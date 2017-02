POL-GI: Pressemeldung vom 01.02.2017: Gießen: Kripo warnt vor falschen Polizeibeamten

Gießen (ots) - Nach mehreren Anrufen im Stadtgebiet Gießen warnt die Gießener Kriminalpolizei vor falschen Polizeibeamten. Die Masche ist nicht neu und ereilt den Gießener Bereich in unterschiedlichen Abständen immer wieder.

So hatte beispielsweise eine 81 - Jährige aus Wieseck am Mittwochmittag einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten aus Darmstadt erhalten. Dieser hatte der Frau am Telefon mitgeteilt, dass man gerade einen Einbrecher geschnappt habe. Bei diesem Mann wurde ein kleines Notizbuch, in dem der Name der Gießenerin vermerkt war, sichergestellt. Der "falsche" Beamte machte der ahnungslosen frau Angst und gab an, dass er davon ausgeht, dass es die Einbrecher bald auf ihre Wohnung in Gießen abgesehen haben. Er bat darum, dass sie einem Beamten, der bald bei ihr erscheint, ihr Geld geben soll. So könnte der Diebstahl vermieden werden.

Die Frau reagierte jedoch richtig und rief unter der ihr bekannten Telefonnummer bei der Gießener Polizei an. Dort gingen heute bereits mehrere solcher Anrufe ein. Erfolgreich waren die Betrüger bislang noch nicht. Die Kriminalpolizei in Gießen geht jedoch davon aus, dass es die Betrüger weiter versuchen werden.

Die Kripo warnt vor solchen Anrufern und gibt folgende Hinweise, damit die Bürgerinnen und Bürger nicht auf diese Masche hereinfallen:

a) Geben Sie niemals persönliche Daten, Informationen oder Angaben zu Wertsachen an fremde Personen weiter, erst recht nicht am Telefon.

b) Bitten Sie den Anrufer, in einigen Minuten selbst zurückzurufen. Vergleichen Sie dann die erhaltende Telefonnummer mit der Ihrer örtlichen Polizeistation. Rufen Sie bei Ihrer zuständigen Polizeistation an und fragen, ob der Ihnen geschilderte Sachverhalt dort tatsächlich bekannt ist

c) Reden Sie mit Freunden und Familienmitgliedern über solche Maschen oder konkret über erhaltene Anrufe. Falls die Betrüger es geschafft haben, Sie zu verunsichern, fällt der Trick vielleicht einem Freund oder Familienmitglied auf, welche Sie dann vor Schlimmeren bewahren kann.

d) Lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen

e) Geben Sie niemals Wertsachen an Personen heraus, welche Sie nicht persönlich kennen. Lassen Sie sich dabei nicht auf Äußerungen ein, dass die fremde Person der leitende Ermittler in einem Strafverfahren oder der angeblich beste Freund eines Enkels ist. Wenn Sie die Person nicht selber kennen, gibt es keinerlei Wertsachen Bleiben Sie skeptisch und vorsichtig

Die Polizei Hessen nimmt den Bürgern niemals ihre Wertsachen ab, um damit eine Straftat zu verhindern! Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Gießen, übermittelt durch news aktuell