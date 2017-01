POL-GI: 88-jähriger Otto Bellof vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Herrn Otto Bellof machen? Bild-Infos Download

Gießen (ots) -

Lich: Seit den gestrigen Abendstunden (24.01.2017) wird der 88-jährige Otto Bellof vermisst. Herr Bellof ist orientierungslos. Zuletzt wurde er gegen 18.00 Uhr in einer Seniorenwohnanlage in der Straße "Am Schlossgarten" gesehen.

Herr Bellof ist ca. 160 cm groß und schlank, hat weiße Haare und führt einen Gehstock mit sich. Er ist mit einer hellen Cordhose sowie einem schwarzen Parker bekleidet. Zudem trägt er eine Batschkappe.

Gegen 22.00 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei, die Hern Bellof in Richtung Kloster Arnsburg hatte laufen sehen.

Eine Suchaktion der Polizei, bei der ein Hubschrauber und Hundestaffeln des ASB und der Johanniter zum Einsatz kamen, verlief ergebnislos.

Heute Morgen (25.01.2017) werden die Suchmaßnahmen fortgesetzt.

Die Gießener Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat Herrn Bellof gesehen? - Wem ist ein älterer Herr, auf den die Beschreibung zutrifft, gestern Abend aufgefallen? - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort von Herrn Bellof machen?

Hinweise nimmt die Polizeistation in Grünberg unter Tel.: (06401) 91430 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

