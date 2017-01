POL-GI: Pressemeldungen vom 30.01.2016: Mit Messern verletzt - Drogen genommen - Stein auf den Kopf bekommen

Gießen (ots) - Gießen: Polizeieinsatz in der Asylunterkunft

Mit mehreren Streifenwagen rückte die Polizei am Samstag, gegen 20.00 Uhr, in die Erstaufnahmeeinrichtung im Meisenbornweg an. Offenbar hatten sich ein 24 - Jähriger aus Somalia und ein 18 - Jähriger aus Algerien bereits am Bahnhof in Gießen in die Haare bekommen. Wenig später eskalierte der Streit offenbar in der Unterkunft, als der 24 - Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer im Gesicht verletzte. Nach diesem Angriff soll der 18 - Jährige dann ebenfalls ein Messer geholt und den 24 - Jährigen im Gesicht verletzt haben. Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet. Beide Personen wurde vorläufig festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: 27 - Jähriger bekommt Stein auf den Kopf

Obwohl er nur schlichten wollte, bekam ein 27 - Jähriger am Samstag, gegen 22.30 Uhr, in der Bahnhofstraße unvermittelt einen Stein auf den Kopf. Er hatte beobachtet wie mehrere Personen unmittelbar vor einem Dönerladen in Streit gerieten. Als er dazwischen ging, um zu schlichten, schlug einer der Beteiligten ihm den Stein auf den Hinterkopf. Danach rannte der Täter in eine nahegelegene Sportsbar und anschließend über die Fußgängerbrücke in Richtung Alter Wetzlarer Weg. Der Täter soll arabisch gesprochen haben und eine rote Jacke und eine Kappe getragen haben. Sein Alter wird auf 20 bis 25 Jahre geschätzt. Er soll etwa 175 Zentimeter groß und schlank sein. Auffallend sei auch die kurze seitliche Rasur. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: 25 - Jähriger offenbar unter dem Einfluss von Drogen unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle, die am Sonntag, gegen 19.45 Uhr, im Schiffenberger Weg stattfand, wurde ein 25 - Jähriger Autofahrer überprüft. Dabei stellte es sich heraus, dass der Mann zuvor Drogen zu sich genommen hatte. Ein erster Test verlief positiv. Die Folge war eine Blutentnahme. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht unterhalb der Domäne Schiffenberg

Ein schwarzer Mercedes-Daimler Kleinbus der V-Klasse wurde zwischen dem Samstag, 19.30 Uhr, und dem Sonntag, 17.00 Uhr, auf dem obersten, unbefestigten Parkplatz, unterhalb der Domäne Schiffenberg, durch ein unbekanntes Fahrzeug am hinteren rechten Radkasten, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Der Schadensverursacher entfernte sich anschließend unerlaubterweise von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 500,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Gießen unter der Ruf-Nr. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Kabel entwendet

Knapp 50 Meter Starkstromkabel haben unbekannte Diebe am letzten Wochenende von einer Baustelle in der Straße Lärchenwäldchen entwendet. Die Täter hatten eine Bau - Tür aufgebrochen und die Sachen aus dem Mehrfamilienhaus entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: 21-Jähriger auf dem Elefantenklo angegriffen

Aus einer Gruppe von sechs Personen wurde ein 21 - Jähriger am frühen Sonntagmorgen attackiert. Der Mann war gegen 02.45 Uhr "auf dem Elefantenklo" unterwegs, als ihm die Unbekannten ins Gesicht schlugen. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas davon mitbekommen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Mit Bargeld, Münzen und Schmuck verschwanden Einbrecher zwischen Donnerstag und Sonntag aus einem Mehrfamilienhaus im Helene-Weber-Weg in Gießen. Die Unbekannten hatten eine Terrassentür aufgebrochen und mehrere Zimmer in der Wohnung durchsucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Staufenberg: Receiver und Münzen entwendet

In der Marktstraße in Staufenberg haben Unbekannte zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen Münzen und einen Receiver entwendet. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen, um in den Imbiss zu kommen. In dem Innenbereich wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Hungen: Auto aufgebrochen

In der Friedensstraße haben Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagmorgen einen Nissan Quashqai aufgebrochen. Die Unbekannten hatten es auf einen Geldbörse und einen Schlüsselbund abgesehen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Wettenberg: PKW mit roten Kennzeichen begeht Unfallflucht

In der Straße "Schaal" kam es am Samstag, gegen 21.40 Uhr, zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter hatte beim Ausparken auf dem Parkplatz einer Schule einen Opel Astra Kombi beschädigt. Nach dem Unfall, so Zeugen, stieg der Fahrer, der in einem größeren dunklen PKW unterwegs war, aus. Obwohl er nach dem Schaden schaute, fuhr er anschließend davon. Der Verursacher soll etwa 190 Zentimeter groß sein und wahrscheinlich einen Mantel getragen haben. An seinem PKW sollen sich rote Schilder mit dem Kürzel GI befunden haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Wettenberg: Unfallflucht in Wißmar

Ebenfalls 500 Euro hoch ist der Schaden, den ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag in der Eckstraße an einem dort abgestellten Ford Fiesta verursachte. Der Unbekannte war nach dem Unfall einfach davon gefahren. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Staufenberg: Außenspiegel gegen Außenspiegel

Am Freitag, gegen 07.20 Uhr, kam es auf der Landesstraße 3146 zwischen Allendorf Lumda und Treis zu einem Unfall zwischen zwei PKW. Eine Autofahrerin aus Allendorf war aus Richtung Treis gekommen. Offensichtlich fuhr der PKW, welcher der 19 - Jährigen entgegen kam, zu weit in der Mitte unterwegs. Nach dem Unfall fuhr der PKW einfach davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Jörg Reinemer Pressesprecher

