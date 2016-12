POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 21.12.2016

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Straßenräuber waren im Park - Offenbach

(aa) Zwei etwa 20 Jahre alte Straßenräuber haben am frühen Dienstagabend im Dreieichpark einem Fußgänger die Tasche entrissen. Gegen 18 Uhr traf der 26-Jährige auf das Duo: einer sprach und der andere rempelte ihn an. Der Offenbacher kam ins Straucheln. In diesem Moment schnappte sich ein Täter seine Umhängetasche, in der sich ein Pullover, eine Luftpumpe und Schlüssel befanden. Die Unbekannten flüchteten. Die Männer waren etwa 1,75 und 1,80 Meter groß und von dünner Statur. Der größere war komplett dunkel mit einer Kapuzenjacke bekleidet. Der Komplize hatte eine graue Jogginghose an und eine dunkle Kappe auf. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

2. Wer hat gezündelt? - Zeugen gesucht! - Offenbach

(aa) Unbekannte haben am Dienstagabend, gegen 22.15 Uhr, in der Darmstädter Straße eine Fußmatte vor einem Wohn- und Geschäftshaus angezündet. Durch das Feuer wurde die Eingangstür zu einer Praxis beschädigt; die Polizei schätzt den Schaden auf 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im Bereich der 10er-Hausnummern verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Wer hat den Unfallflüchtigen gesehen? - Offenbach

(aa) Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekanntes Fahrzeug in der Nacht zum Montag, zwischen 20.30 und 10.30 Uhr, in der Luisenstraße einen in Höhe der Hausnummer 70 geparkten Mitsubishi gerammt. An dem schwarzen Lancer ist nun der linke vordere Kotflügel verschrammt und eingedellt. Der Verursacher kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden von etwa 2.000 Euro und machte sich davon. Zeugen werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier (069 8098-5200) oder direkt bei den Fluchtermittlern unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

4. Hoher Schaden bei Unfallflucht - Dreieich

(rk) Einen hohen Schaden verursachte eine Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 12.45 Uhr in der Ohmstraße. Die Frau stieß nach ersten Einschätzungen der Polizei vermutlich beim Ausparken vor einem Geschäft für Tierbedarf gegen einen gegenüberliegenden Porsche Carrera und verursachte einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Anschließend fuhr die blonde Frau weiter. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen BMW Geländewagen mit "OF"- Kennzeichen handeln, der nun einen Schaden im Heckbereich haben dürfte. Wer Hinweise zu dem Fahrer oder dem Auto geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Neu-Isenburg (06102 2902-0) oder der Unfallfluchtgruppe in Langenselbold (06183 91155-0) zu melden.

5. Frau bei Unfall verletzt - Gemarkung Offenthal

(aa) Gut drei Stunden dauerte am Dienstagabend eine Vollsperrung auf der Bundesstraße 486, da gegen 18.20 Uhr zwischen Urberach und Offenthal zwei Autos zusammengestoßen waren. Ein 28-jähriger Audi-Lenker hatte die B 486 aus Richtung Urberach kommend befahren. Nach ersten Erkenntnissen war er in einer Kurve zu schnell und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem aus Offenthal kommenden Kia einer 25-Jährigen zusammen. Während der Schaafheimer offenbar unversehrt blieb, erlitt die junge Frau aus Eppertshausen leichte Blessuren. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 17.000 Euro. Die Bundesstraße wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr gereinigt.

6. Einbruch im Amselweg - Dietzenbach

(aa) Einbrecher haben am Dienstag im Amselweg ein Einfamilienhaus vom Keller bis zum Obergeschoss nach Wertsachen abgesucht. Die Täter stiegen zwischen 14.30 und 19.20 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in das Domizil. Noch steht nicht fest, was die Täter alles mitgenommen haben. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner oder Passanten, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

7. Die Polizei Dietzenbach sucht nach zwei Unfallflüchtigen - Rödermark

(rk) Gleich zwei Unfallflüchtige sucht die Polizei Dietzenbach, nachdem diese einen Sachschaden verursachten und sich aus dem Staub machten. In einem Fall handelt es sich um den Fahrer eines blauen Golf Cabrio. Dieser war am Montag gegen 12 Uhr in der Straße "Im Taubhaus" unterwegs, als er die Kontrolle des Fahrzeugs verlor und sowohl gegen ein Verkehrsschild als auch gegen einen Baum fuhr. Der Fahrer flüchtete. Er wird zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß, schlank sowie kurzhaarig beschrieben. Er soll mit einer braunen Jacke bekleidet gewesen sein. Außer ihm saßen noch drei andere Männer in dem Auto. An dem Verkehrsschild entstand Sachschaden von etwa 600 Euro. Im zweiten Fall soll am Dienstag zwischen 21.30 und 22 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Ober-Rodener Straße ein geparkter Astra beschädigt worden sein. Die Fahrerin eines schwarzen Golfs mit Darmstädter Zulassung stieß vermutlich beim Ausparken gegen das stehende Auto und fuhr davon. Hier wird der Schaden auf 1.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu den Personen oder Autos geben kann, wird gebeten, sich bei Polizeistation Dietzenbach unter 06074 837-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Audi-Fahrerin leicht verletzt - Hanau

(neu) Bei einem Spurwechselunfall ist am Mittwochmorgen im Stadtteil Wolfgang die Fahrerin eines Audi leicht verletzt worden. Gegen 8.15 Uhr war die Frau aus Richtung Kahl in Richtung Hanau unterwegs und wollte in Höhe der Rodenbacher Chaussee wegen einer Baustelle vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln, wo ein Lastwagen fuhr. Nach Einschätzung der Polizei erkannte die Frau die Baustelle zu spät und prallte beim Spurwechsel gegen den LKW. Bei dem Zusammenstoß wurde die 22-Jährige leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden; er dürfte nur noch Schrottwert besitzen. Der Brummi-Fahrer blieb hingegen unverletzt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro.

2. Trickdieb bestiehlt Frau - Hanau

(rk) Ein Trickdieb hatte am Dienstag gegen 21 Uhr eine Frau in Großauheim bestohlen. Die 45 Jahre alte Frau hatte zuvor in einer Bankfiliale in der Rochusstraße Geld abgehoben und war danach zu einer Bushaltestelle gegangen, wo sie der Dieb um eine Zigarette bat. Die Frau merkte später, dass ihr Portemonnaie fehlte. Der Dieb soll um die 1,80 Meter groß sein, braune Haare und eine schwarze oder dunkle Jacke getragen haben. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Handy geklaut - Hanau

(rk) Eine Gruppe von jungen Trickdieben war am Dienstag um 17.30 Uhr in der Langstraße aktiv. Vier Jugendliche lenkten das Personal eines Geschäfts ab, indes steckte der Fünfte ein IPhone ein. Anschließend verließ die Gruppe das Geschäft. Wer Hinweise zu der Bande geben kann, wird gebeten, sich auf dem Hinweistelefon der Kripo (06181 100-123) zu melden.

4. Hin und her um einen Weihnachtsbaum - Maintal

(neu) Nach einem längeren hin und her um einen Weihnachtsbaum hat ein bislang unbekanntes Pärchen einen Händler um mehrere hundert Euro betrogen. Die beiden Ganoven erschienen am Dienstagnachmittag an dem Verkaufsstand in der Wingertstraße und interessierten sich scheinbar für die Weihnachtsbäume. Nach einigem Suchen wählten sie einen Nadelbaum aus, der 50 Euro kosten sollte und bezahlten mit einem 500-Euro-Schein. Nachdem der Händler das Restgeld zurückgegeben hatte, entschied sich das Paar dann mehrfach für und gegen den Baum, wobei auch jedes Mal das Geld hin und her wechselte. Am Ende kam das Geschäft dann doch nicht zustande, worauf der Händler den 500-Euro-Schein wieder zurückgab. Erst nachdem das Gauner-Pärchen verschwunden war, bemerkte der Verkäufer, dass ihm mehrere hundert Euro Wechselgeld fehlten. Die beiden Trickbetrüger werden nun von der Polizei gesucht und wie folgt beschrieben: Die Frau ist etwa 50 Jahre alt und zirka 1,60 Meter groß. Sie hat schulterlange blonde Haare, sprach akzentfreies Deutsch und war dunkel gekleidet. Ihr Begleiter wird auf 55 Jahre geschätzt und ist 1,70 Meter groß. Er hat lichte dunkle Haare, sprach gebrochenes Deutsch und war ebenfalls dunkel angezogen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

5. Raubüberfall auf Supermarkt - Sinntal

(rk) Am Dienstag, gegen 19:50 Uhr, überfielen zwei Männer einen Supermarkt in der Schlüchterner Straße. Die Täter forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe von einer Kassiererin die Herausgabe des Kasseninhalts. Das Bargeld verstauten die Räuber in einen Jutebeutel und flüchteten. Die Männer sollen beide um die 20 Jahre alt sein; ein Täter sei über 1,90 Meter groß, der andere etwa 1,80 Meter. Der Größere war von schmaler Statur und komplett schwarz bekleidet. Der andere soll kräftig gewesen sein; er trug eine schwarze Jacke mit einem Schriftzug auf dem Rücken, eine schwarze Jeans und schwarze Schuhe. Beide waren mit schwarzen Hauben maskiert. Wer etwas von dem Überfall mitbekommen hat, möchte sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 melden.

Offenbach, 21.12.2016, Pressestelle, Rudi Neu

