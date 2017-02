POL-GI: Pressemeldungen vom 03.02.2017: Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen - Dieb in Krankenhäusern unterwegs

Gießen (ots) - Gießen: 34 -Jähriger nach Fahrraddiebstahl in der Frankfurter Straße festgenommen

Durch einen wertvollen Hinweis von Zeugen konnte die Polizei am Freitag, gegen 00.20 Uhr, einen mutmaßlichen Fahrraddieb erwischen. Zunächst hatten die Zeugen die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass sich zwei Personen auffällig in der Nähe eines Lebensmittelmarktes verhalten. Bei der kurz danach durchgeführten Kontrolle konnte ein 34 - Jähriger aus Reiskirchen angetroffen werden. Bei der Überprüfung des von ihm mitgeführten Fahrrades stellte es sich heraus, dass das Trekkingrad vermutlich kurz zuvor in der Frankfurter Straße entwendet wurde. In der Nähe konnten die Beamten noch ein durchtrenntes Fahrradschloss auffinden und sicherstellen. Der Mann wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Dieb im Krankenhaus

In einem Krankenhaus in der Paul-Zipp-Straße hatte es ein Unbekannter auf ein Smartphone eines Patienten abgesehen. Der Täter wurde durch Zeugen gesehen, als er am Donnerstagnachmittag das Zimmer verließ. Er soll etwa 180 Zentimeter groß und ca. 30 Jahre alt sein. Er habe, so die Zeugen, kurze blonde Haare und soll einen dunklen Pullover sowie eine blaue Jeans getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Gebiss geklaut

In einem Krankenhaus in der Wilhelmstraße hatten es Langfinger am Donnerstagmittag auf ein Gebiss abgesehen. Die Unbekannten hatten offenbar ausgenutzt, dass ein 59 - Jähriger vor einer Operation sein Gebiss im Nachttisch ablegen musste. Als der Mann wieder zurück auf dem Zimmer war, fehlte das Gebiss. Der Wert liegt bei etwa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Profilzylinder einer Wohnungstür abgebrochen

Im Eichendorffring sind Unbekannte zwischen Dienstag und Donnerstag in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter waren offenbar unbemerkt in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses gelangt. Anschließend brachen sie den Profilzylinder ab und durchsuchten die Wohnung. Offenbar wurde aber nichts entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Linden: Vergeblich gehebelt

In der Siemensstraße in Großen-Linden haben Unbekannte versucht, in eine Bäckerei einzudringen. Hebelmarken konnten am Donnerstagmorgen an der Tür festgestellt werden. Möglicherweise hatten die Unbekannten in der Nacht zuvor erfolglos an der Tür gehebelt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Offenbar parkendes Auto übersehen

In der Wißmarer Straße hat ein 35 - Jähriger aus Lollar am Mittwoch, gegen 17.45 Uhr, offenbar ein parkendes Auto übersehen. Der Mann war mit seinem VW Golf in Richtung Odenhäuser Straße unterwegs. Auf dieser Strecke fuhr der PKW gegen einen dort geparkten Mazda 2. Durch die enorme Wucht wurde dieses Auto noch gegen eine Hauswand geschoben. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Grünberg: Taschendiebe im Discounter

Aus der Handtasche haben Unbekannte am Donnerstag, gegen 14.30 Uhr, die Geldbörse einer 68 - Jährigen entwendet. Die Täter hatten die Frau offenbar während ihres Discounterbesuches beobachtet. Neben Bargeld befanden sich auch verschiedene Karten darin. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Biebertal: Suchmaßnahmen in Rodheim-Bieber

Mit einem Hubschrauber, sogenannten Mantrailer-Hunden und mehreren Streifenwagen suchte die Polizei in der Nacht zum Freitag nach einem 34 - Jährigen. Der Mann war im Laufe des Donnerstags als vermisst gemeldet worden. Bislang haben sich jedoch keine Hinweise auf einen Aufenthaltsortes des Mannes ergeben. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Unfallflucht im Röderring

Sehr wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken wurde ein Ford Focus in der Nacht zum Mittwoch im Röderring beschädigt. Der Unbekannte hatte einen Schaden von etwa 500 Euro an der vorderen linken Seite verursacht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Gießen, übermittelt durch news aktuell