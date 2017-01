POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 03.01.2017

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Fußgänger verstarb im Krankenhaus - Offenbach

(aa) Nach dem Unfall auf der Mühlheimer Straße, der sich am Freitagmittag ereignet hat (wir berichteten), ist der 62-jährige Fußgänger im Krankenhaus verstorben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Mann von dem herumschleudernden Renault auf dem Gehweg erfasst.

2. Einbrecher hebelten ein Fenster auf - Offenbach

(aa) Einbrecher hatten zwischen Donnerstag, 11 Uhr und Montag, 10 Uhr, in der Kastanienstraße ein Einfamilienhaus komplett nach Wertsachen durchwühlt. Die Täter hatten für den Einstieg ein zur Straße gelegenes Fenster aufgehebelt. Durch dieses sind sie vermutlich auch wieder ausgestiegen. Noch ist unklar, was alles gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. In einer dreiviertel Stunde alle Räume durchsucht - Offenbach

(aa) Einbrecher hebelten am Montagabend in der Neckarstraße die Terrassentür eines Hauses auf. Zwischen 20.30 und 21.15 Uhr durchsuchten die Eindringlinge alle Räume vom Keller bis zum Obergeschoss. Was die Diebe außer Geld noch stahlen, bedarf der genauen Überprüfung. Die Kriminalpolizei ist für Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

4. Nach Unfall geflüchtet - Offenbach

(iz) Auf gut 3.500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den am Sonntag oder Montag ein unbekannter Autofahrer an einem geparkten Mercedes hinterließ. Der schwarze C180 stand zwischen 21 und 14.30 Uhr am Rand der Von-Behring-Straße in Höhe Hausnummer 131 und wurde dort an der rechten hinteren Seite touchiert. Wer etwas davon mitbekommen hat, meldet sich bitte beim 1. Revier, Telefon 069 8098-5100 oder den Unfallfluchtermittlern (06183 91155-0).

5. Unfall oder Umfall? - Offenbach

(iz) Auf der Straße landete am Montagabend ein Radfahrer, der kurz nach 19 Uhr vom Karl-Herdt-Weg in die Hanauer Straße abbiegen wollte. Der 59-Jährige, der in Polen wohnt, zog sich dabei Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Bislang ist der Sachverhalt für die Polizei noch unklar. Der Radfahrer gab den Beamten gegenüber an, sein Velo sei von einem weißen Sprinter touchiert worden. Allerdings erzählte der Mann im Verlauf verschiedene Variationen des Unfallhergangs, was möglicherweise auch an seinem Zustand lag: Er hatte bei einem ersten Test kurz nach dem Unfall noch mehr als zweieinhalb Promille intus. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen des Unfalls oder Sturzes, sich beim 1. Revier (069 8098-5100) zu melden.

6. Sattelzug nach Unfall gesucht - Heusenstamm

(iz) Das Wort "Lotus" steht offenbar auf der hellen Anhängerplane eines Sattelzuges, der am Montagmorgen beim Rangieren eine Straßenlaterne demolierte. Der Vorfall ereignete sich gegen 9.20 Uhr am Anfang der Ottostraße und wurde von Anrainern bemerkt. Die Zeugen gaben der Polizei gegenüber an, der Sattelzug hätte die jetzt schrägstehende Laterne zweimal touchiert, sei dann aber einfach davongefahren. Sie ergänzten, dass zumindest an dem Auflieger ein deutsches Kennzeichen mit den Anfangsbuchstaben KB angebracht war. Die Polizei in Heusenstamm (06104 6908-0) schätzt den Schaden an der verbogenen Straßenlaterne auf etwa 2.500 Euro und fragt nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Sattelzug geben können.

