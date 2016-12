POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen und der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach und Main-Kinzig

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Südosthessen und der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach

Versuchtes Tötungsdelikt in der Innenstadt - Offenbach

(iz) Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 16.45 Uhr im Außenbereich eines Einkaufszentrums in der Offenbacher Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Verlauf einer der Beteiligten angeschossen wurde (wir berichteten). Es handelt sich bei dem mutmaßlichen Schützen um einen 47-Jährigen, während der Verletzte 38 Jahre alt ist; beide Männer wohnen in Offenbach. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der Ältere insgesamt vier Schüsse auf seinen Kontrahenten abgegeben haben, wobei dieser einmal in den Oberkörper getroffen wurde. Gegen den mutmaßlichen Schützen hat das Amtsgericht Offenbach am heutigen Morgen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen. Der Beschuldigte befindet sich seither in Haft. Der Geschädigte wird noch intensiv-medizinisch betreut.

Zu dem Hintergrund der Tat liegen den Ermittlungsbehörden noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die ersten Ermittlungen deuten auf eine Streitigkeit zwischen den beiden Männern hin, die am Donnerstagnachmittag eskaliert sein soll.

Weitere Auskünfte können zum jetzigen Zeitpunkt aus Gründen des Ermittlungsverfahrens nicht erteilt werden.

Offenbach, 30.12.2016

