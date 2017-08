POL-GI: Pressemeldungen vom 09.08.2017: Gewinnspielbetrüger gehen wieder leer aus - Taschendiebe lenken ab und schlagen zu

Gießen (ots) - Gießen: Wieder mal versuchter Gewinnspielbetrug

Und immer wieder versuchen es die sogenannten Gewinnspielbetrüger! Zuletzt zwischen Samstag und Mittwoch bei einer 59 - Jährigen in Gießen. Sie hatte gleich mehrere Telefonate von verschiedenen Anschlüssen bekommen. Dabei wurde ihr gesagt, dass sie einen Geldkoffer, in dem sich fast 50.000 Euro befinden, gewonnen habe. Um diesen Gewinn zu erhalten, müsse sie jedoch Notargebühren von 900 Euro überweisen. Sie könne den Betrag aber auch einen Vertreter des Notarbüros übergeben. Nachdem die Frau mehrfach ablehnte, meldeten sich die Unbekannten nicht mehr. Die Gießener Kripo rät, auf keinen Fall bei solchen Gewinnversprechen einen Betrag zu bezahlen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Taschendiebe in Gaststätte unterwegs

Offenbar abgelenkt und bestohlen wurde ein 58 - Jähriger am frühen Samstagmorgen in der Gießener Straße in Wieseck. Der Mann hatte eine Gaststätte besucht. Zwischen 03.30 und 03.40 Uhr hatte sich ein unbekanntes Pärchen neben ihm aufgehalten. Dabei wurde er offenbar abgelenkt und bestohlen. Mit dem Smartphone verschwanden die Unbekannten wenig später. Der Täter soll etwa 170 Zentimeter groß und ca. 30 Jahre alt sein. Er soll auffallend schlank und etwa 170 Zentimeter groß sein. Seine weibliche Begleitung soll etwa gleich alt und gleich groß sein. Auch soll sie sehr mager sein und eingefallene Wangen haben. Sie habe, so die zeugen, einen dunklen Teint und soll schwarze Netzstrümpfe und einen Rock getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Abgelenkt und bestohlen

Auf dem Gehweg in der Neuen Bäue wurde eine 38 - Jährige, die mit ihrem Sohn unterwegs war, von einem Unbekannten angesprochen, abgelenkt und bestohlen worden sein. Der Unbekannte griff in die mitgeführte Sporttasche, entwendete ein Portemonnaie und flüchtete. Er soll zwischen 165 und 170 Zentimeter groß sein und akzentfrei deutsch gesprochen haben. Er soll einen auffälligen Ziegenbart und zwei große weiße "Tunnel"-Ohrringe getragen haben. Die längeren Haare seien zur Site gekämmt worden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: In unverschlossenes Auto gegriffen

Dank eines Zeugenhinweises konnten drei Personen nach einem Diebstahl am Mittwoch, gegen 04.00 Uhr, im Wiesecker Weg schnell geschnappt werden. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie sich drei Personen an einem BMW zu schaffen machen. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug gar nicht verschlossen war und dass die Diebe ein Etui entwendet hatten. Bei einem der Täter handelt es sich um einen 16 - Jährigen aus Gießen. Alle drei Personen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Unfallflucht auf der A 485

Nach einem silberfarbenen Ford B-Max oder C-Max, an dem sich LDK-Kennzeichen befanden, sucht die Autobahnpolizei in Mittelhessen. Der Fahrer des PKW war am Samstag, gegen 10.40 Uhr, an der Anschlussstelle Ursulum in Richtung Marburg auf die Autobahn 485 gefahren. Beim Auffahren beachtete er offenbar nicht die Vorfahrt eines 27 - Jährigen aus Frankfurt. Der Frankfurter wich aus und prallte mit seinem PKW gegen das Auto einer 48 - Jährigen aus Wetzlar. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Der Schaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Der ebenfalls an dem Unfall beteiligte Fahrer des silberfarbenen Ford fuhr aber weiter und beging eine Unfallflucht. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter der Rufnummer 06033 - 9930.

Wettenberg: Auto beschädigt

In der Hauptstraße in Krofdorf-Gleiberg haben Unbekannte am Dienstag, zwischen 10.30 und 11.30 Uhr, einen dort abgestellten VW Polo beschädigt. Die Täter hatten das Auto an der vorderen linken Seite zerkratzt und einen Schaden von etwa 1.200 Euro verursacht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755

Lich: Offenbar mit Luftdruckwaffe oder Zwille Fenster der KiTa zerstört

Einen Schaden von mehreren Hundert Euro haben Vandalen zwischen Freitag und Montag an einer KiTa in der Münzenberger Straße in Eberstadt angerichtet. Die Unbekannten hatten dem Spurenbild nach mit einer Luftdruckwaffe oder einer Zwille auf ein Fenster geschossen. Dabei wurde das Fenster zerstört. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Linden: Werkzeuge und Mountainbike entwendet

In der Bahnhofstraße haben Unbekannte am Montag, zwischen 05.30 und 06.50 Uhr, aus einem Lagerraum in der Bahnhofstraße in Großen-Linden ein Mountainbike und mehrere Werkzeuge und Maschinen entwendet. Dabei entstand ein Schaden von etwa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

