POL-GI: Pressemeldungen vom 26.01.2016: Diebe nach Zeugenhinweis festgenommen - Polizei sucht weiter nach 88-Jährigem in Lich

Gießen (ots) - Staufenberg: Diebe festgenommen - Offenbar mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Durch einen wertvollen Hinweis eines Zeugen konnten Polizeibeamte am Donnerstag, gegen 04.20 Uhr, zwei mutmaßliche Diebe festnehmen. Der Mitteiler hatte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen verständigt und gesagt, dass zwei Personen an diesem frühen Donnerstagmorgen in der Didierstraße in Mainzlar offenbar gerade ein Auto aufbrechen. Aufgrund der guten Beschreibung konnten Polizisten wenig später zwei Verdächtige, auf die die Beschreibung zutraf, im Bereich des Palettenwegs festnehmen. Dabei handelt es sich um zwei 17 - Jährige. Bei den anschließenden Ermittlungen und Befragungen stellte es sich heraus, dass die beiden Jugendlichen offenbar für insgesamt drei Autoaufbrüche in Frage kommen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Lich: Polizei sucht weiter nach 88 - Jährigem

Auch am heutigen Donnerstag werden die Suchmaßnahmen nach dem 88 - jährigen Otto Bellof fortgesetzt. Der in Lich wohnende Mann wird seit Dienstagabend vermisst. Herr Bellof ist orientierungslos und war an diesem Abend zu Fuß unterwegs. Er ist ca. 160 cm groß und schlank, hat weiße Haare und führt einen Gehstock mit sich. Er ist mit einer hellen Cordhose sowie einem schwarzen Parker bekleidet. Zudem trägt er eine Batschkappe. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Sprinter entwendet

Zwei weiße Sprinter wurden zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag von einem Firmengelände im Wellersburgring in Wieseck entwendet. Die Unbekannten hatten die Kastenwagen offenbar gewaltsam geöffnet und kurzgeschlossen. Vermutlich hatten die Diebe es auch an zwei weiteren Kleinlastern versucht. Entsprechende Spuren konnten festgestellt werden. Möglicherweise wurde sie dabei aber gestört und flüchteten. Kennzeichen waren an den Kastenwagen nicht angebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Dienstag, zwischen 7.30 Uhr bis 16.40 Uhr, parkte eine Gießenerin ihren PKW, einen weißen Mazda 2, in einer Parkbucht vor dem Anwesen im Kiesweg 31. Ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug beschädigte das geparkte Fahrzeug an der Tür an der Fahrerseite. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von 2500 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Tel. 0641/7006-3755.

Lich: Spielautomaten aufgehebelt

Mit Bargeld verschwanden Einbrecher am frühen Mittwochmorgen aus einer Gaststätte in der Gottlieb-Daimler-Straße. Die Täter hatten offenbar eine Leiter dazu benutzt, um auf einen Balkon zu klettern. Von dort brachen die Täter ein Fenster auf und suchten vermutlich zielgerichtet die Spielautomaten auf. Die Diebe brachen die Geräte auf, steckten das Bargeld der Automaten ein und kletterten wieder aus dem Gebäude. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Langgöns: Opel Corsa beschädigt

Ein weißer Opel Corsa wurde zwischen Freitag (13.01.17), 11.30 Uhr, und Montag (16.01.2017), 06.00 Uhr, in der Ahornstraße, in Höhe der Hausnummer 10, in Langgöns von einem unbekannten Fahrzeug, das die Ahornstraße vermutlich in absteigender Richtung befuhr, an der Heckklappe sowie Heckstoßstange beschädigt. Möglicherweise parkte der Schadensverursacher hinter dem Opel Corsa und beschädigte das Auto während des Ein- oder Ausparkens. Anschließend entfernte sich das unbekannte Fahrzeug unerlaubterweise von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von 500,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Gießen unter der Ruf-Nr. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Unfallflucht am Bergwerk

Ein weißer Ford Ka wurde durch seinen Besitzer am Freitag, zwischen 19.00 und 23.00 Uhr, am rechten Fahrbahnrand der Straße "Bergwerk", auf Höhe der Hausnummer 4, in Gießen abgestellt. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich beim Rangieren gegen den geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Schadensverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 250,- Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Gießen unter der Ruf-Nr. 0641/7006-3555.

Pohlheim: Terrassentür aufgebrochen

Geschützt konnten Einbrecher am Mittwoch, zwischen 15.00 und 20.45 Uhr, eine Terrassentür, die sich an der Rückseite eines Wohnhauses befindet, in der Ringstraße aufbrechen. In dem Haus wurden mehrere Zimmer durchsucht und dabei Schmuck und Bargeld mitgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Wettenberg: Mehrere Reifen entwendet

Auf Reifen hatten es Diebe in der Nacht zum Donnerstag im Lahnwegsberg in Launsbach abgesehen. Die Täter stiegen zunächst über einen Zaun, um auf das Firmengrundstück zu kommen. Auf dem Gelände hebelten sie eine Garage auf und entwendeten daraus mehrere Reifen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Hungen: Rollo einfach hochgeschoben

Eher einfallsreich waren Einbrecher am Mittwoch, zwischen 16.00 und 21.00 Uhr, in der Robert-Koch-Straße in Hungen. Die Täter hatten offenbar einen dort gefundenen Stiel eines Schneeschiebers dazu benutzt, um einen Rollo zu verkeilen. Anschließend konnten die Täter das Fenster aufbrechen und in das Haus einsteigen. Mit mehreren Schmuckstücken verschwanden die Diebe wieder. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

