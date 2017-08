POL-GI: Pressemeldungen vom 08.08.2017: Angetrunkene Radfahrerin - Mehrfach auf Gegenfahrbahn - Zehn LKW Reifen weg

Gießen (ots) - Gießen: Angetrunkene Fahrradfahrerin

In der Bootshausstraße kam es am Montag, gegen 21.30 Uhr, zu einem Unfall, bei dem eine beteiligte 26 - jährige Radfahrerin offenbar erheblich angetrunken war. Die Gießenerin war mit ihrem Rad auf einem Parkplatz gegen einen geparkten Seat Toledo gefahren und hatte dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro verursacht. Bei der Unfallaufnahme stellte es sich heraus, dass sie zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen Wert von etwa 2,3 Promille. Die Folge war eine Blutentnahme. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Langgöns: Offenbar mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen

Am frühen Sonntagmorgen kam ein 38 - Jähriger mit seinem PKW offenbar zwischen Langgöns und Leihgestern mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Sehr wahrscheinlich gefährdete er dabei auch entgegenkommende Fahrzeuge. Eine Streife konnte den offenbar angetrunkenen Mann anhalten und kontrollieren. Dabei stellte es sich bei einem Alkoholtest heraus, dass er etwa 2 Promille hatte. Die Überprüfungen ergaben auch, dass er keinen Führerschein hat. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Zeugen, die am Sonntag, gegen 00.30 Uhr, von dem PKW der Marke Fiat gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Laubach: Einbrecher erbeuten unter andere zehn LKW Reifen

Auf einem Gelände einer Baufirma in der Philipp-Reis-Straße in Laubach erbeuteten Langfinger in der Nacht zum Montag gleich mehrere Sachen. Die Täter hatten ein Schloss beschädigt, um auf das Grundstück zu kommen. An einer Halle brachen sie danach ein Tor auf und entwendeten daraus die Reifen des LKW, mehrere Baumaschinen sowie ein Kinder - Quad. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Scheibe eines Handyladens eingeschlagen

Am Kreuzplatz haben Unbekannte zwischen Montag, 19.00 Uhr, und Dienstag, 04.50 Uhr, mehrere Smartphones aus einem Handyladen entwendet. Die Unbekannten hatten mit einem Stein die Schaufensterscheibe eingeschlagen und zugegriffen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Angerunken auf dem Hoverboard unterwegs

Ein 25 - Jähriger wurde von einer Streife am Dienstag, gegen 02.15 Uhr, am Ludwigsplatz in Gießen überprüft. Dabei stellte es sich heraus, dass der Gießener auf einem Hoverboard angetrunken unterwegs war. Er musste mit zur Blutentnahme. Auch laufen Überprüfungen hinsichtlich einer Fahrerlaubnis und eines Versicherungsschutzes. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Mit Kanaldeckel PKW Scheibe eingeworfen

In der Licher Straße haben Unbekannte einen Kanaldeckel dazu benutzt, um eine Seitenscheibe eine dort abgestellten VW Golf einzuwerfen. Die Unbekannten hatten damit einen Schaden von mehreren Hundert Euro angerichtet. Entwendet wurde offenbar nichts. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Einbrecher in der Sudetenlandstraße unterwegs

Nur wenig Bargeld haben Einbrecher in der Nacht zum Dienstag aus einem Geschäft in der Sudetenlandstraße mitgehen lassen. Die Diebe hatten ein Fenster aufgebrochen und danach den Innenraum und den Verkaufsraum durchsucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Linden: Eindringling festgenommen

Ein 45 - Jähriger hat am Sonntag, gegen 00.20 Uhr, offenbar einen Einbruch in eine Gartenhütte in der Jägerschneide in Großen-Linden begangen. Der Unbekannte war Zeugen aufgefallen. Nachdem die Polizei informiert wurde, stellte es sich heraus, dass der Mann offenbar in die Gartenhütte eingedrungen war. Der Lindener wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Wettenberg: Gegen Schild gefahren

Einen Schaden von etwa 1.500 Euro hat ein Unbekannter am letzten Wochenende auf einem Tankstellengelände in der Straße Am Augarten in Krofdorf-Gleiberg angerichtet. Dabei wurde ein Schild beschädigt. Nach dem Unfall fuhr der Verursacher einfach davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Grünberg: 14 Rundballen entwendet

Mit 14 Strohballen verschwand jemand zwischen Freitagabend und Samstagmorgen von einer Wiese bei Stockhausen. Sehr wahrscheinlich hatte der Unbekannte entsprechendes Gerät dabei, um die schweren Rundballen abzutransportieren. Zeugen konnten in der Nähe einen verdächtigen Traktor der Marke John Deere sehen. An diesem Traktor befand sich ein Kennzeichen mit den Anfangsbuchstaben VB (Vogelsbergkreis). Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Lich: Viel an LKW ausgebaut

In der Straße Im Löchel haben Langfinger zwischen Montag und Dienstag einige Sachen von einem Laster ausgebaut und entwendet. Neben der Tankfüllung wurden auch Scheinwerfer, Rücklichter und die Seitenverkleidung mitgenommen. Der Wert der Sachen beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

