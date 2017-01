POL-GI: Pressemeldung vom 20.01.2016: Gießen: Flüchtiger Fußgänger gefasst

Gießen (ots) - Zumeist begehen Autofahrer Unfallfluchten. In einem Fall, der sich am Mittwoch, gegen 12.20 Uhr in der Gießener Südanlage ereignete, war es jedoch umgekehrt. Dort lief ein 30 - Jähriger offenbar vor ein Auto.

Er wurde von dem PKW einer 21 - Jährigen aus Gießen, die mit ihrem VW Golf in Richtung Westanlage unterwegs war, erfasst und purzelte über die Motorhaube. Nach dem Unfall stand der Mann jedoch wieder auf, zeigte der Fahrerin den Mittelfinger und flüchtete zu Fuß in Richtung Marktplatz. An dem Auto entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

Durch die Angaben der zeugen konnte der Unfallbeteiligte knapp eine Stunde später in der Gießener Innenstadt angetroffen werden. Er hatte sich in einer Buchhandlung aggressiv gegenüber anderen Kunden gezeigt. Der offensichtlich erheblich alkoholisierte Wohnsitzlose zeigte sich sehr aggressiv gegenüber den Polizeibeamten und verweigerte einen Alkoholtest. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

