun nicht unbeobachtet. Ein Anwohner hatte gegen 5 Uhr in der Berliner Straße im Bereich der 30er Hausnummern drei junge Männer dabei beobachtet. Diese luden aus einem der aufgebrochenen Autos, einem Renault Kangoo, "etwas" in einen weißen Kombi, vermutlich ein Opel oder Audi. Während das Trio in Seligenstadt Beute machte, ging es bei einer Sanitärfirma in Froschhausen leer aus. Diese hatte nämlich in weiser Voraussicht ihre drei Sprinter leergeräumt. Bereits in der Nacht zu Dienstag wurden in Hainburg zwei Handwerkerbusse von unbekannten Dieben angegangen. Auch hier waren Werkzeuge das Ziel der Autoaufbrecher. Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Offenbacher Kripo (069 8098-1234).

6. Ungebetener Besuch - Seligenstadt

(ah) Ein 84-Jähriger überraschte am Mittwochvormittag in seinem Wohnzimmer drei Einbrecherinnen; sie suchten ohne Beute das Weite. Gegen 11 Uhr hielt der Mann sich im Schlafzimmer seines Hauses in der Steinheimer Straße auf, als er unbekannte weibliche Stimmen vernahm. Er begab sich ins Wohnzimmer und traf dort auf drei Frauen, die vor dem Esstisch standen. Die Gaunerinnen waren vermutlich durch die zum Lüften geöffnete Terrassentüre ins Haus gelangt, durch die sie auch sofort wieder flüchteten, als der ältere Herr ins Zimmer kam. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Trio machen können. Diese mögen sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Räder im Dutzend geklaut - Hanau

(iz) Genau ein Dutzend eingelagerte 12-Zoll-Kompletträder stehen derzeit auf der Verlustliste eines Autohauses an der Martin-Luther-King-Straße. Grund hierfür ist ein Diebstahl, der sich dort zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen abspielte. Hierbei knackten die noch unbekannten Diebe eine als Lager dienende Garage auf und rissen sich anschließend die Räder unter den Nagel. Die Polizei geht davon aus, dass zum Abtransport ein entsprechendes Fahrzeug von den Tätern verwendet wurde. Hinweise bitte an die Hanauer Kripo (06181 100-123).

2. Fliehender Schatten - Hanau-Steinheim

(iz) Nur noch einen dahinhuschenden Schatten erblickte am Donnerstagnachmittag ein Anwohnerin der Uferstraße von einem geflüchteten Einbrecher. Der Kerl hatte sich gegen 17.45 Uhr am Badezimmerfenster ihres nahe der Thüringer Straße gelegenen Hauses zu schaffen gemacht und den Rollladen ein Stück hochgeschoben. Dabei bemerkte er offenbar, dass jemand zu Hause war und rannte sogleich durch den Garten zu einem benachbarten Grundstück; der weitere Fluchtweg ist nicht bekannt. Wer zur angegebenen Zeit oder davor eine verdächtige Person bemerkt hatte, meldet sich bitte auf dem Hinweistelefon der Kripo (06181 100-123).

3. Automat demoliert - Ronneburg-Altwiedermus

(iz) Dass Sportler nicht rauchen sollten, war sicher nicht der Grund für die Aufsprengung eines Zigarettenautomaten am Altwiedermuser Fußballplatz nahe der Kreisgrenze. Viel wahrscheinlicher ist, dass es die noch unbekannten Täter auf das Geld und die Kippenschachteln aus dem Apparat abgesehen hatten. Das demolierte Ausgabegerät wurde am Freitagmorgen entdeckt; über die genaue Tatzeit kann derzeit noch nichts gesagt werden. Die Polizei ermittelt bereits und bittet um Hinweise (06181 100-123).

4. Mit Leiter und Axt zum Tatort - Hammersbach- Langen-Bergheim

(iz) Sollte jemand aktuell eine große Leiter oder eine Axt vermissen, so möge er sich mit der Hanauer Kripo in Verbindung setzen. Hintergrund ist ein Einbruch in einen Drogeriemarkt, bei dem am frühen Freitagmorgen diese beiden Teile von den Dieben am Tatort zurückgelassen wurden. Die Unbekannten waren zuvor mithilfe der Leiter auf die Oberseite des am Lachbach gelegenen Gebäudes geklettert. Anschließend schlugen sie mit der Axt ein Loch in die Bedachung und gelangten so in das Innere des Marktes. Dort knackten sie den vorgefundenen Tresor auf und schnappten sich eine darin gelagerte Geldkassette. Vor ihrer Flucht demolierten die Halunken auch noch einiges an technischem Equipment. Der angerichtete Sachschaden wird derzeit auf mehr als 2.000 Euro geschätzt, könnte aber höher liegen. Der Einbruch wurde gegen 4 Uhr gemeldet; wer zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Drogeriemarktes bemerkt hat oder andere Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Kripo Hanau (06181 100-123).

5. Zum Ausweichen gezwungen - Nidderau-Heldenbergen

(iz) Im Zaun landete am Donnerstagnachmittag eine Autofahrerin aus Heldenbergen. Die Frau war gegen 15.30 Uhr auf der Händelstraße unterwegs. Dort kam ihr ein anderes Auto entgegen, dessen Fahrer eigentlich aufgrund von am Straßenrand geparkter Autos hätte warten müssen. Allerdings tat der Unbekannte dies nicht und fuhr in die Engstelle ein, so dass die Heldenbergenerin ausweichen musste und hierbei in einen Gartenzaun fuhr. Der hierbei angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Statt nun anzuhalten und sich um die Sache zu kümmern, gab der Drängler Gas und fuhr einfach davon. Er und sein Wagen werden nun von der Polizei gesucht; Hinweise bitte an die Wache in der Hanauer Cranachstraße (06181 9010-0).

6. Tank ausgesaugt - Maintal-Dörnigheim

(iz) Ob die steigenden Spritpreise Ursache für einen Diesel-Diebstahl während der ersten Januartage an der Max-Planck-Straße war, ist nicht bekannt. Fest steht dagegen, dass dort am Donnerstagnachmittag ein Laster mit offenem Tank vorgefunden wurde. Offenbar hatten unbekannte Langfinger den Verschluss des Kraftstoffbehälters aufgeknackt und den Inhalt herausgesaugt. Das Fahrzeug war am Silvestertag abgestellt worden; wer in der Zeit bis zum Donnerstag verdächtige Personen an dem Laster gesehen hat, meldet sich bitte bei der Dörnigheimer Wache (06181 4302-0).

Offenbach, 06.01.2017, Pressestelle, Ingbert Zacharias

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell