POL-OF: Pressebericht Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 25.12.2016

Offenbach (ots) - Bereich Hanau

Unbekannte sprengen Geldautomaten - Bruchköbel

Heute Nacht, gegen 04.10 Uhr, wurde am Inneren Ring ein Geldautomat gesprengt. Obwohl erste Polizeistreifen in wenigen Minuten am Tatort waren und unverzüglich umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden, gelang den Tätern die Flucht. Auch eine Zeugin, die das Detonationsgeräusch gehört hatte und gleich darauf auf ihren Balkon ging, sah niemanden weglaufen oder -fahren. Nach bisherigem Kenntnisstand ist der Geldautomat durch Einleiten eines explosionsfähigen Gasgemisches gesprengt worden. Die Banditen erbeuteten mehrere Geldkassetten. Wieviel Bargeld ihnen dabei in die Hände fiel, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Der entstandene Sachschaden am Gebäude ist ebenfalls erheblich und liegt etwa im sechsstelligen Euro-Bereich. Der brennende Geldautomat konnte durch die Feuerwehr Bruchköbel schnell gelöscht werden; Personen wurden keine verletzt. Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen Zeugen, die die Tatverdächtigen oder das Fahrzeug vor bzw. nach der Tat beobachtet haben. Hinweise an die Polizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123.

Pkw gestohlen - Hanau

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag (23./24.12.) einen grauen VW Sharan mit HU-Kennzeichen. Das Fahrzeug stand in der Zeit zwischen 17 Uhr und 06.30 Uhr auf einem frei zugänglichen Parkplatz in der Büdinger Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 06181 100-123 entgegen.

Offenbach am Main,25.12.2016, Michael Schöfer PvD

