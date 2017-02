POL-GI: Pressemeldungen vom 01.02.2017: Einbrecher verfolgt - Dreister Diebstahl - Schlägerei vor Sportsbar

Gießen (ots) - Gießen: Einbrecher vom Bewohner gestört

Überrascht wurde ein Einbrecher am Dienstag, gegen 20.00 Uhr, in der Straße Sellnberg in Gießen. Ein Bewohner des Einfamilienhauses war zurückgekehrt, als der Unbekannte sich gerade in einem Zimmer zu schaffen machte. Der Täter flüchtete danach über eine angrenzende Grünanlage in unbekannte Richtung. Zeugen konnten ihn noch bis in die Höhe der Hochhäuser in der Eichgartenallee verfolgen. Der Täter, der offenbar mehrere Bankkarten und ein Handy mitgenommen hatte, soll etwa 28 Jahre alt und 185 Zentimeter groß sein. Zeugen konnten hellblonde Haare erkennen. Zudem soll er eine beige Jacke getragen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Biebertal: Dreister Diebstahl in Rodheim-Bieber

In der Hauptstraße kam es am Dienstag, gegen 18.45 Uhr, zu einem dreisten Diebstahl zum Nachteil einer 60 - Jährigen aus Wettenberg. Die Frau war mit ihrem PKW unterwegs, als ein Unbekannter die Beifahrertür öffnete und die Handtasche, die auf dem Beifahrersitz lag, wegnahm. Anschließend rannte der Dieb in Richtung Schwimmbad davon. Er soll etwa 175 Zentimeter groß und kräftig sein. Offenbar trug er eine Art Motorradhaube. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Eingeschlagen und eingetreten

Vor einer Sportsbar in der Marktstraße in Gießen hat ein Unbekannter einen 29 - Jährigen aus Wetzlar niedergeschlagen. Offenbar hatte der Geschädigte in der Bar bereits Streit mit einem Gast und einer "Bedienung". Vor der Gaststätte soll der Täter dann auf den Zeugen eingeschlagen und, als er auf dem Boden lag, eingetreten haben. Der Täter soll, so Zeugen, aus Eritrea stammen und eine Glatze haben. Er wird auf 30 bis 35 Jahre geschätzt und soll schlank sowie 180 Zentimeter groß sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Vandalen im Schiffenberger Weg unterwegs

Am Mittwoch, gegen 01.40 Uhr, sollen zwei Männer im Alter von etwa 30 Jahren an einem dort abgestellten PKW den Außenspiegel abgetreten haben. Zeugen konnten mitteilen, dass beide zwischen 170 und 180 Zentimeter groß sein und eine kräftige Figur haben sollen. Einer von beiden soll eine rote Basecap getragen haben. Auch soll jemand mit einer Jeansjacke mit Kragenbesatz bekleidet gewesen sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Kinderwagen mit Stehboard weg

Am Montagnachmittag haben Langfinger im Seltersweg einen Kinderwagen der Marke ABC entwendet. Der schwarze Kinderwagen, an dem auch ein sogenanntes Stehboard installiert war, hat einen Wert von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Grüner Mercedes beschädigt

Ein grüner Mercedes wurde am Mittwoch, 26.01.17, zwischen 09.30 Uhr und 11.30 Uhr, am linken Fahrbahnrand der Lonystraße durch ein anderes Fahrzeug an der hinteren rechten Seite beschädigt. Der Schadensverursacher entfernte sich anschließend unerlaubterweise von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 750,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Gießen unter der Ruf-Nr. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Kupferleiter aus Sudhaus entwendet

Vom Gelände einer ehemaligen Brauerei im Teichweg in Wieseck haben Diebe vor einigen Tagen eine Kupferleiter entwendet. Die Diebe waren dazu in einen Kupferkessel geklettert. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lich: Fahrer eines Audi Q5 gesucht

Ein 19-Jähriger befuhr am Dienstag, gegen 19.30 Uhr, die Landstraße aus Richtung Lich kommend in Richtung Nieder-Bessingen. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Landstraße in entgegengesetzter Richtung und kam in einer dortigen leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 19-Jährige nach rechts aus und streifte die Leitplanke. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Audi Q5 gehandelt haben. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

