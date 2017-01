POL-GI: Pressemeldungen vom 27.01.2017: Auch heute Suche nach 88-Jährigem - Ladendieb erwischt

Gießen (ots) - Lich: Suche nach 88 - Jährigem

Auch am heutigen Freitag rückt die Polizei mit einem größeren Aufgebot nach Lich an, um den seit Dienstag vermissten Otto Bellof zu suchen. Dabei suchen die Beamten verschiedene Bereiche im Licher Stadtgebiet und im Umland ab. Der 88 - Jährige war am Dienstagabend verschwunden. Zeugen hatten ihn am Abend noch in der Nähe des Golfplatzes gesehen. Auf die bisherigen Pressemeldungen wird hingewiesen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Ladendiebe im Einkaufscenter

In einem Einkaufscenter in der Ferniestraße konnte am Donnerstag, gegen 14.15 Uhr, ein mutmaßlicher Ladendieb geschnappt werden. Zunächst hatten zwei Personen den Markt betreten und Waren im Wert von etwa 100 Euro in einen Korb gelegt. An der Kasse lenkten sie die Angestellten ab und versuchten mit den Waren, die sie zwischenzeitlich in einem Rucksack verstaut hatten, zu flüchten. Dem Ladendetektiv, der den Diebstahl beobachtet hatte, konnte einen Verdächtigen, einen 27 -jährigen Asylbewerber aus Albanien, festnehmen. Die zweite Person konnte flüchten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Discountmarktes

Einen Schaden von 2.000 Euro angerichtet und eine Unfallflucht begangen hat ein Unbekannter am Mittwoch, zwischen 15.10 und 16.00 Uhr, im Oberlachweg in Wieseck. Der Verursacher fuhr offenbar beim Ein-oder Ausparken gegen den dort abgestellten Fiat Panda. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht im Kiesweg

Bei etwa 2.500 Euro liegt der Schaden, den ein Unbekannter am Dienstag, zwischen 07.30 und 16.40 Uhr, im Kiesweg in Gießen verursacht hat. Der Unbekannte war gegen einen in einer Parkbucht abgestellten Mazda gefahren. Nach dem Unfall fuhr der Verursacher einfach davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Unfallflucht in der Alicenstraße

Am Montag, zwischen 08.45 Uhr und 17.00 Uhr, kam es in der Alicenstraße, in Höhe der Hausnummer 22, zu einer Unfallflucht. Dabei wurde der rechte Außenspiegel eines geparkten Pkw touchiert und beschädigt. Das verursachende Fahrzeug verließ unerlaubt den Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Gießen unter der Ruf-Nr. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Streit unter Brüdern in der Bahnhofstraße

In einem Dönerladen und in einer Spielothek hatten sich am Donnerstag, gegen 19.00 Uhr, zwei Brüder im Alter von 41 und 44 Jahren in die Haare bekommen. Dabei soll einer der beiden Männer sogar ein Messer in der Hand gehabt haben. Es wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gefertigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Scheibe eingeschlagen

In der Lonystraße haben Diebe offenbar mitbekommen, dass ein Autofahrer einen Rucksack im Auto verstaut hatte. Die Unbekannten hatten am Donnerstag, zwischen 17.00 und 18.00 Uhr, eine Seitenscheibe des Ford eingeschlagen und zugegriffen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Wettenberg: Diebe stehlen Inhalt der Vereinskasse

Am vergangenen Freitag kam es in einer Gaststätte in der Forsthausstraße in Wißmar offenbar zu einem Diebstahl. Unbekannte hatten in einem unbeobachteten Moment die Vereinskasse entwendet. Später wurde die geleerte Kasse in der Nähe wieder aufgefunden. Dem Verein fehlen nun 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Linden: Sattelzug gesucht

Entlang der A 45 hat ein Sattelzug am Dienstnachmittag bei Linden Teile einer Baustelleneinrichtung beschädigt. Der Laster war in Richtung Dortmund unterwegs und war im Bereich des Gießener Südkreuzes im Bereich einer Baustelle nach rechts gekommen. Dabei beschädigte er Teile der Baustellengegenstände. Anschließend gelang es dem Fahrer, den Laster wieder unter Kontrolle zu bringen. Er fuhr dann offenbar noch den nächsten Parkplatz "Pfaffenpfad" an und flüchtete. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter der Rufnummer 06033 - 9930.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Gießen, übermittelt durch news aktuell