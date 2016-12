POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 28.12.2016

ein Dokument zum Download

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Verhaltenshinweise des Polizeipräsidiums Südosthessen zu bevorstehenden Silvesterfeiern

(neu/aa) Aufgrund der Geschehnisse in verschiedenen bundesdeutschen Großstädten beim letzten Jahreswechsel, bei denen es unter anderem zu sexuellen Übergriffen auf Frauen, aber auch zahlreichen Taschendiebstählen kam, bereitet sich die Hessische Polizei derzeit auf größere Veranstaltungen vor. Ziel ist es, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Region sicher und unbeschwert Silvester feiern können. Für den anstehenden Jahreswechsel wird die Polizei daher mit einer hohen Präsenz und einer Reihe zusätzlicher offener und verdeckter Maßnahmen für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen. Etwaige Störungen oder Straftaten sollen so nach Möglichkeit früh erkannt und verhindert werden.

Um die eigene Sicherheit zu fördern, gibt die Polizei den Teilnehmern von Großveranstaltungen folgende Tipps und Verhaltensregeln:

- Meiden Sie Örtlichkeiten, die Ihnen unsicher erscheinen. Sollten Sie in eine Situation geraten, die Sie als bedrohlich empfinden, sprechen sie umgehend die eingesetzten Beamten an oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei. - Sofern Sie alleine unterwegs sind, schließen Sie sich gegebenenfalls einer Gruppe an, auf deren Friedfertigkeit Sie vertrauen können. - Reduzieren oder meiden Sie den Alkoholkonsum, um eventuell schnell und überlegt reagieren zu können. - Vorsicht vor sogenannten "Antänzern"! Diese nutzen oftmals die Feierlaune argloser Besucher zur Begehung von Straftaten. - Gehen Sie erkennbaren Konflikten aus dem Weg. Sollten Sie in eine bedrohliche Situation geraten, machen Sie andere durch lautes Schreien oder Rufen auf sich aufmerksam. Fordern Sie andere aktiv und direkt zur Mithilfe auf. - Kümmern Sie sich um Opfer von Straftaten, indem Sie sofort Rettungsdienst und Polizei verständigen. - Stellen Sie sich als Zeuge zur Verfügung.

Hinweis: Ein Flyer zu dieser Pressemeldung ist recherchierbar unter http://k.polizei.hessen.de/966987014

2. Galaxy gestreift und abgehauen - Offenbach

(iz) Mit Dellen und Kratzern auf der vorderen rechten Seite fand ein Mann aus Obertshausen am Dienstagvormittag seinen Ford vor. Er hatte den Galaxy gegen 9.40 Uhr auf dem Parkplatz des Ringcenters am Odenwaldring abgestellt. In der Zeit bis 11 Uhr rammte dann ein anderes Auto den silbernen Wagen und verursachte gut 1.300 Euro Schaden. Der hierfür verantwortliche Fahrer machte sich allerdings davon und wird nun von der Polizei gesucht. Die Beamten bitten um Hinweise an das 2. Revier, Telefon 069 8098-5200.

3. Vorsicht beim Essen! - Offenbach

(aa) Unglaublich geschickt ging am Dienstagnachmittag ein diebisches Pärchen in einem Restaurant an der Waldstraße vor. Die etwa 50 Jahre alten und 1,65 beziehungsweise 1,70 Meter großen Taschendiebe klauten einem Gast Geld. Der Mühlheimer hatte während des Essens seine Jacke links neben sich an einen Stuhl gehängt. Das Duo saß an einem Tisch hinter ihm. Die Täter fingerten still und leise die Geldscheine aus seinem Portemonnaie, das sich in der Innentasche der Jacke befand. Der Gast bemerkte den Taschendiebstahl erst, als er das Restaurant verlassen wollte,. Der Dieb hatte einen Dreitagebart und trug eine Brille sowie einen Schal. Zu seiner Komplizin liegt keine nähere Beschreibung vor. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, denen das diebische Pärchen im Bereich der geraden 20er-Hausnummern aufgefallen ist, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Einbrecher scheiterten an massiven Türen und Fenstern - Neu-Isenburg/Zeppelinheim

(aa) Einbrecher haben sich am Dienstag "die Zähne ausgebissen" bei dem Versuch, in ein Einfamilienhaus am Falltorweg einzudringen. Zwischen 10.30 und 20.20 Uhr hebelten die Täter an mehreren Türen und Fenstern, die sich jedoch als so massiv erwiesen, dass die Unbekannten ohne Beute wieder abzogen. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner oder Passanten, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit oder auch schon im Vorfeld beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Zwei Autofahrerinnen verletzt - Dreieich/Dreieichenhain

(aa) Zwei Autofahrerinnen wurden am frühen Dienstagabend bei einem Unfall auf der Darmstädter Straße (Landesstraße 3262) verletzt. Gegen 18.45 war eine 20-jährige Skoda-Fahrerin auf der L 3262 aus Richtung Sprendlingen unterwegs und wollte nach links in die Straße "An der Trift" abbiegen. Dabei übersah sie offensichtlich einen entgegenkommenden Seat und die Autos stießen zusammen. Während die junge Fabia-Lenkerin aus Dreieich eine Prellung an der Hand erlitt, wurde die 40 Jahre alte Seat-Fahrerin aus Neu-Isenburg ins Krankenhaus gebracht; sie wurde offenbar an der Wirbelsäule verletzt. An den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Die Feuerwehr Dreieich war zur Reinigung der Straße ebenfalls im Einsatz.

6. Scheibe wurde mit einem Pflasterstein zertrümmert - Hainburg/Hainstadt

(aa) Einbrecher waren zwischen Samstagmittag und Dienstagabend, gegen 18.25 Uhr, in der Hainstädter Straße in ein Zweifamilienhaus eingestiegen. Die Täter hatten einen Rollladen hochgedrückt und anschließend mit einem Pflasterstein die Fensterscheibe zertrümmert. Nach dem Einsteigen durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Räume, wobei sie auch verschlossene Schränke und Schubladen aufbrachen. Die Bewohner hatten bei Anzeigenaufnahme noch keinen Überblick darüber, was alles gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

2. Glasscheibe hält stand - Erlensee

(iz) Wohl an der Güte des Materials scheiterte während der Weihnachtsfeiertage der Einbruch in eine Apotheke am Anfang der Langendiebacher Straße. Die Täter hatten hierbei versucht, die Glasfüllung der Eingangstür einzuschlagen, was jedoch nicht gelang - die Scheibe splitterte zwar, gab letztlich aber nicht nach. Der Schaden wurde am Dienstagmorgen entdeckt; Augen- oder Ohrenzeugen melden sich bitte beim Polizeiposten Erlensee (06183 3054) oder der Hanauer Kripo (06181 100-123).

3. Garagen-Diebe unterwegs - Hammersbach-Langen-Bergheim

(iz) Es könnten junge Leute gewesen sein, die über die Weihnachtsfeiertage aus einer Garage am Wechmarer Ring ein Fahrrad klauten und später auf dem nahegelegenen Spielplatz zurückließen. Gegen diese Theorie spricht, dass zur gleichen Zeit aus einer benachbarten Garage ein Satz 16-Zoll-Sommerräder für einen 3er-BMW gestohlen wurden. Außerdem fehlen noch zwei weitere Fahrräder sowie zwei Bohrmaschinen aus einer Garage, die neben den erstgenannten Tatorten liegt. Die Polizei weist auf den bekannten Satz "Gelegenheit macht Diebe!" hin und rät, die Unterstände immer abzuschließen; in den meisten Garagen werden neben den Fahrzeugen auch Maschinen und Geräte gelagert, die für Diebe interessant sind. In den drei aktuellen Fällen bittet die Hanauer Kripo (06181 100-123) um Hinweise auf verdächtige Personen.

4. Einbruch am Nachmittag - Gründau-Lieblos

(iz) Die Zeit zwischen Hell und Dunkel nutzten am Dienstagnachmittag Diebe aus, um unbemerkt in ein Haus an der Straße "Im Euler" eindringen zu können. Die Ganoven knackten hierzu ein Kellerfenster auf und arbeiteten sich dann von Etage zu Etage vor. Bei der intensiven Absuche aller Räumlichkeiten stießen die Langfinger auf etwas Schmuck und sackten das Geschmeide ein, bevor sie das Weite suchten. Der Einbruch geschah zwischen 15 und 18.30 Uhr; Hinweise auf verdächtige Personen bitte an die Kripo in Gelnhausen (06051 827-0).

5. Apothekeneinbruch über Weihnachten - Gelnhausen

(iz) Mit einem Apothekeneinbruch während der zurückliegenden Feiertage muss sich derzeit die Gelnhäuser Kripo beschäftigen; der Tatort liegt in der Straße "Am Bocksborn". Dort hebelten die Diebe im Eingangsbereich die Glasschiebetür auf und machten sich dann recht zielgerichtet über die vorhandenen Registrierkassen her, um daraus das Wechselgeld zu klauen. Der Einbruch wurde am Dienstagmorgen entdeckt; Hinweise bitte an die Polizei-Rufnummer 06051 827-0.

6. BMW angefahren - Gelnhausen

(iz) Auf der Gutenbergstraße in Höhe des Hauses Herzbachweg 71 wurde am Dienstagvormittag ein geparkter blauer 5er-BMW angefahren und an vorderen linken Kotflügel beschädigt. Allerdings suchte der Verursacher des auf 1.500 Euro geschätzten Schadens das Weite und wird nun von der Polizei gesucht. Wer zwischen 7.30 und 13.30 Uhr etwas von der Unfallflucht mitbekommen hat, meldet sich bitte bei der Wache in Gelnhausen, Telefon 06051 827-0.

7. Pferde freigelassen und Zaun geklaut - Schlüchtern-Hohenzell

(iz) Grober Unfug, Diebstahl oder gezielte Sabotage - diese Frage stellt sich für die Polizei zu mehreren Vorfällen, die sich in den letzten Tagen auf einer Pferdekoppel in Hohenzell ereigneten. Dort wurden auf der "Säuwiese" an der verlängerten Zehntstraße mehrfach der Elektrozaun einer Weide geöffnet. Die dort stehenden drei Pferde machten sich jedes Mal davon und mussten, teilweise an einer befahrenen Straße laufend, wieder eingefangen werden. In der Nacht zum Donnerstag letzter Woche klauten unbekannte Diebe rund 200 Meter Zaunband sowie ein Dutzend der dazu gehörenden Ständer. Doch damit nicht genug: Beim letzten mutwilligen Freilassen der Tiere an Heiligabend schlossen die dafür Verantwortlichen auch noch das elektrische Weidezaungerät kurz und machten es dadurch unbrauchbar. Die Polizei ermittelt bereits und fragt nach Zeugen, die in diesem Bereich Auffälligkeiten beobachtet haben. Hinweise bitte an die Wache in der Lotichiusstraße (06661 9610-0).

8. Polizei sucht dunklen Fluchtwagen - Maintal-Hochstadt

(iz) Ein dahin rasender dunkler Wagen mit Stufenheck könnte in der Nacht zum Mittwoch in Hochstadt Fußgängern oder anderen Autofahrern aufgefallen sein. Es handelt sich um das Fluchtfahrzeug von Blitzeinbrechern, die gegen 2.25 Uhr den Zigarettenvorrat einer Tankstelle an der Bahnhofstraße klauten. Wie erste Ermittlungen der Polizei ergaben, hatten die beiden schwarz gekleideten Täter zunächst mit schwerem Werkzeug die Eingangstür zertrümmert und dann im Innenraum die Kippenschachteln in einen großen Beutel gepackt. Anschließend waren die Männer mit dem gefüllten Sack in ihr Fluchtauto gestiegen und schnell davongebraust. Hinweise auf die Kerle oder den gesuchten Wagen bitte an die Kripo in Hanau (06181 100-123) oder die Dörnigheimer Wache (06181 4302-0).

9. Nichts mitgenommen - Maintal-Dörnigheim

(iz) Als "Aktion Wasserschlag" könnte sich möglicherweise während der Feiertage für unbekannte Täter ein Einbruch in eine Lagerhalle an der Voltastraße entpuppt haben. Um in das Gebäude zu gelangen, hatten die Ganoven zunächst ein Loch in die Außenmauer geschlagen. Ob dann aber die dort gelagerten Sachen nicht ihren Erwartungen entsprachen oder sie einfach nur gestört wurden, ist nicht bekannt. Jedenfalls machten sich die Täter aus dem Staub, ohne das Gebäude betreten zu haben. Der Einbruch wurde am Dienstagvormittag entdeckt; wer zuvor im genannten Bereich verdächtige Personen gesehen oder Geräusche gehört hat, meldet sich bitte bei der Dörnigheimer Wache (06181 4302-0) oder der Hanauer Kripo (06181 100-123).

Offenbach, 28.12.2016, Pressestelle, Ingbert Zacharias

