POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 30.12.2016

1. Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 1. KW 2017

(aa) Das Polizeipräsidium Südosthessen veröffentlicht auf seiner Internetseite www.polizei.hessen.de/ppsoh wöchentlich geplante Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Die Auflistung ist nicht abschließend; Verkehrsteilnehmer sollten daher mit weiteren Geschwindigkeitskontrollen der einzelnen Reviere und Stationen rechnen. Im Jahr 2015 ereigneten sich im Polizeipräsidium Südosthessen insgesamt 13.608 Verkehrsunfälle. 24 Personen wurden dabei getötet und 537 Personen schwer verletzt. Überhöhtes oder nicht angepasstes Tempo war bei 380 Verkehrsunfällen mit Personenschaden ursächlich. Vergleichbare Aktionen, wie zum Beispiel der europaweite Blitz-Marathon, bei dem auch die Messstellen vorher veröffentlicht wurden, haben gezeigt, dass dadurch das Geschwindigkeitsniveau gesenkt werden kann. Mit dieser Maßnahme leistet das Polizeipräsidium Südosthessen dauerhaft einen weiteren Beitrag zur Verkehrssicherheit.

Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

03.01.2017 Gemarkung Rodgau, K 174 Gemarkung Bad Orb, L 3199, Wegscheide 04.01.2017 Rodgau, Ringstr. Gemarkung Bad Orb, K 890 05.01.2017 Gemarkung Bad Soden-Salmünster, L 3178 Gemarkung Dietzenbach, L 3001

2. Trickdiebpärchen stahl Brillengestelle - Offenbach

(aa) Ein etwa 25 Jahre altes Trickdiebpärchen stahl am Donnerstagmittag in einem Geschäft an der Kaiserstraße mehrere Brillengestelle. Kurz nach 12 Uhr betraten der etwa 1,75 Meter große Mann und seine etwas kleinere Komplizin den Laden. Während die Frau eine Mitarbeiterin geschickt ablenkte, steckte der Mann die Brillen ein. Die Diebe verließen daraufhin das Geschäft. Beide waren von magerer Statur. Der Täter hatte ein großes Muttermal im Gesicht und dunkle Haare. Er war mit einer braunen Lederjacke und Jeans bekleidet. Außerdem hatte er eine dunkelbraune Lederumhängetasche bei sich. Die Mittäterin hatte ihre Haare zum Dutt frisiert und Sommersprossen im Gesicht sowie auffallend große Augen. Sie trug einen schwarzen Daunenmantel. Der Wert der Beute beträgt über 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

3. Welcher Baumarktbesucher sah die Unfallflucht? - Rödermark/Urberach

(aa) Besucher eines Baumarktes in der Ober-Rodener-Straße könnten am Donnerstag eine Unfallflucht beobachtet haben. Zwischen 10.30 und 12.30 Uhr hat ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen blauen Nissan touchiert, so dass nun die vordere Stoßstange verschrammt ist. Der Verursacher scherte sich jedoch nicht um den Schaden von mehreren hundert Euro und fuhr einfach weg. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0.

4. Einbruch im Birkenwäldchen - Langen

(aa) Einbrecher waren in der Nacht zum Donnerstag, vermutlich gegen 2.30 Uhr, in einem Einfamilienhaus der Straße "Im Birkenwäldchen" auf der Suche nach Wertsachen. Die Diebe hatten für den Einstieg ein Fenster aufgebrochen. Sie zertrümmerten ein Sparschwein und sackten das Geld ein. Ob die Täter noch mehr gestohlen haben, bedarf der genauen Nachschau. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Birkenwäldchens gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Einbrecher zerstörten das Inventar - Mühlheim

(aa) Einbrecher, die von Mittwoch auf Donnerstag in einen Kindergarten am Müllerweg eingestiegen waren, hinterließen offenbar absichtlich einen Schaden von etwa 5.000 Euro. Zwischen 16 und 10 Uhr hatten die Täter ein Seitenfenster aufgehebelt und nach dem Einstieg die Büros nach Wertsachen durchsucht. Ob sie etwas gestohlen haben, ist noch nicht bekannt. Fest steht dagegen, dass die Eindringlinge die Möbel zerschlagen, zerstört und einen beträchtlichen Schaden angerichtet haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft auch, ob dieselben Einbrecher zwischen Dienstagmorgen und Donnerstagmorgen in ein Vereinsheim an der Anton-Dey-Straße eingedrungen waren. Auch hier wurde ein Fenster zum Einstieg aufgehebelt. Die Unbekannten durchwühlten mehrere Schubladen im Thekenbereich und Schränke im ersten Stock. Gestohlen haben sie nach erster Nachschau nichts. Hinweise zu den beiden Einbrüchen werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 erbeten.

Bereich Main-Kinzig

2. Über die Mauer geflüchtet - Hanau

(iz) Bereits vor gepackten Taschen stand am frühen Donnerstagabend, kurz nach 19 Uhr, ein Einbrecher in einem Reihenhaus an der Gallienstraße. Dass er aber damit nicht einfach "verreisen" konnte, lag an einem aufmerksamen Nachbarn, der den Dieb beim Aussteigen aus einem Fenster bemerkte und hierdurch die sofortige Flucht des Täters veranlasste. Der Langfinger hatte wohl anfangs vergeblich versucht, über den Wintergarten in das Haus zu gelangen und dann das Fenster geknackt, um ins Innere zu kommen. Hier räumte der Unbekannte seine vorgefundenen Beutestücke in mehrere Taschen und wollte gerade mit der ersten das Haus verlassen, als er gesehen wurde. Der dunkelgekleidete Mann, der als 30 bis 40 Jahre alt mit hellem Teint beschrieben wurde, rannte nach seiner Entdeckung schnurstracks zum Ende der Sackgasse und kletterte schnell und wendig über eine gut mannshohe Mauer in Richtung Engelhardstraße. Wer den Mann, der eine schwarze Pudelmütze trug, auf der Flucht gesehen hat, meldet sich bitte auf dem Hinweis-Telefon der Kripo Hanau (06181 100-123).

3. Audi touchiert und abgehauen - Hanau-Steinheim

(iz) Mit einem massiven Heckschaden fand eine Steinheimerin am Freitagmorgen ihren Audi vor. Sie hatte den A3 am Vorabend, gegen 22 Uhr, auf der Eppsteinstraße abgestellt. In den darauffolgenden Stunden bis 4.30 Uhr rammte dann ein anderes Auto den roten Wagen und verursachte gut 5.000 Euro Schaden. Der hierfür verantwortliche Fahrer, der wohl in einem silbernen Mercedes unterwegs war, machte sich allerdings davon und wird nun von der Polizei gesucht. Die Beamten bitten um Hinweise an die Polizei in Großauheim, Telefon 06181 9597-0 oder die Unfallfluchtermittler (06183 91155-0).

4. Am Baumarkt Golf angefahren - Gründau-Lieblos

(iz) Auf dem Parkplatz des Bauhauses in Lieblos wurde am frühen Donnerstagnachmittag ein älterer blauer Golf angefahren und an der Beifahrertür beschädigt. Allerdings suchte der Verursacher des auf 500 Euro geschätzten Schadens das Weite und wird nun von der Polizei gesucht. Wer zwischen 13.30 und 14.10 Uhr etwas von der Unfallflucht mitbekommen hat, meldet sich bitte bei der Wache in Gelnhausen, Telefon 06051 827-0.

5. Fernseher im Doppelpack geklaut - Bad Soden-Salmünster

(iz) Dass Stereo-Fernsehen nicht funktioniert, werden wohl diejenigen merken, die in der Nacht zum Donnerstag aus einem Wohnhaus zwei TV-Geräte stahlen. Der Tatort liegt am Anfang der Honiggasse, wo die Diebe zunächst den Hauseingang aufhebelten und dann die beiden Etagen absuchten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten sie mit ihren Beutestücken der Marke Samsung über einen Hinterhof in Richtung Brückenstraße. Wer etwas zu den Fernseher-Dieben oder den Verbleib der Beute sagen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bad Orb (06052 9148-0) oder der Kripo Gelnhausen (06051 827-0).

6. Von der Wand gerissen - Maintal-Wachenbuchen/Schöneck-Kilianstädten

(iz) Auf geradezu klassische Art und Weise gingen unbekannte Zigarettendiebe am Donnerstagvormittag gegen einen Zigarettenautomaten vor. Der Apparat hing in der Straße "Alt Wachenbuchen" an einer Hauswand und wurde dort mit brachialer Gewalt abgerissen. Offensichtlich transportierten die Diebe ihr Beutestück bis nach Kilianstädten; dort wurde das Teil am Nachmittag auf einem Feldweg nahe der Windecker Straße aufgeknackt und ohne Zigaretten aufgefunden. Etwas verwundert ist die Polizei hinsichtlich der vorliegenden Tatzeit: Nach Hinweisen von Anwohnern hatte der Automat noch am frühen Morgen, gegen 6.20 Uhr, an der Hauswand gehangen. Somit könnten Anwohner oder Passanten etwas von dem Automatendiebstahl mitbekommen haben. Hinweise bitte an die Wache in Dörnigheim, Telefon 06181 4302-0.

7. Fluchtauto ohne Kennzeichen - Niederdorfelden

(iz) Wer in der Nacht zum Freitag ein fahrendes dunkles Auto ohne Kennzeichen gesehen hat, meldet sich bitte umgehend bei der Polizei. Bei dem Wagen handelt es sich um das Fluchtfahrtzeug von Einbrechern, die in Niederdorfelden den Zigarettenvorrat eines Einkaufsmarktes "An der Rosenhelle" leergeräumt hatten. Die Tat ereignete sich gegen 0.35 Uhr; hierbei schlugen die beiden dunkel gekleideten Täter die Scheibe der Eingangstür ein und sackten anschließend die vorhandenen Schachteln und Stangen in einen großen Beutel ein. Danach bestiegen sie den genannten dunklen Wagen und machten sich in Richtung Ortsmitte davon. Der Wert der mitgenommenen Beute beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise zu dem Einbruch oder dem Fluchtauto bitte an die Kripo Hanau (06181 100-123).

