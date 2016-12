POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 23.12.2016

Offenbach (ots) - Mutmaßliche Vergewaltiger in Untersuchungshaft genommen - Offenbach

(neu) Einen raschen Erfolg bei den Ermittlungen zu einer Vergewaltigung können Staatsanwaltschaft und Kripo in Offenbach vermelden: Am Donnerstag wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft zwei 19 und 22 Jahre alte Bulgaren in Untersuchungshaft genommen, gegen die ein dringender Tatverdacht besteht. Am 4. Dezember sollen die beiden in einer Parkanlage im Hessenring in Offenbach eine 35 Jahre alte Frau aus Neu-Isenburg vergewaltigt und geschlagen haben. Das Opfer war den Ermittlungen der Kripo zufolge an dem Abend mit einer Freundin unterwegs und hatte die Männer in einer Bar in der Innenstadt kennengelernt. Als sich die 35-Jährige kurz nach 3 Uhr alleine auf dem Heimweg machte, folgten ihr die Verdächtigen und sollen dann zudringlich geworden sein. Als zwei Passanten an der Stelle vorbeikamen, ließen die Männer ab und flüchteten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach, wurden die beiden am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Sie wurden im Anschluss in einer Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen zu diesem Artikel richten Sie bitten an den Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach, Herrn Homm unter der Rufnummer 069 8057-4100.

Offenbach, 23.12.2016, Pressestelle, Rudi Neu

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell