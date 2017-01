POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 05.01.2017

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 2. KW 2017

(aa) Das Polizeipräsidium Südosthessen veröffentlicht auf seiner Internetseite www.polizei.hessen.de/ppsoh wöchentlich geplante Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Die Auflistung ist nicht abschließend; Verkehrsteilnehmer sollten daher mit weiteren Geschwindigkeitskontrollen der einzelnen Reviere und Stationen rechnen. Im Jahr 2015 ereigneten sich im Polizeipräsidium Südosthessen insgesamt 13.608 Verkehrsunfälle. 24 Personen wurden dabei getötet und 537 Personen schwer verletzt. Überhöhtes oder nicht angepasstes Tempo war bei 380 Verkehrsunfällen mit Personenschaden ursächlich. Vergleichbare Aktionen, wie zum Beispiel der europaweite Blitz-Marathon, bei dem auch die Messstellen vorher veröffentlicht wurden, haben gezeigt, dass dadurch das Geschwindigkeitsniveau gesenkt werden kann. Mit dieser Maßnahme leistet das Polizeipräsidium Südosthessen dauerhaft einen weiteren Beitrag zur Verkehrssicherheit.

Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

09. Januar 2017: L 3416, Gemarkung Hainburg L 3117, Gemarkung Obertshausen BAB A 661, Ausbauende Egelsbach 10. Januar 2017: L 3121, Gemarkung Seligenstadt 11. Januar 2017: L 2310, Gemarkung Mainhausen 13. Januar 2017: L 2310, Gemarkung Mainhausen

2. Dieb lässt Parfüm mitgehen - Offenbach

(mr) Mit einer präparierten Tasche soll ein 44-jähriger Mann am Mittwoch mehrere Parfümflaschen im Wert von knapp 800 Euro aus einer Drogerie am Aliceplatz in Offenbach am Main gestohlen haben. Es gelang dem Dieb zwar offenbar, die Alarmanlage am Ausgang zu überlisten, jedoch hat er wohl nicht mit dem aufmerksamen Detektiv gerechnet, der sich den Mann beim Verlassen des Ladens dann schnappte.

3. Außenspiegel demoliert - Offenbach

(mr) Am Mittwoch zwischen 21 und 22.30 Uhr haben Unbekannte die Außenspiegel eines Mercedes, der in der Bürgeler Ottersfuhrstraße in Höhe der 20er Hausnummern abgestellt war, beschädigt. Wer etwas Auffälliges bemerkt hat, wird gebeten, sich beim 1. Polizeirevier in der Mathildenstraße in Offenbach oder unter dessen Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

4. Einbrecher wurden gestört - Mainhausen

(mr) Als die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Geschwister-Scholl-Straße in Mainflingen am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr nach Hause kamen, machten sie eine unangenehme Entdeckung. Einbrecher hatten sich an ihrer Balkontüre zu schaffen gemacht und diese aufgehebelt. Daraufhin begab sich das Ehepaar zunächst in den Keller, um dort festzustellen, dass dieser durchwühlt worden war. Ein kalter Schauer dürfte ihnen den Rücken hinuntergelaufen sein, als sie plötzlich von oben verdächtige Geräusche hörten. Anscheinend waren die Diebe noch im Haus und wohl gerade dabei, das Schlafzimmer zu durchsuchen. Durch die Heimkehrer in ihrem Tun gestört, suchten sie schleunigst das Weite und entkamen unerkannt ohne Beute. Zeugen, die im Bereich Mainflingen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

10. Januar 2017: BAB A 66, AS Steinau L 3196, Gemarkung Bad Soden-Salmünster 12. Januar 2017: L 3292, Gemarkung Schlüchtern-Röhrigs K 987, Gemarkung Steinau 13. Januar 2017: L 2304, Gemarkung Sinntal-Mottgers

2. BMW ausgeräumt - Hanau-Großauheim

(iz) Da hat wohl jemand Ersatzteile gebraucht - das nimmt zumindest die Polizei mit Blick auf einen Autoaufbruch in der Paul-Gerhard-Straße an. Tatobjekt ist ein schwarzer BMW 320, bei dem unbekannte Automarder neben dem Radio und dem Navi auch den Bordcomputer, die Steuerungsarmaturen sowie die mittlere Zierleiste um den Schalthebel herum abmontierten. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag- und Mittwochvormittag; wer in diesem Zeitfenster entsprechende Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Großauheimer Wache (06181 9597-0) oder der Kripo Hanau (06181 100.123).

