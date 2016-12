POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 23.12.2016

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

In eigener Sache:

Liebe Leserinnen und Leser unserer Polizeipresseberichte,

das Team der Polizeipressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen wünscht Ihnen und Ihren Familien eine Frohe Weihnacht.

Am Heiligen Abend sowie während der Weihnachtstage stehen Ihnen unsere Polizeiführer vom Dienst (PvD) für Presseauskünfte zur Verfügung. Am Dienstag (27.12.2016) ist die Pressestelle dann wieder zu den üblichen Dienstzeiten besetzt.

1. Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 52. KW

(fe) Das Polizeipräsidium Südosthessen veröffentlicht auf seiner Internetseite www.polizei.hessen.de/ppsoh wöchentlich geplante Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Die Auflistung ist nicht abschließend; Verkehrsteilnehmer sollten daher mit weiteren Geschwindigkeitskontrollen der einzelnen Reviere und Stationen rechnen. Im Jahr 2015 ereigneten sich im Polizeipräsidium Südosthessen insgesamt 13.608 Verkehrsunfälle. 24 Personen wurden dabei getötet und 537 Personen schwer verletzt. Überhöhtes oder nicht angepasstes Tempo war bei 380 Verkehrsunfällen mit Personenschaden ursächlich. Vergleichbare Aktionen, wie zum Beispiel der europaweite Blitz-Marathon, bei dem auch die Messstellen vorher veröffentlicht wurden, haben gezeigt, dass dadurch das Geschwindigkeitsniveau gesenkt werden kann. Mit dieser Maßnahme leistet das Polizeipräsidium Südosthessen dauerhaft einen weiteren Beitrag zur Verkehrssicherheit.

Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

27. Dezember 2016: B 44, Gemarkung Langen L 3209, Gemarkung Maintal

28. Dezember 2016: Neu-Isenburg, Gravenbruchring L 3328, Gemarkung Maintal

29. Dezember 2016: L3262, Gemarkung Neu-Isenburg K 872, Gemarkung Maintal

2. Automaten aufgebrochen - Offenbach

(neu) Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Wettbüro in der Innenstadt eingestiegen und haben dort Bargeld geklaut. Zwischen 23.20 Uhr und 9.40 Uhr knackten die Einbrecher die Eingangstür und brachen mehrere Automaten auf. Ebenso wurde eine Kasse geöffnet, in der sich Bargeld befand. Über die Höhe der Beute liegen noch keine genauen Erkenntnisse vor; den Sachschachaden schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet hat, wird um Anruf bei der Kripo Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 gebeten.

3. Wer sah den Straßenräuber? - Offenbach

(aa) Ein Jugendlicher wurde am Donnerstagnachmittag im Starkenburgring von einem etwa 18 Jahre alten Mann ausgeraubt. Gegen 17 Uhr befand sich das Opfer in Höhe des Krankenhauses im Bereich des dortigen Blumenladens. Der etwa 1,80 Meter große und dünne Räuber bedrohte ihn mit einem Schlagstock. Der Täter, der Geld und ein Handy erbeutete, hatte eine schwarze Jacke sowie einen schwarzen Kapuzenpullover an. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Wer sah die Unfallflucht? - Offenbach

(aa) Ein Opelbesitzer fand am Mittwochvormittag sein Auto mit demoliertem Kotflügel und kaputtem Scheinwerfer vor, als er gegen 11.30 Uhr zu seinem in der Steinheimer Straße geparkten Vectra kam. Er hatte den Opel am Vorabend in Höhe der Hausnummer 34 abgestellt. In der Zwischenzeit hat ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Vectra touchiert. Der Verursacher kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden von etwa 2.500 Euro und fuhr weiter. Nach ersten Erkenntnissen war er in einem weißen Fahrzeug unterwegs. Die Fluchtermittler der Polizei bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

5. Beinahe der Handtasche beraubt - Dietzenbach

(rk) Beinahe ihrer Handtasche beraubt wurde eine 18-Jährige am Donnerstag gegen 7.30 Uhr in der Birkenstraße. Der Räuber versuchte, die über den Arm hängende Tasche der Frau zu entreißen. Der Lebensgefährte der Dietzenbacherin bemerkte das Gezerre und wollte den Räuber stellen. Zwischen beiden entwickelte sich ein kurzes Gerangel, bei dem die Kapuze der Oberbekleidung des Räubers etwas riss. Der Mann flüchtete in Richtung Flurstraße. Er wird auf etwa 20 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß geschätzt. Bekleidet soll er mit einer dunklen Winterjacke, einer dunklen Hose und schwarzen Stoffhandschuhen gewesen sein. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, werden nun gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

6. Einbruch in der Donaustraße - Rödermark/Ober-Roden

(aa) Ein Portemonnaie mit Geld und verschiedenen Karten sowie Schmuck erbeuteten Einbrecher, die am Donnerstag in ein Einfamilienhaus an der Donaustraße eingestiegen waren. Die Diebe hatten zwischen 16.30 und 18 Uhr ein Fenster aufgehebelt und dann das Haus durchsucht. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

7. Erst ohne Sprit, dann Strafverfahren - Langen

(rk) Erst war "nur" der Tank leer und nun muss sich ein 37-Jähriger einem Strafverfahren wegen gleich mehreren Vorwürfen stellen. Dieser war am Donnerstag gegen 19 Uhr auf der Autobahn 661 in Richtung Offenbach unterwegs, als ihm der Sprit ausging und er auf dem Seitenstreifen sein Auto abstellte. Während er zu Fuß auf dem Seitenstreifen zur nächsten Tankstelle gehen wollte, stellte eine Polizeistreife den Mann fest. Eine Überprüfung des Mannes und seines Fahrzeugs ergab, dass dieser vermutlich keinen Führerschein besitzt und der Audi nicht zugelassen ist. Die Zulassungsplaketten hatte dieser zudem offenbar selbst "gebastelt" und auf die Kennzeichen geklebt. Da sich außerdem der Verdacht ergab, dass er den Wagen unter Drogeneinfluss gefahren hat, musste der Darmstädter eine Blutprobe abgeben und sich nun gleich mehreren Vorwürfen stellen.

Bereich Main-Kinzig

2. Taxifahrer bestohlen - Hanau

(neu) Die Polizei in Hanau fahndet nach zwei Männern, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Taxifahrer bestohlen haben. Gegen 3.30 Uhr ließen sich die beiden Unbekannten in die Willy-Brandt-Straße bringen. Beim Bezahlen griff einer der Diebe in die Börse des Fahrers und nahm rund 40 Euro heraus. Sein Komplize schnappte sich ein Handy, welches in der Mittelkonsole lag. Mit ihrer Beute konnten die beiden zu Fuß in Richtung Akademiestraße fliehen. Beide sollen etwa 20 Jahre alt, 1,78 Meter groß und von dünner Gestalt sein. Einer war komplett schwarz gekleidet gewesen sein und eine schwarze Basecap getragen haben; sein Begleiter hatte einen grauen Pullover und eine dunkle Jacke an. Hinweise nimmt die Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Spendenkasse geklaut - Hanau

(rk) Aus einer Kindertagesstätte in der Dresdner Straße entwendeten Einbrecher zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr, eine Spendenkasse. Wie sich die Täter Zutritt in das Gebäude verschafft hatten, steht derzeit noch nicht fest. Sie flüchteten nach gründlicher Durchsuchung der Räumlichkeiten mit dem Diebesgut. Wer etwas von dem Einbruch mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

4. Einbruch in Restaurant - Großkrotzenburg

(rk) Unbekannte sind am Donnerstag, zwischen 3 Uhr und 5.35 Uhr in ein Restaurant in der Bahnhofstraße eingestiegen. Die Einbrecher hebelten hierfür ein Fenster auf. Sie zerstörten die Alarmanlage und hebelten Automaten in dem Objekt auf. Mit dem Inhalt machten sie sich sodann aus dem Staub. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo (06181 100-123) zu melden.

5. "Müll" geklaut - Gelnhausen

(rk) Diese Diebe werden wahrscheinlich blöd aus der Wäsche gucken. Zwischen Mittwoch, 17.15 Uhr und Donnerstag, 12.30 Uhr, entwendeten Diebe mehrere Laptops aus einem Büro des Bauhofs in der Lagerhausstraße. Diese waren jedoch nur noch zur Entsorgung gelagert und funktionierten nicht mehr. Die Unbekannten hatten die Eingangstür aufgehebelt, nachdem sie zuvor an einem Fenster scheiterten. Sie flüchteten mit dem erbeuteten "Müll". Die Polizei interessiert sich dennoch für die Diebe und bittet deshalb Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich auf der Gelnhäuser Wache (06051 827-0) zu melden.

Offenbach, 23.12.2016, Pressestelle, Rudi Neu

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell