POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 24.12.2016

Wohnungseinbrecher in Nidderau-Windecken in die Flucht geschlagen

Bei dem Einbruch in ein Haus am Freitag, 23.12.2016, gegen 09:20 Uhr, in der Eugen-Kaiser-Straße, ertappte die Bewohnerin die beiden Täter auf frischer Tat. Die Einbrecher flüchteten aus dem Haus in unbekannte Richtung und wurden dabei möglicherweise von einer Frau begleitet, die "Schmiere gestanden" haben soll. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die in der betreffenden Wohngegend dunkel gekleidete Männer, etwa 180 cm groß, dunkler Bart, dunkler Hauttyp, sowie eine mit einem dunklen Mantel gekleidete Frau, die einen Koffer mit sich führte, gesehen haben. Die mutmaßlichen Täter können einzeln, zu zweit oder als Gruppe unterwegs gewesen sein. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181- 100 470 und auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