7. Frontalunfall durch Reifenplatzer - Landesstraße 3117, Gemarkung Obertshausen

(iz) Ein geplatzter Autoreifen sorgte am Montagabend für einen heftigen Unfall auf der Landesstraße 3117, die zwischen dem Autobahnanschluss Obertshausen und der Abzweigung Weiskirchen parallel zur Autobahn 3 verläuft. Dort war gegen 18.40 Uhr ein in Richtung Weiskirchen fahrender Sachse mit seinem Opel-Lieferwagen unterwegs, als das Malheur an seinem Wagen passierte. Der Vivaro geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen Mercedes-Kombi, der von einer 26-jährigen Frau aus Obertshausen gesteuert wurde. Während der Lieferwagen nach dem Zusammenstoß im Graben landete, schleuderte der 200er noch einige Meter weiter, bevor er zum Stehen kam. Sowohl der 39 Jahre alte Mann aus Bautzen als auch die Mercedes-Fahrerin mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls, die noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, melden sich bitte auf der Wache in Heusenstamm (06104 6908-0).

8. Einbrecher flüchtet auf Mountainbike - Dreieich-Sprendlingen

(mr) Am frühen Montagabend verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Tempelstraße in Sprendlingen, indem er mit einem Stein das Fenster der Terrassentür auf der Rückseite des Hauses einschlug. Allerdings machte er dabei so viel Lärm, dass die Bewohnerin des Hauses auf ihn aufmerksam wurde. Der ertappte Unbekannte ließ von seinen Plan ab und flüchtete auf einem schwarzen Mountainbike in Richtung Schwimmbad. Er soll zirka 1,75 Meter groß und komplett schwarz gekleidet sein. Wer Hinweise zu dem Mann, der eine schwarze Ski-Maske trug, geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

9. Rotlicht missachtet - Dietzenbach

(mr) Eine 43-jährige VW-Lenkerin fuhr mit ihrem 16-jährigen Sohn auf der Offenbacher Straße in Richtung Steinberg. Als sie bei Grün die Velizystraße kreuzen wollte, wurde ihr Auto trotz Vollbremsung von einem Frankfurter Peugeot gerammt, dessen 26-jähriger Fahrer in Richtung Gravenbruch unterwegs war. Dieser hatte vermutlich das für ihn geltende Rotlicht nicht bemerkt. Durch den Zusammenstoß wurde der Golf um die eigene Achse gedreht und kam in Höhe eines Fußgängerüberwegs zum Stehen. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf zirka 1.700 Euro

10. Schmierfinken in Urberach - Rödermark

(mr) In der Silvesternacht hat ein junges Pärchen kurz vor Mitternacht beträchtlichen Schaden angerichtet. Die Anfang 20-Jährigen sprühten mit weißer Farbe verschiedene Schriftzüge auf Hauswände, Zäune, Straßenschilder und einen Stromkasten im Bereich Weserstraße, Friedhofstraße und Nachtigallenweg. Dabei wurden die Schmierfinken von einer Zeugin beobachtet, die die beiden beschreiben konnte. Die junge Frau soll etwa 1,70 Meter groß und schlank sein, blonde Haare haben und mit einem olivfarbenen Parker mit Fellansatz bekleidet gewesen sein. Außerdem hatte sie einen schwarzen "Nike" Turnbeutel dabei. Ihr gleichgroßer Begleiter soll kurze schwarze Haare und einen Bart haben. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Pärchen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

11. Ulbricht lässt grüßen - Mainhausen-Zellhausen

(iz) Wie ein Berliner im August 1961 muss sich am Montagmorgen ein Hausbesitzer an der Straße "Am Bahnhof" gefühlt haben, wurde ihm doch über Nacht die Haustür von unbekannten Zeitgenossen gut mannshoch zugemauert. Offenbar hatten es die Hobby-Handwerker geschafft, in der davorliegenden Nacht leise und unbemerkt Stein auf Stein zu setzen und diese mit Mörtel zu verfestigen. Allerdings richteten die Leute mit ihrer Aktion auch mehrere hundert Euro Schaden am Rahmen und an der Türe des Hauseingangs sowie an der Klingelanlage an. Deshalb ermittelt jetzt die Polizei wegen Sachbeschädigung und bittet Hinweisgeber, sich auf der Seligenstädter Wache (06182 8930-0) zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. An der Schlange vorbei - Hanau

(iz) Wohl als richtig blöd empfand am Montagabend ein junger Mann die lange Schlange vor der Kasse eines Elektro-Fachmarktes im City-Center am Kurt-Blaum-Platz. Wie ein Mitarbeiter des Marktes später der Polizei schilderte, wollte der 19-Jährige offenbar zunächst eine Speicherkarte bezahlen, entschied sich dann aber wohl dazu, zwischen den Regalen abzutauchen und dort die Karte in seiner Kleidung verschwinden zu lassen. Diese Aktion wurde allerdings von dem Detektiv beobachtet, der den jungen Mann anhielt, als dieser gerade an der Schlange vorbei das Geschäft verlassen wollte. Der mutmaßliche Ladendieb muss sich nun einem entsprechenden Strafverfahren stellen.

2. Übers Dach eingestiegen - Bruchköbel

(iz) Nicht alles Gute kommt von oben - das bemerkte am Montagmittag der Vorsitzende des Schützenvereins an der Issigheimer Straße. Unbekannte Einbrecher waren in der Nacht zuvor über das Dach ins Schützenhaus eingedrungen und hatten auf einer der vier Schießbahnen zwei Schränke aufgeknackt. Anschließend schnappten sich die Täter eine Leiter und machten sich über den selbstgefertigten Dachaussieg wieder davon. Ob sie dabei auch etwas mitnahmen, muss noch geprüft werden. Fest steht dagegen, dass bei dem Einbruch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Wer etwas von der Sache mitbekommen hat, wendet sich bitte an die Hanauer Kripo (06181 100-123).

3. Zwei Wohnwagen geklaut - Langenselbold

(iz) Zwei große Fendt-Wohnwagen stehen seit Wochenanfang auf der Fahndungsliste der Polizei. Die beiden Anhänger vom Typ Bianco Active und Bianco Selection wurden über den Jahreswechsel von bislang unbekannten Caravan-Dieben geklaut, die bei einem Händler an der Birkenweiher Straße gestanden hatten. Wie am Montagmorgen festgestellt wurde, waren die Täter über das Gelände des Behindertenwerks zum Abstellplatz vorgedrungen und hatten dort den Zaun aufgeschnitten. Anschließend schoben sie zunächst ein Wohnmobil zur Seite, um dann die beiden Wohnanhänger wegzuziehen. Ob die Beutestücke an Zugfahrzeuge gehängt oder eventuell auf einen Transporter geladen wurden, steht noch nicht fest. Der dreiste und auch recht schadensträchtige Diebstahl erfolgte zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen; Hinweise bitte an die Kripo in Hanau (06181 100-123).

4. "Bad vibrations" - Gründau-Lieblos

(iz) Als überhaupt nicht erotisch ist das Vorgehen von Einbrechern in einem Shop für "sinnliches Equipment" an der Gottlieb-Daimler-Straße anzusehen. Die Ganoven hatten während des zurückliegenden Wochenendes an dem Erotik-Laden ein Fenstergitter aufgesägt und dann die dahinterliegende Scheibe eingeschlagen. Auch mit dem Geschäftstresor gingen die Halunken anschließend nicht gerade zärtlich um: Der Safe wurde mit brachialer Gewalt geöffnet und des dort gelagerten Wechselgeldes entledigt. Gleiches geschah auch mit der Registrierkasse und deren Inhalt. Trotz der monetären Beute konnten die rabiaten Langfinger dann zum Schluss doch nicht die Finger von den ausgestellten Utensilien lassen; nach erster Einschätzung sackten sie vor ihrer Flucht mehrere der hochwertigen Artikel ein. Die Polizei ermittelt bereits und fragt nach Zeugen, denen die Gittersäger zwischen Samstagmittag und Montagmorgen aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Kripo Gelnhausen (06051 827-0).

Offenbach, 03.01.2017, Pressestelle, Ingbert Zacharias

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell