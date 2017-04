POL-GI: Pressemeldungen vom 08.02.2017: Busfahrer geschlagen - Unfallflucht

Gießen (ots) - Übels beschimpft und geschlagen wurde ein 54 - Jähriger Busfahrer am Montag, gegen 16.00 Uhr, in einem Linienbus im Bereich der Richard-Wagner-Straße. Ein Fahrgast hatte die Linie 13 am "Dialysezentrum" bestiegen. Nach der Haltestelle "Max-Reger-Straße" beschimpfte der Unbekannte den Busfahrer, da er offensichtlich dort aussteigen wollte. Obwohl er den Unbekannten anschließend zum Aussteigen aufforderte, bleib der Mann im Bus und beleidigte ihn auch wegen seiner dunklen Hautfarbe. Später schlug der Unbekannte noch mit der Faust gegen den Kiefer des Busfahrers und rannte davon. Der Unbekannte soll zwischen 50 und 60 Jahre alt und zwischen 175 und 180 Zentimeter groß sein. Er soll kräftig sein, schwarz gewellte Haare und einen dunklen Teint haben. Dazu soll er einen auffälligen langen schwarzen Stoffmantel und einen schwarzen Stoffhut getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Linden: Unfallflucht in Großen-Linden

Der schwarze VW Polo 6R war am Dienstag, zwischen 12.20 und 15.20 Uhr, auf der Parkfläche vor dem Anwesen Rübenauer Straße 7, in Linden abgestellt. Dort wurde der Pkw von einem bislang unbekannten Fahrzeug am hinteren, linken Radkasten beschädigt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer hatte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt und einen Schaden in Höhe von etwa 200, Euro am Polo hinterlassen. Hinweise erbittet die Polizei in Gießen unter 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

