POL-OF: Pressemeldung Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 24.12.2016

Offenbach (ots) - Bereich Hanau

Streit zwischen zwei Familien eskalierte - Hanau

Zwischen zwei Familien ist heute Mittag, etwa gegen 12:40 Uhr, ein Streit in einem Einkaufsmarkt am Kurt-Blaum-Platz eskaliert. In diesem Zusammenhang wurden über den Polizeinotruf mehrere Schussabgaben in dem Markt gemeldet, so dass ein Großaufgebot an Polizeikräften in der Hanauer-Innenstadt unterwegs war. Nach ersten Erkenntnissen flüchtete ein Täter zu Fuß von dem Einkaufszentrum und konnte im Rahmen der intensiven Fahndung festgenommen werden. Unklar ist derzeit noch, warum es zu diesem Streit kam. Es konnten weder die gemeldeten Schüsse verifiziert werden noch wurden Personen verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen; Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach am Main,24.12.2016, Michael Schöfer PvD

