POL-OF: Sondermeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 29.12.2016

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach und Main-Kinzig

Bei Auseinandersetzung angeschossen - Offenbach

(iz) Noch völlig unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Donnerstagabend vor einem Einkaufzentrum in der Innenstadt, bei dem einer der Beteiligten angeschossen und schwer verletzt wurde. Die Polizei war gegen 16.45 Uhr durch mehrere Notrufe alarmiert worden und konnte wenig später einen 47-jährigen Beteiligten festnehmen. Sein 38 Jahre alter Kontrahent, der angeschossen worden war, wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht und befindet sich dort in intensiver medizinischer Behandlung. Weitere Einzelheiten zu der Auseinandersetzung und den Hintergründen sind nicht vor morgen Vormittag zu erwarten.

Offenbach, 29.12.2016, Pressestelle, Ingbert Zacharias