3. Nummernschilder geklaut - Freigericht-Altenhasslau/Hasselroth-Niedermittlau

(iz) Zwei Kennzeichendiebstähle wurden der Gelnhäuser Kripo in den ersten Tagen des neuen Jahres gemeldet. Zunächst verschwanden zwischen Sonntagmittag und Dienstagabend von einem Ford Fusion beide Nummernschilder; die MKK-Platten tragen am Ende die Zahl 1586. Der Diebstahl ereignete sich an der Gelnhäuser Straße in Altenmittlau. Im zweiten Fall, der am Mittwochabend auf dem Bahnhofsparkplatz in Niedermittau festgestellt wurde, klauten unbekannte Täter im Lauf des Tages von einem Seat Leon nur das hintere GN-Kennzeichen, auf dem hinten die Zahl 717 eingeprägt ist. Da solche Kennzeichendiebstähle oftmals in Vorbereitung weiterer Straftaten ausgeführt werden, ist für die Polizei von großem Interesse, wo diese Nummernschilder auftauchen. Die Ermittler bitten in einem solchen Fall um umgehenden Anruf. In den beiden aktuellen Fällen ist die Wache in Gelnhausen (06051 827-0) rund um die Uhr der Ansprechpartner.

4. Räuber mit "Höhenunterschied" - Schlüchtern

(iz) Wie "Pat und Patachon" wirkten - zumindest vom der Erscheinung her - die beiden Räuber, die am Mittwochabend ein Geschäft für Raumausstattungen an der Kurfürstenstraße überfielen. Einer der beiden wurde als gut 1,90 Meter groß beschrieben, während ihm sein Komplize von der Höhe her nur bis zur Schulter reichte. Das mit Sturmhauben maskierte Gangster-Duo war gegen 18.40 Uhr in das Geschäft gestürmt und hatte unter Vorhalt von Schusswaffen das Geld aus der Ladenkasse gefordert. Einer der anwesenden Mitarbeiter musste die Tageseinnahmen in einem beigefarbenen Leinenbeutel umfüllen, den die Halunken mitgebracht hatten. Anschließend rannten die als offenbar noch recht jung bezeichneten Kerle aus dem Laden und weiter in Richtung Hof Reith davon. Die Polizei setzt darauf, dass das Räuber-Duo aufgrund seines auffälligen Größenunterschiedes irgendjemanden bekannt ist. Hinweise bitte an die Wache in Schlüchtern (06661 9610-0) oder die Gelnhäuser Kripo (06051827-0).

5. Auf Landstraße gewendet - Maintal

(mr) Das plötzliche Wendemanöver eines weißen Kleinwagens auf der Landesstraße 3205 zwischen Maintal-Bischofsheim und Niederdorfelden war Ursache eines Auffahrunfalls. Das Auto war am Dienstag gegen 13.25 Uhr in Richtung Niederdorfelden unterwegs und hatte plötzlich und ohne erkennbaren Grund abgebremst, um auf einem Feldweg zu wenden. Das zwang eine dahinterfahrende 40-jährige Fahrzeuglenkerin zu einer heftigen Bremsung ihres Ford C-Max, was wiederum eine hinter der Frau fahrende 66-jährige Frankfurterin zu spät erkannte. Sie fuhr mit ihrem Fiesta auf das Auto der Maintalerin auf. Der Fahrer des weißen Kleinwagens, der den Unfall bemerkt haben muss, fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro zu kümmern. Zu diesem Unfall werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem flüchtigen Auto geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Unfallfluchtgruppe in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Offenbach, 05.01.2017, Pressestelle, Ingbert Zacharias

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell