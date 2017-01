POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 02.01.2017

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

In eigener Sache:

(aa) Polizeihauptkommissar Matthias Ricken wird im Januar bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen hospitieren. Seine Pressemitteilungen firmieren unter dem Kürzel "mr".

1. Mit Kracher Mülltonne entzündet - Offenbach

(iz) Zwei Männer im offenbar gerade noch jugendlichen Alter haben wohl am Sonntagmittag an der Erlenbruchstraße zwei große gefüllte Altpapiertonnen abgefackelt. So jedenfalls gaben es Zeuginnen der Polizei gegenüber an, die gegen 13.40 Uhr über den Brand informiert worden waren. Offensichtlich hatten die beiden 16 bis 20 Jahre alten Männer in einer der Tonnen einen Silvesterkracher zum Bersten gebracht und dadurch das einliegende Papier angezündet. Die auflodernden Flammen hatten dann auf eine daneben stehende Plastiktonne übergegriffen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Einer der beiden Verdächtigen soll etwa 1,70 Meter groß und blond sein; sein Begleiter, der einen schwarzen Rucksack bei sich hatte, war eine Handbreit größer und dunkelhaarig. Zeugen melden sich bitte beim 1. Revier, Telefon 069 8098-5100.

2. Dreiste Taschendiebin flüchtet mit Geldbörse - Offenbach

(ah) An Neujahr wurde ein 58-Jähriger in der Hebestraße von einer Taschendiebin bestohlen. Gegen 15.30 Uhr stand der Mann an der dortigen Bushaltestelle, als sich die Diebin unbemerkt von hinten anschlich, in seine Umhängetasche griff und sein Portemonnaie herauszog. Der 58-Jährige bemerkte dies und versuchte noch die Täterin am Ärmel festzuhalten, was jedoch misslang. Die Taschendiebin entkam in Richtung Untere Grenzstraße und wurde wie folgt beschrieben: sie ist zirka 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, schlank und hat schwarze, lange Haare, die sie offen trug. Wer die Täterin gesehen hat oder Hinweise auf sie geben kann, möge sich bitte unter 069 8098-1234 bei der Kripo melden.

3. Hartnäckige Einbrecher entwenden Waschmaschine - Offenbach

(ah) Am Sonntag entwendeten Einbrecher eine Waschmaschine aus einem Mehrfamilienhaus in der Bieberer Straße, nachdem sie zuvor erfolglos versuchten zwei Wohnungen aufzubrechen. In der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 18 Uhr gelangten die Täter auf unbekannte Weise in den Flur des Hausen, schlugen im dritten Obergeschoss an zwei Wohnungstüren Scheiben ein und hebelten an einer Tür, ohne jedoch in die Wohnungen zu gelangen. Anschließend nahmen sie eine Waschmaschine aus dem Flur an sich und suchten das Weite. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der 069 8098-1234 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

4. Straßenrennen auf der Mühlheimer Straße? - Offenbach

(ah) Ob sich zwei Autofahrer am Neujahrstag auf der Mühlheimer Straße ein Rennen lieferten, prüft derzeit die Polizei und sucht daher wichtige Zeugen. Gegen 18.05 Uhr fielen einem Autofahrer zwei Fahrzeuge auf, die sich in schneller Geschwindigkeit in Richtung Offenbach bewegten und sich gegenseitig überholten. Auf Höhe der Laskastraße sei einer der beiden Wagen dabei sogar in den Gegenverkehr geraten, wodurch ein entgegenkommender schwarzer Mercedes mit Offenbacher Kennzeichen habe abbremsen müssen, um einen Unfall zu vermeiden. Die Polizei bittet den Fahrer des schwarzen Mercedes sowie weitere Zeugen, sich auf dem 1. Polizeirevier unter 069 8098-5100 zu melden.

5. Unfallflucht nach Wendemanöver - Offenbach

(ah) In der Nacht zum Freitag kam es auf dem Odenwaldring zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenwagen. Der mutmaßliche Verursacher flüchtete. Gegen 23.10 Uhr befuhr ein 43-Jähriger mit seinem grauen Honda den Odenwaldring in Richtung Waldstraße, als von einem Tankstellengelände ein schwarzer Skoda Octavia auf seine Fahrspur eingefahren sei. Deswegen habe er die Spur gewechselt. Plötzlich habe der Octavia von der rechten Spur aus einen sogenannten "U-Turn" unternommen, um vermutlich in die andere Richtung weiterzufahren. Dabei habe er den Honda übersehen und sei mit ihm zusammengestoßen, wobei die 32-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurde. Anschließend seien die drei Insassen des Skoda in Richtung Sprendlinger Landstraße davongelaufen. Einer der drei habe einen auffällig gelben Pullover getragen. Die Polizei bittet Zeugen, sich auf dem 2. Polizeirevier (069 8098-5200) zu melden.

6. Kind angefahren und geflüchtet - Offenbach

(ah) Am ersten Weihnachtsfeiertag wurde in der Kurt-Tucholsky-Straße ein Kind durch einen Auto angefahren und leicht verletzt. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort. Wie die Polizei berichtete, befuhr ein weißer Kleintransporter gegen 17.20 Uhr die Kurt-Tucholsky-Straße und wollte nach rechts in die Hugo-Wolf-Straße einbiegen. Hierbei übersah der Fahrer ein 13-jähriges Mädchen, welches mit seinem Skatebord den dortigen Zebrastreifen überquerte und stieß mit ihm zusammen, sodass das Kind fiel. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt einfach fort, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der 069 8098-5200 auf der Wache des 2. Reviers zu melden.

7. Brand im Hochhaus - Heusenstamm

(iz) Kleine Ursache, große Wirkung - so stellte sich für Polizei und Feuerwehr am Neujahrstag ein Brand in einem Hochhaus an der Feldbergstraße dar. Als Ursache des Feuers ist nach ersten Ermittlungen eine Kerze anzusehen, die vermutlich brennend auf dem Wohnzimmertisch stand. Genaueres müssen noch die Brandspezialisten der Offenbacher Kripo ermitteln. Als am Sonntagabend, kurz nach 21 Uhr, Rauch in dem Gebäude bemerkt wurde, waren die Inhaber der Wohnung nicht anwesend; sie erschienen jedoch just zu der Zeit, als die Feuerwehr den Brand schon gelöscht hatte. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand; allerdings wurde eine über dem Brandort liegende Wohnung geräumt. Der Sachschaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt.

8. Verkehrsunfallflucht - Rodgau

(mr) Auf 1.100 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, der am frühen Neujahrsmorgen zwischen 3 und 8 Uhr in der Elbestraße 9 in Nieder-Roden an einem grauen Peugeot 5008 entstanden ist. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte den geparkten Franzosen vermutlich beim Wenden in der Sackgasse am vorderen linken Kotflügel und der Stoßstange beschädigt und war davongefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 entgegen.

9. Nach Unfall geflüchtet - Dietzenbach

(iz) Auf gut 1.500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den in der letzten Woche ein unbekannter Autofahrer an einem geparkten Opel hinterließ. Der schwarze Corsa stand zwischen Mittwoch, 15 und Freitag, 10.40 Uhr, am Rand der Grenzstraße in Höhe Hausnummer 24 und wurde dort am vorderen Stoßfänger touchiert. Wer etwas davon mitbekommen hat, meldet sich bitte bei der Wache in Dietzenbach, Telefon 06074 837-0.

10. Hilfsbereitschaft ausgenutzt - Neu-Isenburg

(ah) Am Neujahrsmorgen wurde einem Neu-Isenburger in der Adolf-Bauer-Straße sein Handy entwendet, nachdem er es hilfsbereit zum Telefonieren verliehen hatte. Gegen 7.20 Uhr wurde der 18-Jährige durch einen Unbekannten angesprochen, der vorgab, ein dringendes Telefonat führen zu müssen und deswegen darum bat, sich dessen Mobiltelefon ausleihen zu dürfen. Der junge Mann übergab daraufhin sein Handy; der Ganove telefonierte, lief dabei ein paar Schritte und rannte plötzlich davon. Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß, schlank und dunkelhaarig beschrieben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

11. Wer sah und hörte etwas? - Dreieich-Sprendlingen

(aa) Besucher des Sprendlingers Wertstoffhofes könnten am Donnerstagvormittag Zeugen eines Unfalls geworden sein. Nach ersten Erkenntnissen wurde gegen 11.40 Uhr ein 79-Jähriger, der sich zwischen den Containern in Höhe der Einfahrt befand, von einem Nissan touchiert, dessen 41-jähriger Lenker rückwärts gefahren wäre. Der Rentner aus Götzenhain erlitt hierbei eine Hüftprellung; anschließend soll es noch zu Beschimpfungen gekommen sein. Der Micra-Fahrer hätte dann den Werkstoffhof verlassen, ohne seine Personalien anzugeben; die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der Unfallflucht gegen den Offenthaler. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

12. Balkonkletterer aktiv - Seligenstadt

(iz) "Kriminelles Fensterln" betrieben zwischen Silvester und Neujahr unbekannte Einbrecher am Anfang der Stettiner Straße. Die Halunken kletterten an einem Einfamilienhaus bis zum Balkon des Obergeschosses und knackten dann die dortige Türe auf. Anschließend durchstöberten sie die dahinter liegenden Räumlichkeiten; ob nun etwas daraus fehlt, muss noch geklärt werden. Der Einbruch wurde am Sonntag, gegen 9.30 Uhr, festgestellt. Zeuge oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Wache in Seligenstadt (06182 8930-0) oder der Offenbacher Kripo (069 8098-1234).

13. Verkehrsunfallflucht - Seligenstadt

(mr) Bereits am vergangenen Mittwoch, zwischen 18 und 20 Uhr, wurde ein schwarzer 1er BMW, der im Steinweg 38 geparkt war, durch einen unbekannten Autofahrer an der vorderen Stoßstange touchiert, wodurch ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro entstand. Wer Hinweise zu dem Verursacher machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Unfallfluchtgruppe in Langenselbold zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. 25-Jähriger hatte wohl Drogen in der Tasche - Hanau

(aa) Offenbar den richtigen Riecher hatte am frühen Montag eine Polizeistreife, als sie kurz nach Mitternacht im Memeler Weg einen Fußgänger mit Umhängetasche kontrollierten. Sie fanden bei dem Verdächtigen eine Feinwaage, gut 48 Gramm Marihuana und über 30 Gramm Haschisch sowie mehrere hundert Euro. Der 25-Jährige aus Hanau muss sich nun wegen Verdachts des Handeltreibens mit Drogen einem Strafverfahren stellen.

2. Versuchter Diebstahl in Vereinsheim - Hanau

(mr) Am frühen Sonntagmorgen wollte ein Einbrecher sich Zutritt zu den Vereinsräumen eines Kaninchenzuchtvereins in der August-Schärttner-Straße in Hanau verschaffen. Nachdem er einen Zaun überstiegen hatte, probierte er erfolglos, eine Türe aufzuhebeln. Auch an einer zweiten Tür scheiterte er, sodass er unverrichteter Dinge über das Gelände der benachbarten Kleingartenanlage das Weite suchte. Wer in der Zeit zwischen 3 und 4 Uhr einen zirka 1,80 Meter großen Mann mit grauer Jacke und normaler Statur gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kripo Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Sachbeschädigung durch Graffiti - Hanau

(mr) Zwei junge Männer wurden dabei beobachtet, wie sie am frühen Sonntagabend die Wand eines Firmengebäudes in der Brüder-Grimm-Straße besprühten. Als sie bemerkten, dass sie aufgeflogen waren, flüchteten die 1,70 bis 1,80 Meter großen, circa 25 Jahre alten Männer, die mit schwarzen Kapuzenpullovern bekleidet waren, über die Bahngleise in Richtung der Straße "Am Steinheimer Tor". Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0.

4. Randalierer in Tankstelle - Hanau

(mr) Ein 52 Jahre alter Mann soll am frühen Sonntagabend in einer Tankstelle in der Friedrich-Ebert-Anlage randaliert haben. Dabei habe er den anwesenden Tankstellenpächter angegriffen und mehrere Regale im Verkaufsraum zerstört. Weiterhin soll er einen Kunden mit Bierflaschen beworfen und im Innern der Tankstelle Reizgas versprüht haben, wodurch vier Personen und der 52-Jährige selbst Reizungen im Gesicht und den Augen erlitten. Durch eine gute Personenbeschreibung der Zeugen konnte der Verdächtige am Kurt-Blaum-Platz durch eine Polizeistreife festgenommen werden. Er wurde zur Wache gebracht, und muss sich nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollzugsbeamte verantworten.

5. Diebstahl aus Lagerhalle - Maintal

(mr) In der Neujahrsnacht hebelten Einbrecher die Tür einer Lagerhalle in der Gutenbergstraße in Bischofsheim auf und stahlen aus den Büroräumen Bargeld. Wer Hinweise auf verdächtige Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

6. Einbrüche in Einfamilienhäusern - Großkrotzenburg

(aa) Einbrecher waren am Wochenende in zwei Einfamilienhäuser eingedrungen: Zwischen Freitag, 16.30 Uhr und Sonntag, 10 Uhr, hatten die Täter in der Danziger Straße an der Hausrückseite einen Rollladen beschädigt und die Scheibe der Terrassentür zertrümmert. Die Eindringlinge durchwühlten die Schränke und Schubladen, wobei noch nicht feststeht, was gestohlen wurde. Von Samstag auf Sonntag waren eventuell dieselben Einbrecher in der Breslauer Straße zugange. Zwischen 19 und 12.30 Uhr wurde ebenfalls an der Rückseite ein Rollladen nach oben gedrückt und eine Fensterscheibe zum Einstieg eingeschlagen. Offenbar gingen hier die Täter leer aus, denn das Domizil steht derzeit leer. In beiden Fällen bittet die Kriminalpolizei um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

7. Stromausfall durch Böller - Freigericht/Bernbach

(aa) Für einen Stromausfall in der Birkenhainer Straße und Umgebung sorgten Unbekannte am frühen Sonntag: Gegen 1.20 Uhr wurde an einem Kabelverteilerschrank ein Loch gebohrt und anschließend vermutlich Silvesterböller hineingeworfen. Dabei entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Eine Zeugin sah vier etwa 20 Jahre alte Männer in Richtung Lindenstraße flüchten. Sie hatten alle schwarze kurze Haare und einer war mit einem grauen Pullover bekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0 zu erreichen.

8. Schwarzer Golf mit Spiegelschaden gesucht - Wächtersbach-Hesseldorf

(iz) Die Polizei Gelnhausen sucht derzeit einen schwarzen Golf 6, an dem der Außenspiegel der Fahrertür demoliert ist. Ein solcher Wagen befuhr am Silvestertag, gegen 10 Uhr, die Hesseldorfer Brachttalstraße in Richtung Wächtersbach und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Toyota, dessen linker Außenspiegel ebenfalls zertrümmert wurde. Das der Golf einfach weiterfuhr, wird das Fahrzeug samt seinem Fahrer jetzt von der Polizei gesucht. Hinweise auf den Fahrer oder das Fahrzeug bitte an die Wache in Gelnhausen, Telefon 06051 827-0.

9. Ford an- und weitergefahren - Brachttal-Hellstein

(iz) In Richtung Udenhain befuhr bereits am Donnerstag letzter Woche, gegen 12.40 Uhr, ein unbekannter Autofahrer die Udenhainer Landstraße. Etwa in Höhe der Mühlgasse streifte dessen Wagen hierbei einen am Straßenrand abgestellten Ford Kombi, bei dem der Außenspiegel und der Kotflügel beschädigt wurden. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Da der Unfallverursacher das Weite suchte, bittet die Polizei in Bad Orb (060529148-0) um Hinweise auf den Fahrer und seinen Wagen.

10. Beinahe erfroren - Steinau an der Straße-Neustall

(iz) Gerade nochmal gutgegangen ist der Ausflug eines schon älteren Ehepaars am Sonntagabend. Die beiden 86 und 87 Jahre alten Offenbacher hatten sich wohl verfahren und waren dabei in stockdunkler Nacht auf einem Wiesengrundstück neben der Kreisstraße zwischen Ulmbach und Fleschenbach gelandet. Offensichtlich versuchten sie noch, den im Acker festgefahrenen Wagen wieder flottzumachen, was aber nicht funktionierte. Als dann auch noch der Motor des Wagens streikte und die Batterie ausfiel, wurde es richtig kalt für die beiden alten Herrschaften. Glück im Unglück war es, dass der Eigentümer des Grundstücks am Montagvormittag nach dem Rechten schaute und dabei auf das vor der Straße her nicht zu sehende Auto mit den beiden Insassen stieß. Das stark unterkühlte Ehepaar musste von der alarmierten Rettung sofort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Ersten Ermittlungen zufolge hatten die beiden Senioren die Autobahn gesucht, sich dabei aber im dichten Schneetreiben verfahren und dabei von der Straße abgekommen. Ob deren Wagen - neben der tiefentladenen Batterie - noch einen weiteren Schaden aufweist, steht noch nicht fest.

11. Zeugen zu Überschlag auf Ortsumgehung gesucht - L 3008, Schöneck-Kilianstädten

(iz) Wer hat am letzten Freitagabend mit einem Autofahrer gesprochen, dessen Polo sich auf der Landesstraße 3008 überschlagen hatte? Das fragt die Polizei und bittet die bislang unbekannten Ersthelfer, sich auf der Wache in Dörnigheim (06181 4302-0) zu melden. Der Unfall ereignete sich kurz nach 18.30 Uhr zwischen Oberdorfelden und Kilianstädten. Hierbei war der 39 Jahre alte Fahrer des kleinen Wagens wohl auf Grund einer zu flotten Fahrt auf glatter Straße von der Fahrbahn abgekommen. Der VW rasierte einen Leitpfosten ab und überschlug sich anschließend mehrfach, wobei der Fahrer offensichtlich aus dem Wagen geschleudert wurde. Der Kilianstädter kam mit schweren Verletzungen in ein Frankfurter Krankenhaus; sein zertrümmerter Polo muss wohl als 8.000 Euro teurer Totalschaden abgeschrieben werden. Für ein klares Bild vom Unfallgeschehen bittet die Polizei die Ersthelfer, die beim Eintreffen der Streife nicht mehr am Unfallort waren, sich auf der Dörnigheimer Wache zu melden.

Offenbach, 02.01.2017, Pressestelle, Ingbert Zacharias

